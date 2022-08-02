Як російський ОМОН аж із Сахаліну втратив на Донбасі одразу 12 бійців

Ілля Барабанов

BBC

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Омон у Росії - символ карального підрозділу проти протестувальників

5 серпня у Южно-Сахалінську в Росії відбудеться прощання з дванадцятьма співробітниками місцевого ОМОНу, які загинули під час обстрілу міста Стаханів у Луганській області, яке зараз підконтрольне "ЛНР".

Цей регіон - крайній на сході Росії - неподалік Японії, але і звідси відправили спецпідрозділ поліції на війну проти України.

Сталося це майже одразу після прибуття туди у відрядження. Сестра одного із загиблих сказала BBC, що омоновцям перед відправкою не пояснили, які завдання вони вирішуватимуть в Україні.

Новини про те, що сталося, почали циркулювати ще 24 липня, але прощання відбудеться лише через два тижні: виявляється, вивезти тіла загиблих раніше у міністерства оборони Росії не виходить.

Як скаржаться рідні загиблих, перед поїздкою омоновцям навіть не пояснили, навіщо ОМОН потрібний на території самопроголошеної "ЛНР".

Якщо судити з відкритих джерел, Росгвардія, до складу якої входить ОМОН, зазнає значних втрат в Україні.

Автор фото, US Defence Підпис до фото, За допомогою HIMARS Україна з липня знищила понад 50 тилових баз російських військ

"Щойно заїхав на ротацію"

Про найбільшу одноразову втрату в історії сахалінського ОМОНу 24 липня першим повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його даними, загін Сахалінського ОМОНу в районі Лисичанська "лише заїхав на ротацію". 12 людей було вбито відразу, "решту складу загону важко поранено", написав Гайдай.

Через день, 26 липня, втрати підтвердив і сахалінський губернатор Валерій Лімаренко, який написав у своєму телеграм-каналі про загибель 12 бійців Росгвардії "під час спеціальної військової операції на території України".

За словами губернатора, "вони віддали своє життя, захищаючи безпеку кожного з нас".

Лімаренко написав, що адміністрація має намір надати дружинам, дітям та батькам загиблих допомогу у похованні та підтримку "щодо вирішення житлових проблем, влаштування дітей до освітніх закладів, літніх таборів, інших питань". Губернатор обіцяв і виплату у розмірі 1 млн. рублів.

Повідомляють, що поминки за загиблими будуть організовані у "Конгрес хол столиця" - це єдина на Сахаліні зала, куди може поміститися до 1500 осіб.

"Казав, що це жах, що там коїться"

Найстарший за званням серед загиблих - підполковник поліції Олег Востриков. Разом із ним було вбито двох майорів, одного капітана, трьох лейтенантів, чотирьох сержантів і одного старшину.

З телеграм-каналу "Робота Сахалін", де з'явилася новина про загибель сахалінських ОМОНівців, повідомлення про це незабаром видалили. Але родичі деяких загиблих встигли відзначитись там у коментарях, розповівши, що нічого до ладу "захистити" ті не встигли, бо, як правильно написав Гайдай, лише за кілька днів до цього прибули на територію самопроголошеної "ЛНР" у відрядження.

"Нам поки до ладу нічого не говорять, ми телефонували Жені 9 липня, він казав, що вони вже на місці, що проходять військову підготовку. Говорив, що це жах, що там діється. А 22 липня повідомили, що їх більше немає", - розповіла BBC сестра одного із загиблих поліцейських.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, ОМОН в Росії працює для стримування під час акцій протесту

За її словами, хлопці, які за тиждень до події повернулися додому, сказали, що в них запустили ракету і вони загинули одну мить.

"Служиш в ОМОНі - будь ласкавий"

14 липня сахалінські ЗМІ повідомляли, що на острові "зустріли співробітників СОБР "Редут" та ОМОН "Тайфун", які повернулися із зони проведення СВО". Зустрічав їх начальник управління Росгвардії Сахалінської області полковник Віталій Харчев.

Сестра загиблого поліцейського стверджує, що співробітникам навіть не пояснили перед відправкою до "ЛНР", які завдання вони вирішуватимуть там.

"Їх не питали. Служиш в ОМОНі - будь ласкавий. Він не хотів їхати, але вибору не дали. Тепер залишилася вдова з однорічною дитиною. Ніхто нікому нічого не пояснював, вивезли, і все".

За її словами, багато бійців отримали поранення, але при цьому постраждали під час обстрілу ОМОНівці з Сахаліну та з інших регіонів Росії: "Крім наших були ще й з інших регіонів, але про них поки що достовірної інформації у нас немає".

Загиблі з різних регіонів

Судячи з кадрів, що з'явилися в інтернеті, на яких зображено результат обстрілу, поліцейські базувалися у колишньому ПТУ №9 у Стаханові, який перебуває під контролем самопроголошеної "ЛНР" з 2014 року.

Від зайнятого російськими військами Лисичанська, про який спочатку писав Гайдай, це приблизно 50 кілометрів на південь.

Військова розвідка України 24 липня опублікувала аудіоперехоплення розмови російського військовослужбовця зі своїм приятелем, під час якої військовий розповідає, як, за його словами, півсотні омоновців загинули за раз.

"Вони у підвалі мешкали, у будівлі типу школи". Після прильоту великокаліберної ракети "всі там залишились". Достовірність цього аудіозапису в умовах воєнних дій перевірити неможливо.

З яких регіонів до Стаханова прибули інші загиблі ОМОНівці, співрозмовники не уточнюють, але останніми днями в Карачаєво-Черкесії поховали капітана поліції Сергія Борисова, і також стало відомо про загибель трьох бійців ОМОНу з Інгушетії.

"До Інгушетії прийшли сумні звістки - під час військової спецоперації в Україні загинули троє інгушських росгвардійців. Ще 19 хлопців поранило", - повідомив 28 липня у своєму телеграмі голова Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов.

Росгвардія зазнає втрат

Бійців Росгвардії перекидають на окуповані території для патрулювання та підтримання порядку.

У перші дні війни колони з поліцейськими та військовими вторглися в Україну по всій довжині кордону, коли російська влада ще сподівалася на швидку перемогу.

Вони розраховували, що ОМОНівці знадобляться для встановлення контролю у захоплених українських містах, яких у результаті виявилося не так багато, а Росгвардія зазнала серйозних втрат.

Журналісти BBC та "Медіазони", які з початку бойових дій ведуть підрахунок убитих, у відкритих джерелах знайшли згадку про щонайменше 171 співробітника Росгвардії, який загинув з початку війни.