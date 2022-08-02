Айман Завахірі: Як США вистежили і вбили голову "Аль-Каїди" у Кабулі

Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Завахірі (праворуч) вважався правою рукою бін Ладена, а потім став лідером "Аль-Каїди"

Минулого року під час хаотичного виведення військ США з Афганістану президент Джо Байден пообіцяв, що його адміністрація не дозволить новому очолюваному "Талібаном" режиму перетворити країну на притулок для терористів.

Ці заяви мали на меті показати, що війна з тероризмом, принаймні поки Джо Байден залишається у Білому домі, далека від завершення.

Майже через рік головні радники президента з питань безпеки звернулися до нього і повідомили, що співробітники розвідки, схоже, знайшли лідера "Аль-Каїди" Аймана Завахірі в Афганістані.

Визначення цінної цілі

Під час інформаційних брифінгів високопоставлені представники адміністрації повідомили журналістам, що, на їхню думку, Завахірі повернувся до Афганістану минулого року після розпаду підтримуваного Заходом уряду.

Американські шпигуни уважно стежили за Афганістаном з моменту виходу США, намагаючись виявити ознаки того, що лідери "Аль-Каїди" поступово просочуються назад у країну, сказав радник Байдена.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Незрозуміло, що сталося з тілом Завахірі після удару

Кажуть, що Завахірі оселився у великому комплексі, оточеному високими стінами, в центрі Кабула разом зі своєю дружиною та дочкою.

Завахірі обрав відносно заможний район - Шерпур, де раніше були розташовані іноземні посольства та будинки дипломатів за попередньої адміністрації. Тепер у його розкішних околицях мешкають більшість високопосадовців "Талібану".

На початку квітня офіцери ЦРУ спочатку поінформували радників Байдена, а потім і самого президента про те, що через численні канали розвідданих вони виявили мережу, яка підтримує лідера "Аль-Каїди" та його сім'ю.

Шпигуни поступово з'ясували розпорядок дня мешканців будинку, а також унікальний стиль жінки, яку спецслужби ідентифікували як дружину Завахірі.

Офіційні особи заявили, що вони впізнали "методи терористів", які дружина використовувала, намагаючись приховати місце перебування свого чоловіка у Кабулі.

Вони помітили, що після прибуття до будинку Завахірі особисто ніколи не залишав приміщення. Але вони помітили його звичку іноді на короткий час з'являтися на балконі, який виходить у внутрішній двір.

Планування історичного нападу

Для Байдена перспектива вбити одного з найбільш розшукуваних людей Америки була сповнена ризиків.

Завахірі жив у густонаселеному житловому районі, й американський президент безсумнівно пам'ятав про удар безпілотника, який випадково вбив 10 невинних людей у ​​Кабулі, зокрема працівника гуманітарної місії та семеро дітей. Це сталося в останні дні присутності США в Афганістані.

Протягом травня та червня лідер США був зосереджений на війні в Україні та просуванні знакового закону про контроль над зброєю та зміни клімату. Але таємно "невелика й обрана" група вищих офіцерів розвідки почали готувати кілька варіантів, щоби представити йому.

Байден доручив офіцерам розвідки забезпечити, щоб мирні жителі, зокрема сім'я Завахірі та посадові особи "Талібану", не були випадково вбиті під час нападу.

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1 липня Байден зібрав на брифінг кількох високопосадовців, серед яких були директор ЦРУ Вільям Бернс та глава національної розвідки Авріл Хейнс.

Розповідають, що Байден "глибоко занурився у розвіддані", коли він і його радники зібралися навколо зменшеної моделі будинку Завахірі, яку розвідники побудували та привезли до Білого дому.

"Він був особливо зосереджений на тому, щоби усе було зроблене так, аби операція звела ризик до мінімуму", - сказав старший радник.

Президент США попросив інформацію про структуру будівлі та про те, як на неї вплине удар.

Протягом наступних кількох тижнів офіційні особи зустрічалися у ситуаційній залі Білого дому - схожому на бункер командному центрі під Білим домом, створеному для того, щоб дозволити президенту стежити за кризами в країні та за кордоном.

Вони методично планували операцію, намагаючись передбачити будь-які запитання президента.

Тим часом невелика команда юристів зібралася, щоб оцінити законність нападу, зрештою дійшовши висновку, що Завахірі був справедливою мішенню через "його керівну роль в "Аль-Каїді" та участь у терористичних атаках "Аль-Каїди".

25 липня, скликавши свою команду в останній раз і запитавши думку своїх головних радників, Байден схвалив операцію.

Лідери Талібану намагаються приховати удар

О 06:18 за місцевим часом дві ракети Hellfire, випущені з безпілотника, вразили балкон будинку Завахірі, вбивши лідера "Аль-Каїди". За словами представників розвідки, члени його родини не постраждали.

Після удару у будинку вилетіли вікна, але інших пошкоджень практично не було.

Є припущення, що США використали маловідому версію ракети Hellfire, яка не має вибухової боєголовки. Ракета версії під назвою AGM-114R9X розгортає шість лопатей, які обертаються, коли вона наближається до цілі.

Саме кінетична енергія швидкості цієї багатолезової зброї спричиняє руйнування, ракета розсікає усе, у що влучає, але мінімізує супутні пошкодження.

За тисячі миль у Вашингтоні президента повідомили про успіх удару.

У неділю міністерство внутрішніх справ "Талібану" повідомило місцевому інформаційному агентству Tolo, що ракетний удар влучив у порожній будинок, втрат немає. Тоді вони відмовилися повідомити додаткові подробиці.

Але адміністрація Байдена повідомила, що невдовзі після цього бойовики мережі "Хаккані", надзвичайно жорстокого крила талібів, вигнали сім'ю Завахірі з місця та вжили ширших заходів, щоб приховати його присутність.

Коли репортер BBC прибув до будинку у понеділок вранці, кордон талібів різко відштовхнув його, націливши на нього гвинтівки та наполягаючи, що там "не було на що дивитися".

Підпис до фото, Ймовірне місце удару в Кабулі

Представники США заявили, що "багато каналів розвідданих" підтвердили смерть Завахірі, але підкреслили, що американського персоналу у Кабулі немає. Вони відмовилися уточнити, як вони підтвердили успіх атаки.

Розвідувальні служби ретельно приховують особистість своїх шпигунів, і Джеймс Клеппер, колишній директор національної розвідки при президенті Обамі, сказав BBC, що колишні союзники США у Кабулі могли надати деяку інформацію.

Незрозуміло, що сталося з тілом Завахірі після удару. Представники адміністрації Байдена заявили, що США не докладали зусиль, щоби виявити останки Завахірі, як це зробили після вбивства Усами бін Ладена.

Спецназ дістав тіло бін Ладена, щоби підтвердити його особу, Бін Ладена поховали у морі, щоби його могила не стала святинею ісламістів.

Однак, враховуючи, що таліби очистили територію, можливо, останки Завахірі вдалося знайти.

Коли Байден звернувся до всього світу з балкона Білого дому, лідери "Талібану" різко засудили вторгнення США на їхню територію. Але Завахірі у своїх коментарях вони не згадали.

Тепер предметом дискусії стане те, чи знали високопоставлені лідери "Талібану" про присутність Завахірі у Кабулі та яку допомогу вони могли йому надавати.

Один із мешканців розповів ВВС, що бойовики Талібану охороняли вулицю, а місцевим жителям було відомо про присутність "неафганців".

Усе це викличе чимало каверзних запитань у лідерів Талібану.

Репортаж за участі Кріс Петриджа.