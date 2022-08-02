Китай і Тайвань: просте пояснення суті конфлікту

Девід Браун

BBC News

3 годин(и) тому

Китай може здійснити "військові провокації", наприклад, ракетний обстріл поблизу Тайваню, якщо спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідає острів, заявили США.

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна.

Проте Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем має відбутися, і не виключив можливого застосування сили для досягнення цього.

Де розташований Тайвань?

Тайвань - це острів, приблизно за 160 км від узбережжя південно-східного Китаю.

Він розташований у так званому "першому острівному ланцюгу", де зокрема розташовані дружні до США територій, які мають вирішальне значення для зовнішньої політики США.

Деякі західні експерти припускають, що якби Китай захопив Тайвань, то йому було б легше продемонструвати свою силу в західному тихоокеанському регіоні та, можливо, він навіть міг би загрожувати військовим базам США аж до Гуаму та Гаваїв.

Але Китай наполягає, що його наміри є суто мирними.

Чи завжди Тайвань був відокремлений від Китаю?

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Історичні джерела свідчать, що острів вперше потрапив під повний контроль Китаю в 17 столітті, коли ним почала керувати династія Цін. Потім, у 1895 році, вони віддали острів Японії після поразки в першій китайсько-японській війні.

Китай знову захопив острів у 1945 році після поразки Японії у Другій світовій війні.

Але в материковому Китаї спалахнула громадянська війна між націоналістичними урядовими силами на чолі з Чан Кайші та Комуністичною партією Мао Цзедуна.

Комуністи перемогли в 1949 році і перебрали контроль у Пекіні.

Чан Кайші з рештками націоналістичної партії - відомої як Гоміньдан - втекли на Тайвань, де вони правили наступні кілька десятиліть.

Китай посилається на цю історію, щоб стверджувати, що Тайвань спочатку був китайською провінцією. Але тайванці розглядають цю саму історію як підтвердження того, що вони ніколи не були частиною сучасної китайської держави, яка була вперше сформована після революції в 1911 році, або Китайської Народної Республіки, яка була створена за правління Мао в 1949 році.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Чан Кайші очолив Гоміньдан після втечі на Тайвань

Відтоді Гоміньдан є однією з найвидатніших політичних партій Тайваню, що керувала островом протягом значної частини його історії.

Зараз лише 13 країн (та Ватикан) визнають Тайвань суверенною державою.

Китай чинить значний дипломатичний тиск на інші країни, щоб ті не визнавали Тайвань або не робили нічого, що передбачає визнання.

Міністр оборони Тайваню заявив, що відносини з Китаєм є найгіршими за останні 40 років.

Чи зможе Тайвань захистити себе?

Китай може спробувати здійснити "возз'єднання" невійськовими засобами, такими як зміцнення економічних зв'язків.

Але в будь-якому військовому зіткненні збройні сили Китаю переважатимуть збройні сили Тайваню.

Китай витрачає на оборону більше, ніж будь-яка інша країна, окрім США, і може використовувати величезний спектр можливостей, від військово-морської сили до ракетних технологій, авіації та кібератак.

Деякі західні експерти передбачають, що під час відкритого конфлікту Тайвань у кращому випадку міг би сповільнити атаку Китаю, спробувати запобігти висадці китайських десантних сил на берег і здійснити партизанські удари, чекаючи зовнішньої допомоги.

Ця допомога може надійти від США, які продають Тайваню зброю.

До цього часу політика "стратегічної двозначності" Вашингтона означала, що США навмисно не заявляли, чи будуть вони захищати Тайвань у разі нападу.

У дипломатичному плані США зараз дотримуються політики "єдиного Китаю", яка визнає лише один китайський уряд - у Пекіні - і має офіційні зв'язки з Китаєм, а не з Тайванем.

Але в травні президент США Джо Байден, схоже, посилив позицію Вашингтона з цього приводу.

На запитання, чи будуть США захищати Тайвань військово, Байден відповів: "Так".

Білий дім наполягав, що Вашингтон не змінив своєї позиції.

Ситуація погіршується?

У 2021 році Китай посилив тиск, відправивши військові літаки в зону протиповітряної оборони Тайваню, самопроголошену територію, де іноземні літаки ідентифікуються, відстежуються та контролюються в інтересах національної безпеки.

Тайвань оприлюднив дані про вторгнення літаків у 2020 році.

Кількість літаків, про які повідомляється, досягла піку в жовтні 2021 року, коли за один день було здійснено 56 вторгнень.

Чому Тайвань важливий для решти світу?

Економіка Тайваню має величезне значення.

Значна частина повсякденного електронного обладнання у світі - від телефонів до ноутбуків, годинників та ігрових приставок - працює на комп'ютерних мікросхемах, виготовлених у Тайвані.

За одними з даних, одна тайванська компанія - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company або TSMC - має більше половини світового ринку.

TSMC - це компанія, яка виготовляє мікросхеми для споживачів та військових. Це величезна галузь, вартість якої у 2021 році склала майже 100 мільярдів доларів.

Поглинання Китаєм Тайваню могло б дати Пекіну контроль над однією з найважливіших галузей промисловості світу.

Тайванці стурбовані?

Попри зростання напруженості між Китаєм і Тайванем останнім часом, дослідження показують, що багато тайванців відносно спокійні.

У жовтні 2021 року Тайванський фонд громадської думки запитав людей, чи думають вони, що зрештою буде війна з Китаєм.

Майже дві третини (64,3%) відповіли, що ні. Окреме дослідження вказує на те, що більшість людей у Тайвані ідентифікують себе як тайванців - тобто мають цілком відмінну від китайців ідентичність.

Опитування, проведені Національним університетом Ченчі з початку 1990-х років, показують, що частка людей, які ідентифікують себе як китайці, або і як китайці, і як тайванці, впала, і що більшість людей вважають себе тайванцями.