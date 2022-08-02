Ненсі Пелосі у Тайвані: хто ця політикиня у центрі дипломатичної бурі?

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ненсі Пелосі, яка стала першою жінкою-спікером Палати представників США, тривалий час підтримує права ЛГБТ

Суперечливий візит Ненсі Пелосі до Тайваню - країни, яку Китай вважає своєю провінцією, але яка отримує військову підтримку США - не дивує тих, хто стежить за її політичною кар'єрою.

За майже 40 років державної служби конгресвумен США та нинішня спікерка Палати представників часто різко критикувала Китай.

Одним із символів її позиції став візит Пелосі 1991 року до Пекіна, коли вона розлютила - і здивувала - місцеву владу, розгорнувши банер на підтримку жертв різанини на площі Тяньмень, стоячи біля місця, де два роки тому силовики напали на продемократичних протестувальників.

У свої 82 роки Пелосі залишається лютим критиком комуністичного режиму Китаю та має близькі стосунки з тибетським лідером у вигнанні Далай-ламою.

Вона також була однією з рушійних сил минулорічного рішення уряду США офіційно визнати геноцидом репресії Пекіна проти уйгурів та інших переважно мусульманських народів.

"Якщо ви не можете відстоювати права людини в Китаї через комерційні інтереси, ви втрачаєте всі моральні повноваження виступати за них в будь-якому місці", - сказала Пелосі в інтерв'ю новинному сайту Politico 28 липня.

Поїздка до Тайваню зробить її найвищим чиновником США, який відвідав країну з 1997 року. Рішення Пелосі не тільки розбурхало Пекін, але й відгукнулося у самій Америці: 22 липня президент США Джо Байден заявив, що американські військові вважають, що візит - не найкраща ідея, підкреслюючи стурбованість громадськості тим, що присутність спікера Палати представників на Тайвані буде витлумачена Китаєм як провокація.

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"Я вважаю, що для нас важливо продемонструвати підтримку Тайваню", - своєю чергою відповіла Пелосі.

Вихована для політики

Пелосі, народжена в 1940 році, є дочкою колишнього мера Балтімора Томаса Д'Алесандро-молодшого. Їй було лише 12 років, коли вона відвідала свій перший з'їзд Демократичної партії, а в 20 вона була присутня на балу на честь інавгурації президента Джона Кеннеді.

На початку свого політичного шляху вона лишалася за кадром - працювала в передвиборчих кампаніях і збирала кошти для демократів у штаті Каліфорнія.

Лише у віці 47 років, коли останній із п'ятьох її дітей пішов до університету, вона балотувалася - на прохання конгресвумен із Сан-Франциско Сали Бертон, яка помирала, стати її наступницею.

Пелосі отримала цю посаду в 1987 році й відтоді представляла Сан-Франциско в Конгресі.

Наразі вона має третій термін на посаді спікерки Палати представників і є першою жінкою, яка обійняла цю посаду.

Проте в її політичній кар'єрі не повністю домінував Китай.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пелосі вперше була обрана конгресвумен у 1987 році

Пелосі публічно виступала проти війни в Іраку 2003 року та була захисницею прав ЛГБТ у 1980-х і 1990-х роках, коли такі теми були далекими від політичного мейнстриму в США.

Вона також різко критикувала рішення Верховного суду США в червні скасувати конституційне право американок на аборти.

"Сьогодні американки мають менше свободи, ніж їхні матері, - сказала Пелосі після оголошення рішення. - Це рішення - це ляпас".

Але все ж кар'єра Пелосі є синонімом її протистояння комуністичним правителям Китаю - і її поїздка у Тайвань лише посилить таке сприйняття.