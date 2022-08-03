Ненсі Пелосі полетіла з Тайваню

1 година тому

Автор фото, Taiwan TV

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню, куди прилетіла напередодні.

Літак Пелосі вилетів з аеропорту Суншань - так завершився візит спікерки на острів, який тривав менше 24 годин.

На телевізійних кадрах можна було побачити Пелосі на трапі літака на злітній смузі в аеропорту Суншань поблизу Тайбея.

Спікерка здійснила цей візит попри бурхливі протести Китаю, який вважає Тайвань своєю провінцією.

В аеропорту Тайпея її зустрічали натовпи демонстрантів з плакатами "Тайвань - це не Китай", "Тайвань любить США". На їхніх обличчях були маски кольорів українського прапора з написом "Проти вторгнення".

Втім, у столиці Тайваню проходили і прокитайські демонстрації з засудженням Пелосі.

Під час візиту вона провела переговори з президенткою Тайваню Цай Інвень.

Автор фото, Getty Images

Також Пелосі поспілкувалася з активістами під час закритої зустрічі в Національному музеї прав людини в Нью-Тайбеї.

"Візит нашої делегації на Тайвань вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню. Наші перемовини з керівництвом Тайваню ще раз підтверджують нашу підтримку партнера та просувають наші спільні інтереси, зокрема просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону", - відзначила Пелосі у твіттері.

Реакція Китаю

Пекін не приховував своєї люті через візит спікерки Пелосі на Тайвань. Китай вважає Тайвань частиною своєї території, а його міністр закордонних справ каже, що візит порушує суверенітет Китаю.

Ось що зробив Китай після того, як стало очевидно, що Пелосі прямує на острів:

Лише через 16 хвилин після того, як літак Пелосі приземлився у вівторок увечері, Китай оголосив про проведення багатоденних військових навчань, які включатимуть стрільби "боєприпасами великої дальності" у водах навколо Тайваню.

Пекін заявив, що ці навчання почнуться у четвер, і вимагав, щоб іноземні кораблі та літаки не входили в зону протягом цього періоду. Моря навколо Тайваню є жвавими судноплавними шляхами. Тайвань стверджує, що дії Китаю є блокадою, яка порушує міжнародне право.

Китай також завдав економічних ударів у відповідь - заблокував торгівлю декількома ключовими продуктами між Тайванем і материковою частиною країни та заборонив понад 100 тайванських харчових підприємств.

Він також вніс до чорного списку дві тайванські організації, які, за його словами, були пов'язані з рухом за незалежність.

Пекін також викликав посла США в Китаї.

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна.

Проте Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що "возз'єднання" з Тайванем має відбутися, і не виключив можливого застосування сили для досягнення цього.

Протистояння через турне Пелосі

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Турне країнами Азії спікерки палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі із самого його початку викликало велику увагу в світі, бо з'явилася інформація, що вона відвідає Тайвань.

Раніше влада Китаю застерегла Вашингтон про серйозні наслідки у разі, якщо візит Пелосі на Тайвань таки відбудеться.

Китайське МЗС погрожувало рішучими заходами, якщо вона прилетить на Тайвань.

Американські офіційні особи традиційно прилітають до Тайваню на військово-транспортних літаках.

Пекін вважає Тайвань територією Китаю, хоча реально не контролює ні острів, ні його уряд.

Останнім спікером Палати представників, який побував на Тайвані, був республіканець Ньют Гінгріч - це сталося 1997 року.

Спікерка Палати представників, за американською конституцією, - третя за рангом посадова особа в країні, яка обійме посаду президента, якщо сам президент і віцепрезидент не зможуть виконувати свої обов'язки.

Завдання цьогорічного турне країнами Азії - "продемонструвати непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні", написала Пелосі у себе в твіттері.

Автор фото, Getty Images

У заяві пресслужби Пелосі, опублікованій у неділю, йдеться, що цей тур включає візити до Сінгапуру, Малайзії, Південної Кореї та Японії і буде зосереджений "на взаємній безпеці, економічному партнерстві та демократичному управлінні в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Китайські офіційні особи вже обурювалися з приводу "дипломатичної взаємодії" між Тайбеєм і Вашингтоном. У квітні острів несподівано відвідали шість американських конгресменів.

США офіційно підтримують відносини з Китаєм і не визнають Тайвань незалежною державою. Незважаючи на це, Вашингтон підтримує "міцні неофіційні відносини" з Тайванем і надає йому військово-технічну допомогу.

Усю свою 35-річну кар'єру у Конгресі демократка Ненсі Пелосі активно критикувала Китай. Вона засуджувала порушення прав людини, зустрічалася з китайськими дисидентами, відвідувала площу Тяньаньмень, щоб вшанувати пам'ять жертв розстрілу протестувальників 1989 року.

Спочатку Пелосі збиралася відвідати Тайвань у квітні 2022 року, але візит відклали після того, як у неї виявили коронавірус. Пелосі відмовилася обговорювати деталі поїздки, яка, можливо, відбудеться у серпні, але минулого тижня заявила, що "важливо продемонструвати підтримку Тайваню".

Президент Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит Пелосі до Тайваню "не дуже гарною ідеєю на цей момент".

У складі делегації Пелосі - провідні члени Палати представників: Грегорі Мікс, Марк Такано, Сьюзан ДельБене, Раджа Крішнамурті та Енді Кім.