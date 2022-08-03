Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю" - МАГАТЕ

1 година тому

Автор фото, ANDREY BORODULIN/AFP Підпис до фото, Російський солдат на ЗАЕС у травні

Голова міжнародного агентства з ядерної енергії заявив, що Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю".

"Порушено всі принципи ядерної безпеки", - сказав Рафаель Гроссі Associated Press.

Об'єкт, який утримують російські військові з початку березня, є найбільшою атомною електростанцією в Європі.

Гроссі заявив, що його команда була готова відвідати станцію протягом останніх двох місяців.

Але поки що вони не змогли виконати місію, сказав він.

Тим часом призначений росіянами в окупованій частині Запорізької області посадовець повідомив Reuters, що українські війська начебто атакували станцію, використовуючи зброю, надану Заходом. Євген Балицький твердить, що вони готові показати МАГАТЕ, як росіяни "охороняли ядерний об'єкт", а українці його нібито атакували, повідомляє агентство.

Росія захопила електростанцію в перші дні після вторгнення, а обстріл російськими військами її району викликав міжнародний резонанс.

Електростанція на півдні України все ще працює, а український персонал перебуває під наглядом росіян. МАГАТЕ не вдається підтримувати постійний зв'язок із персоналом. Ланцюг постачання обладнання та запчастин також порушений, пояснив Гроссі Associated Press.

На ЗАЕС багато ядерного матеріалу, який потребує перевірки МАГАТЕ.

Що каже Україна

Україна раніше заявляла, що можливий візит МАГАТЕ за таких обставин загрожує легітимізації та закріпленню контролю росіян над ЗАЕС.

"Ми знаємо, що росіяни підштовхують їх приїхати. Вони хочуть, щоб МАГАТЕ приїхала, а потім заявила, що нібито "все добре, ядерний матеріал в порядку, радіація в порядку, росіяни - прекрасні хлопці", - заявляв міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми ніколи цього не приймемо, тому що… це легітимізація російської окупації станції", - наголосив він.

У своєму інтерв'ю у вівторок Гроссі сказав, що йому та його команді потрібен захист, щоби дістатися до Запорізької області, що означає співпрацю як з Росією, так і з Україною.

"Я благаю обидві сторони дозволити цю місію", - сказав він.