Загострення у Нагірному Карабаху. Що відбувається і чому це важливо

23 хвилин(и) тому

Автор фото, BBC Sport Підпис до фото, У Карабаху 2 000 росіян патрулюють територію

Ситуація у Нагірному Карабаху загострилася з кінця липня. Перестрілки між азербайджанською армією та вірменськими силами вже призвели до жертв серед військових.

Активні бойові дії тут формально завершилися восени 2020 року - із введенням російських військових.

Наразі у невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголошено часткову мобілізацію. Азербайджан вимагає повернути під свій контроль місто Лачин, через яке проходить єдина дорога з Вірменії до Карабаху.

Вірменія, схоже, готова до цього: днями секретар Ради безпеки країни заявив, що їхні військові покинуть Карабах до вересня.

Що відбувається у зоні конфлікту і чи можна говорити про загрозу черговій війні?

Версії сторін

1 серпня влада невизнаної Нагірно-Карабахської республіки заявила, що азербайджанська армія "намагалася вранці перейти лінію зіткнення на низці ділянок північної та північно-західної зон лінії, цим спробам запобігли, зіткнення не зареєстровані".

А днем ​​раніше вони заявили, що поранено вірменського військового. Міноборони Азербайджану наявність інциденту заперечувало, назвавши цю інформацію "неправдивою, провокаційною і такою, що вводить в оману".

При цьому 2 серпня міноборони Росії заявило, що минулої доби було "три порушення режиму припинення вогню з боку ЗС Азербайджану".

Вже вранці 3 серпня військове відомство Азербайджану заявило, що в Лачинському районі (що відокремлює Нагірний Карабах від Вірменії) внаслідок "інтенсивного обстрілу" вбито азербайджанського військовослужбовця.

Що відбувається зараз, не дуже зрозуміло. Міноборони Азербайджану не відповіло Азербайджанській службі BBC на запитання, чи там зараз є зіткнення.

Однак у другій половині дня 3 травня відомий азербайджанський журналіст Хебіб Мунтазір написав у фейсбуці, що тривають бої в одному із сіл поряд із Шушою - це ключове місто в Карабаху під контролем Азербайджану, стратегічно розташоване над Степанакертом (Ханкенді).

Приблизно у той же час влада невизнаної НКР повідомила, що в результаті удару азербайджанського дрона двоє солдатів загинули і 14 отримали поранення (цифри постійно зростають), і оголосили часткову мобілізацію.

Згідно з повідомленням російських військових, збройні сили Азербайджану порушили режим припинення вогню в районі висоти Сарибабу, що біля Лачинського коридору.

Півтора року - ні миру, ні війни

Автор фото, AZERTAG Підпис до фото, Президент Азербайджану Ільхам Алієв у Шуші, стратегічно важливому місті в Карабаху, повернення якого Азербайджан домагався насамперед

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Друга війна в Карабаху тривала 44 дні й закінчилася в ніч на 10 листопада 2020 підписанням тристоронньої (Вірменія, Азербайджан і Росія) угоди, за результатами якої Азербайджану повернулися райони навколо Карабаху, а також історична столиця регіону Шуша.

У сам Карабах ввели російських військових, які відтоді контролюють нову лінію зіткнення, що розділяє вірмен Карабаха і азербайджанські війська.

Хоча й немає війни, проте напруженість зберігається досі. 12 травня 2021 року, якщо вірити даними вірменської сторони, азербайджанські військові просунулися вглиб території Вірменії на 3,5 кілометра, взявши під повний контроль територію навколо невеликого озера (називається "Чорним озером" вірменською та азербайджанською мовами) на кордоні між країнами.

МЗС Азербайджану заявило тоді, що країна "займається посиленням безпеки на кордоні, це відбувається на основі наявних у Баку та Єревана карт. Азербайджан поважає суверенність кордонів, територіальну цілісність і недоторканність", а раніше азербайджанські прикордонники не могли зайняти території навколо озера через важкі сезонні кліматичні умови.

У березні 2022 року відбулося нове загострення. Обидві сторони підтвердили, що азербайджанські військові змогли взяти під контроль населений пункт та висоту у зоні конфлікту.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Азербайджанська військова колона на дорозі до Агдама. Азербайджан вимагає виведення всіх збройних формувань Вірменії з Карабаху

Чому це відбувається зараз?

2 серпня влада невизнаної НКР повідомила, що азербайджанська сторона передала їм вимогу організувати сполучення з Вірменією іншим маршрутом, в обхід існуючого.

Річ у тім, що Карабах з Вірменією пов'язує так званий Лачинський коридор - це дорога, яку контролюють російські військові, яка проходить через місто Лачин, азербайджанське місто за межами Нагірного Карабаху, захоплене вірменськими силами ще в першу війну в Карабаху.

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян заявив місцевому виданню "Арменпрес", що вимога Азербайджану щодо Лачинського коридору є неправомірною, оскільки вірменська сторона поки що не погодилася на жодний план, хоча роботи в цьому напрямку ведуться.

Річ у тім, що частина Лачинського району (крім самого міста і дороги), що залишилася, вірменська сторона повернула Азербайджану за угодою від 10 листопада 2020 року, яка поклала край війні. За тією ж угодою має бути побудована нова дорога, в обхід міста Лачин, що пов'язує вірмен карабахських з Вірменією. Азербайджан свою частину дороги збудував, Вірменія поки що ні.

Азербайджан звинувачує Вірменію у невиконанні взятих на себе тристоронніх зобов'язань. Так, 3 серпня про це знову говорило азербайджанське МЗС.

Азербайджанський політолог Ільгар Велізаде вважає те, що зараз відбувається в Карабаху, контртерористичною операцією - "виявляються вогневі точки противника, відбувається ліквідація цих точок". За його словами, для Азербайджану озброєні люди в Карабаху - це "бандитські формування".

"Присутність вірменських збройних формувань, які демонструють активність, ми бачили, як вони будують там оборонні споруди, це викликало занепокоєння азербайджанської сторони, - каже він. - Нам обіцяли, що візьмуть ситуацію під контроль, але цього не сталося".

А вірменський політолог Олександр Іскандарян вважає подібні ескалації тиском Азербайджану на вірменську сторону, щоб досягти поступок у переговорах.

Редактор відділу Кавказу у виданні Eurasianet Джошуа Кучера вважає, що "Росія зараз відволіклася на Україну, тому Азербайджан може наважитися діяти більш агресивно перед миротворцями".

Але він не думає, що в цьому Азербайджан заходитиме далеко.

Чи буде нова війна?

Секретар Ради безпеки Вірменії Вірмен Григорян повідомив минулого місяця в інтерв'ю "Арменпрес", що вірменські військові більше не проходитимуть службу в Карабаху і там залишатимуться лише місцеві військові з невизнаної НКР.

Автор фото, KAREN MINASYAN/AFP Підпис до фото, І у Вірменії, і в Азербайджані багатьох не влаштовує нинішня ситуація

Крім того, він додав, що карабаське питання "не є для нас територіальним питанням".

"У цьому сенсі основне значення для нас мають безпека та права вірмен Карабаху", - заявив він.

Однак напруженість все ще залишається, в обох країнах ходять чутки про можливість нової війни.

Олександр Іскандарян вважає, що хоча нові сутички можливі, справжня війна, як 2020 року, виключена.

"Чинник, який робить цю війну неможливою, - це саме присутність миротворців, тому що у разі війни азербайджанським військам доведеться вбивати росіян, а Росія не може на це не зреагувати, - нагадує він. - А поки що це низька інтенсивність (боїв), і війною це назвати важко".

Ільгар Велізаде вважає, що масштабної війни не буде, тому що вірменська сторона не має для цього ні коштів, ні людських ресурсів.

Джошуа Кучера зауважує, що на території під контролем російських військових - всього 2 000 російських солдатів, які розтягнуті цією територією і тому не здатні запобігти військовим сутичкам. Він обережно припускає, що, можливо, вірмени "вже не звертають уваги на російських миротворців і роблять усе можливе для забезпечення власної безпеки".

"Я дійсно думаю, що вони запобігають великій війні, поки вони там, - сподівається експерт. - Азербайджан не може розпочати великий наступ - без неминучого втягування Росії".