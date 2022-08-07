Як інтерв'ю ЗМІ допомогло викрити вбивцю двох школярок

37 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Джессіка Чепмен (ліворуч) і Голлі Веллс зникли безвісти 4 серпня 2002 року в місті Сохем, графство Кембриджшир

Двадцять років тому містечко Сохем сколихнув жорстокий злочин - Ян Гантлі убив школярок Голлі Веллс та Джессіку Чепмен.

Полювання на вбивцю та підказки, які допомогли ідентифікувати Гантлі як убивцю, здійснили революцію у поліцейській діяльності Британії завдяки створенню національної поліцейської бази даних. Як це сталося?

Що сталося з Голлі та Джесікою?

10-річні Голлі Веллс і Джессіка Чепмен зникли безвісти після барбекю в місті Сохем, графство Кембриджшир, 4 серпня 2002 року. Як з'ясували пізніше, їх убив Ян Гантлі.

Поліція та члени місцевої громади невтомно шукали дівчат.

Їхні тіла знайшли в канаві біля авіабази в Лейкенхіті, графство Саффолк, через два тижні.

Гантлі відбуває довічне ув'язнення за їхнє вбивство з мінімальним терміном 40 років.

Його дівчину Максін Карр також ув'язнили в 2003 році після того, як визнали винною у змові задля перешкоджання правосуддю за те, що вона забезпечила Гантлі хибне алібі.

Як спіймали Яна Гантлі?

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Увагу до Гантлі привернули декілька його дивних вчинків.

Колишній шкільний охоронець дав кілька інтерв'ю пресі, і його відповіді та інтерес до справи викликали підозри у деяких журналістів.

В одному з інтерв'ю 48-річний Гантлі дав дуже детальну відповідь на запитання, як дівчата могли відреагувати на незнайомця.

Репортер агенції PA Браян Фармер, який брав інтерв'ю у Гантлі та Карр у них вдома після зникнення дівчат, сказав, що відповіді Гантлі були настільки підозрілими, що він висловив свою стурбованість поліції.

Гантлі, який ледве знав дівчат, "втрутився до розмови", щоб відповісти на запитання про недовіру до незнайомців, яке Фармер поставив його дівчині Карр, яка була асистенткою вчителя дівчат.

"Він сказав, що, на його думку, Голлі, ймовірно, тихо б сіла до машини й поїхала, а от Джессіка - ні. Вона б чинила справжній спротив і боролася б", - переказував журналіст їхню розмову.

Він згадує, що Гантлі був дуже схвильованим та емоційним під час інтерв'ю.

"Я думаю, що його опис ймовірної реакції Голлі та Джессіки - це саме те, як вони насправді відреагували", - сказав Фармер.

"Він знав, як вони відреагують, тому що саме так вони відреагували, коли він їх убив", - додав він.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Гантлі відбуває довічне ув'язнення за вбивство двох школярок

Алібі Гантлі такожбуло дискредитовано. Карр спочатку стверджувала в інтерв'ю пресі, що пара була разом вдома в Сохемі, але пізніше сказала поліції, що насправді у той день, коли дівчата зникли, вона була в своєму будинку в Північному Лінкольнширі.

Після арешту Гантлі та Карр Фармера попросили розповісти поліції про його розмову з парою.

Журналіст розповів, що низка інтерв'ю Гантлі в пресі привернула до нього увагу та спонукала людей із Грімсбі, які його знали, надати інформацію про нього.

"Вони подзвонили в поліцію і сказали: "Той чоловік, у якого ви брали інтерв'ю, має довгу історію поганого поводження з дітьми", - каже Фармер.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Опублікована в пресі фотографія автомобіля Гантлі змусила поліцію знайти старі шини, які пов'язали його з місцем убивства

На фотографіях у пресі поліція також помітила нові шини на машині Гантлі, а коли вони відстежили старі, то знайшли докази, які пов'язали автомобіль з тим місцем, де знайшли тіла дівчат.

Судовий еколог, професорка Патриція Вілтшир, була однією з тих, хто відіграв ключову роль у доведенні того, що Гантлі був на місці, де знайшли тіла Голлі та Джесіки.

Вона встановила, що пилок, знайдений на черевиках Гантлі та його автомобілі, точно збігався з типом пилку на місці злочину.

Професорка Вілтшир знайшла "шлях підходу", яким Гантлі йшов до канави та від неї, за допомогою витоптаної кропиви.

"Рослини допомогли, тому що Гантлі поклав одяг дівчаток у смітник і спробував спалити його у школі, і що б ви думали - він був укритий маленькими шматочками рослинності з місця, де лежали дівчата", - сказала вона.

"Я знайшла пилкові зерна та спори, характерні для цього місця, і перевірила інші місця, і для них вони були не характерні — таке завжди потрібно виключити", - розповіла вона.

"Було дуже багато маркерів у вигляді пилкових зерен і спор на черевиках Гантлі та його машині, які переконливо довели, що він був на тому місці - і не один раз, а двічі - тому що він повертався, щоб перевірити, як справи", - пояснила експертка.

Автор фото, Cambs Police Підпис до фото, Максін Карр визнали винною у змові, щоб перешкодити правосуддю

Інша репортерка Деббі Дейвіс, яка тоді була заступницею редактора Ely Standard, сказала, що її нудить, коли вона згадує, як Карр вивісила плакат із зображенням зниклих дівчат у своєму вікні.

62-річна Дейвіс каже, що їй погано від думки, що вони вивісили плакат, коли Гантлі вже вбив дівчат.

"Вочевидь, відтоді я думала про жахи того, що відбувалося в тому будинку", - каже вона.

"Той факт, що дівчата лежали в могилі, і він це знав, і щоразу, коли він бачив цей плакат, він знав, що сталося, - навіть зараз мені важко це усвідомити, і я ніколи не можу зрозуміти, що відбувається в його голові", - додає Дейвіс.

Вона каже, що запитувала себе, чи це було частиною їхньої спроби приховати вбивства та представити себе як корисних членів громади.

"Це один із тих моментів у моєму житті, які неможливо стерти з пам'яті. ... Звісно, вони знали, що надії немає, і думати про це жахливо".

Як це змінило роботу поліції?

Ця справа викликала масштабне розслідування - після того, як з'ясувалося, що Гантлі раніше звинувачували у зґвалтуванні та сексі з неповнолітніми.

Однією з ключових рекомендацій розслідування Бічарда, яке провели після подвійного вбивства, стало створення національної бази даних поліції, яка б гарантувала, що засуджені та підозрювані не зможуть переховуватися за межами графств.

Її запровадили у 2011 році для об'єднання даних 43 підрозділів поліції в Англії та Уельсі та інформації зі 150 комп'ютерних систем.

Ця інформація включає засуджених злочинців, підозрюваних і жертв злочинів, а також відомості про людей, яких допитала поліція, але яким не висунули звинувачення.

Батьки Голлі та Джесіки назвали створення бази даних дуже важливим.

"Ми сподіваємося, що використання [бази даних] означатиме, що інші сім'ї не матимуть таких же втрат і розбитих сердець, як ми", - сказали Шерон і Лес Чепмен, батьки Джесіки.

Після цієї справи також посилили законодавство щодо захисту дітей, включно із запровадженням обов'язкової перевірки кримінального минулого людей, які претендують на роботу з дітьми.