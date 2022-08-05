Мавпяча віспа: США оголосили надзвичайну ситуацію

31 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, За даними представників сфери охорони здоров'я, у США уже понад 6600 випадків захворювання

Уряд США оголосив спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я. У країні вже зареєстрували понад 6600 випадків захворювання.

Це рішення має прискорити розподіл вакцин, лікування та полегшити доступ до федеральних ресурсів для стримування вірусу.

Рішення ухвалили менше ніж через два тижні після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про найвищий рівень небезпеки у зв'язку із різким зростанням числа випадків у світі.

За даними представників сфери охорони здоров'я, у США кількість випадків захворювання перевищила 6600.

Чверть випадків виявили у штаті Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайний стан через хворобу.

Два наступні за кількістю хворих штати - Каліфорнія та Іллінойс - оголосили надзвичайний стан на початку цього тижня.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC), цього року підтвердили понад 26 тисяч випадків у всьому світі.

Деякі експерти з охорони здоров'я занепокоєні тим, що оголошення надзвичайної ситуації може ще більше стигматизувати хворобу. Хоча заразитися мавпячою віспою може будь-хто, спалах здебільшого сконцентрований серед чоловіків, які мають одностатеві сексуальні стосунки.

Втім, інфекція може передаватися не лише статевим шляхом, а й при тісному контакті з інфікованою людиною.

Вірус зазвичай спричинює висипання, схожі на прищі, які можуть сильно свербіти та боліти, розвиватися та поширюватися по тілу, а також інші ускладнення.

Інфекція, як правило, проходить у легкій формі та проходить сама у дорослих пацієнтів без лікування чи госпіталізації, але ВООЗ попереджає, що маленькі діти частіше помирають від цієї хвороби.

Чиновники у США та інших країнах рекомендують людям із найвищим ризиком зараження - зокрема геям та бісексуалам, а також деяким медичним працівникам - зробити щеплення.

Сан-Франциско "у дуже страшному місці"

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Аналіз Джеймса Клейтона, кореспондента з питань технологій

На президента Джо Байдена посилюється тиск, щоби він зробив більше для стримування мавпячої віспи.

Представники сфери охорони здоров'я кажуть, що хвороба насамперед поширена серед чоловіків, які мають одностатеві сексуальні стосунки.

У таких містах, як Сан-Франциско, де живе велика спільнота ЛГБТ, на думку політиків, робиться недостатньо для захисту людей.

На відміну від початку пандемії Covid-19, вакцини від мавпячої віспи вже існують. Але багато хто з тих, хто намагався зробити щеплення, вистоявши великі черги, почули, що вакцина скінчилась.

Дехто вважає, що Байдену варто було оголосити надзвичайний стан у всій країні раніше - але чи буде цього достатньо, щоб запобігти подальшому поширенню?

У понеділок у Сан-Франциско запровадили надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я. Роблячи це, мер згадала про кризу ВІЛ/СНІД у 1980-х роках, коли, за її словами, місто проігнорували.

"Ми живемо у дуже страшному місці", - сказала вона.

Заява у четвер пролунала на тлі повідомлень про дефіцит вакцин і засобів лікування мавпячої віспи у всій країні.

Минулого тижня міністерство охорони здоров'я та соціальних служб заявило, що замовило ще понад п'ять мільйонів доз, які мають доставити до травня наступного року.

Раніше цього тижня Білий дім також оголосив про призначення групи для координації та нагляду за ситуацією з мавпячою віспою у країні.

До неї увійшов доктор Деметре Даскалакіс, нью-йоркський лікар, який очолював успішні ініціативи щодо стримування поширення ВІЛ у США.