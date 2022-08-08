Що ми неправильно розуміли про депресію та антидепресанти

Рейчел Шраер

Кореспондент з питань здоров'я і дезінформації

1 година тому

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Дослідження, яке показало, що низький рівень "гормону щастя" серотоніну насправді не є причиною депресії, збурило медичну спільноту.

Багато хто почав ставити під сумнів ефективність антидепресантів, які збільшують кількість серотоніну в мозку.

Це дослідження не показує, що ліки неефективні. Однак реакція на нього суспільства порушує питання про те, як люди ставляться до психічних захворювань.

Після того, як у Сари у віці трохи за 20 стався перший серйозний психіатричний епізод, лікарі сказали їй, що ліки, які їй призначили, схожі на "інсулін для діабетика". Вони були надзвичайно важливі, бо мали виправити якусь неправильну хімічну реакцію в її мозку, і приймати їх потрібно усе життя.

У її матері був діабет 1 типу, тому вона поставилася до цього дуже серйозно.

Сара продовжувала приймати ліки, хоча, здавалося, вони погіршували її самопочуття. Дівчина почала чути грізні голоси, які казали їй вкоротити собі віку. Тоді Сарі призначили електросудомну терапію (ЕКТ). (Метод лікування у психіатрії, під час якого у пацієнта викликають судоми, діючи на мозок електричним струмом. - Ред.)

Утім, твердження, що вона потребувала препарату так само, як людина з діабетом потребує інсуліну, не ґрунтувалася на медичних доказах.

"Почуваєшся зрадженим людьми, яким довіряв", - каже вона.

Її реакція на ліки була дійсно незвичною, але саме повідомлення про "хімічний дисбаланс" у мозку було доволі рутинним.

Багато психіатрів кажуть, що їм давно відомо про те, що низький рівень серотоніну не є основною причиною депресії, і ця стаття не розповідає нічого нового.

Проте великий суспільний резонанс навколо цього дослідження свідчить про те, що для багатьох це стало новиною.

Підпис до фото, Сара та її мати, яка приймали інсулін через діабет 1 типу

Дехто зробив поспішний висновок від того, що антидепресанти не усувають хімічний дисбаланс, до того, що вони взагалі не діють.

І лікарі побоюються, що через цю плутанину люди можуть раптово припинити прийом ліків і зазнати серйозних наслідків.

Національний інститут здоров'я та досконалості догляду (NICE) каже, що прийом цих препаратів не слід припиняти раптово, за винятком невідкладних медичних випадків. Повільне зниження дози може мінімізувати симптоми абстиненції.

Підпис до фото, У Сари виникли проблеми з мовленням та моторикою після терапії струмом

Що показало дослідження?

В останньому огляді 17 досліджень науковці виявили, що у людей з депресією рівень серотоніну в мозку не відрізняється від рівня серотоніну у тих, хто її не має.

Отримані дані допомагають виключити один із можливих способів дії ліків - усунення дефіциту серотоніну.

"Багато з нас знають, що парацетамол допомагає від головного болю, втім, люди навряд чи вважають, головний біль спричинений недостатньою кількістю парацетамолу в мозку", - пояснює доктор Майкл Блумфілд.

Чи діють антидепресанти?

Дослідження свідчать, що антидепресанти діють лише трохи краще за плацебо (фіктивні ліки, як пацієнтам дають як справжні). Серед дослідників точаться суперечки про те, наскільки ця різниця суттєва.

Утім, серед людей, які приймають антидепресанти, є ті, на кого вони діють краще.

Лікарі просто не мають надійного способу дізнатися, у кого вони спрацюють краще.

Професор Лінда Гаск з Королівського коледжу психіатрів каже, що антидепресанти "допомагають багатьом людям швидко почуватися краще", насамперед під час кризи.

Але один із авторів статті про серотонін, професор Джоанна Монкріфф, зазначає, що більшість досліджень фармацевтичних компаній є короткостроковими. А значить, нам мало відомо про те, як добре люди почуваються після перших кількох місяців терапії.

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"Ви повинні казати пацієнтам, що ми продовжуватимемо переглядати дію антидепресантів і не будемо тримати вас на них довше, ніж вам потрібно", - але цього часто не трапляється, погоджується професорка Гаск.

Попри те, що є ризик залишити депресію без лікування, потрібно розуміти, що деякі люди можуть мати серйозні побічні ефекти від антидепресантів, про які, на думку авторів дослідження серотоніну, потрібно більш чітко повідомляти.

Вони можуть включати суїцидальні думки та спроби суїциду, сексуальну дисфункцію, емоційне заціпеніння та безсоння.

З минулої осені британським лікарям радять пропонувати пацієнтам з менш важкими випадками депресії психотерапію, фізичні вправи та медитацію, перш ніж призначати ліки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Місцеві бригади охорони здоров'я можуть запропонувати групову терапію, порекомендувати фізичні вправи чи громадські заходи

Як тлумачили дослідження?

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Поширеним хибним висновком громадськості стала думка про те, що призначення антидепресантів "ґрунтувалось на міфі".

Але дослідження не розглядало використання антидепресантів.

Серотонін відіграє важливу роль у настрої, тому його коригування може змусити людей відчувати себе щасливішими - принаймні у короткостроковій перспективі, навіть якщо вони не мали аномально низького рівня серотоніну спочатку. Це також може допомогти мозку встановити нові зв'язки.

Інші стверджують, що це дослідження показує, що депресія ніколи не була хворобою мозку людей, а реакцією на навколишнє середовище.

"Звичайно, й те, й інше", - каже доктор Марк Горовіц, один з авторів статті.

"Ваша генетика впливає на вашу чутливість до стресу", наприклад.

Якщо людина перебуває у дійсно складних життєвих обставинах, їй краще допомогти "порадами щодо стосунків, фінансів або зміни роботи", ніж ліками.

Однак Зої, яка живе на південному сході Австралії та переживає важку депресію й психоз, каже, що вважати депресію "складним періодом, який зникне", якщо вирішити соціальні проблеми, надто спрощене уявлення.

Воно нехтує людьми, які мають серйозні психічні захворювання.

Психоз притаманний її родині, але його епізоди часто спричинюють стресові події, як-от екзаменаційна сесія.

Зої прорахувала, що побічні ефекти ліків "варті того", щоб уникнути важкі епізоди розладу.

Саме з цим погоджуються всі експерти, з якими поговорила BBC News.

Пацієнти повинні мати більше інформації й пояснень, щоби самостійно зважити всі "за" й "проти" прийому ліків від депресії.