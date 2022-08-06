Як птахи в усьому світі живуть у людському смітті. Фото
- Вікторія Джилл
- Наукова кореспондентка BBC News
Світлини, зроблені на всіх континентах, крім Антарктиди, показують, як птахи гніздяться у смітті або заплуталися в ньому.
Такі фотографії зібрав онлайн-проєкт Birds and Debris (Птахи та сміття).
Вчені, які керують проєктом, кажуть, що бачать на світлинах птахів, які потрапили у пастку або звили собі гніздо у людському смітті - від мотузки і рибальського знаряддя до повітряних кульок та шльопанців.
Майже чверть фотографій зображують птахів, які гніздяться або заплуталися у медичних масках.
Проєкт досліджує вплив забруднення пластиком на пташиний світ.
"Загалом, якщо птах будує гніздо з довгих волокнистих матеріалів, таких як морські водорості, гілки чи очерет, є ймовірність того, що десь у його гнізді будуть продукти життєдіяльності людини", - каже доктор Алекс Бонд з Музею природної історії в Лондоні та один із дослідників проєкту.
Мета проєкту, який він веде разом з колегами вже чотири роки, - привернути увагу до поширеної проблеми пластикових відходів у довкіллі.
"Варто лише придивитись, і ви побачите це усюди, - каже він. - Географічний розмах проєкту - приголомшливий, ми отримуємо звіти з Японії, Австралії, Шрі-Ланки, Великої Британії, Північної Америки. Це дійсно глобальна проблема".
У недавньому дослідженні команда вивчила, на скількох надісланих фото є засоби індивідуального захисту, пов'язані з пандемією. Вони виявили, що захисні маски є майже на чверті надісланих світлин.
"Маски виготовлені з різних матеріалів, - каже доктор Бонд. - Ми бачимо, як еластична стрічка заплуталась навколо ніг птахів, або ми бачимо поранених птахів, які намагались проковтнути тканину або твердий шматок пластику, який кріпить маску на носі".
"Ми використовуємо загальний термін "пластик", але це ціла низка різних полімерів, і маски є гарним прикладом".
Провідна дослідниця Джастін Аммендолія з Університету Далхаузі у Канаді сказала BBC News, що вчених приголомшили масштаби впливу сміття на види тварин у всьому світі.
"У квітні 2020 року у Канаді вперше зафіксували на фото, як птах повис на масці на дереві, заплутавшись у ній, згодом схожі світлини почали надходити з усього світу", - каже вона.
"Це показує, яку шкоду люди здатні завдати навколишньому середовищу за дуже короткий проміжок часу в усьому світі".
"Перехід на бамбукову зубну щітку чи полотняну сумку для покупок не врятує світ, більшість великомасштабного виробництва пластику сьогодні є комерційним і промисловим", - каже доктор Бонд.
"Має бути поєднання політики згори вниз і тиску знизу, щоб ми сказали "досить".
Дослідниця Джастін Аммендолія додає: "Це нормально відчувати сум, коли бачиш ці зображення вперше. Але ми також повинні виносити уроки з непотрібних і часто непомітних страждань, яких зазнали деякі дикі тварини під час пандемії".
"Я сподіваюся, що люди трансформують свій сум у дії".
Доктор Бонд порівняв глобальні дії, необхідні для подолання пластикового забруднення, із Монреальським протоколом, який забороняє хімічні речовини, які руйнують озоновий шар, - договір, який вважається однією з найуспішніших глобальних угод, коли-небудь підписаних.
"Нам потрібно те ж саме з пластиковим забрудненням, і ми рухаємося у цьому напрямку, але дуже, дуже повільно".