Як птахи в усьому світі живуть у людському смітті. Фото

Вікторія Джилл

Наукова кореспондентка BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Simon Pierce Підпис до фото, Морські птахи олуші в Норвегії гніздяться у пластикових мотузках і знарядді для рибальства

Світлини, зроблені на всіх континентах, крім Антарктиди, показують, як птахи гніздяться у смітті або заплуталися в ньому.

Такі фотографії зібрав онлайн-проєкт Birds and Debris (Птахи та сміття).

Вчені, які керують проєктом, кажуть, що бачать на світлинах птахів, які потрапили у пастку або звили собі гніздо у людському смітті - від мотузки і рибальського знаряддя до повітряних кульок та шльопанців.

Майже чверть фотографій зображують птахів, які гніздяться або заплуталися у медичних масках.

Проєкт досліджує вплив забруднення пластиком на пташиний світ.

Автор фото, Mary caporal Prior Підпис до фото, Крижень з маскою на шиї - фото Мері Капорал Прайор, США

"Загалом, якщо птах будує гніздо з довгих волокнистих матеріалів, таких як морські водорості, гілки чи очерет, є ймовірність того, що десь у його гнізді будуть продукти життєдіяльності людини", - каже доктор Алекс Бонд з Музею природної історії в Лондоні та один із дослідників проєкту.

Мета проєкту, який він веде разом з колегами вже чотири роки, - привернути увагу до поширеної проблеми пластикових відходів у довкіллі.

Автор фото, Matthew Irish Підпис до фото, Голуби гніздяться на будівельному майданчику у Сассексі, вони зробили собі гнізда з кабельних стяжок

"Варто лише придивитись, і ви побачите це усюди, - каже він. - Географічний розмах проєкту - приголомшливий, ми отримуємо звіти з Японії, Австралії, Шрі-Ланки, Великої Британії, Північної Америки. Це дійсно глобальна проблема".

У недавньому дослідженні команда вивчила, на скількох надісланих фото є засоби індивідуального захисту, пов'язані з пандемією. Вони виявили, що захисні маски є майже на чверті надісланих світлин.

Автор фото, Adrian Silas Tay Підпис до фото, Захисні маски для обличчя, які всі носили у пандемію, видні на кожній четвертій фотографії з птахами. На знімку - бугайчик чорний, Сінгапур

"Маски виготовлені з різних матеріалів, - каже доктор Бонд. - Ми бачимо, як еластична стрічка заплуталась навколо ніг птахів, або ми бачимо поранених птахів, які намагались проковтнути тканину або твердий шматок пластику, який кріпить маску на носі".

"Ми використовуємо загальний термін "пластик", але це ціла низка різних полімерів, і маски є гарним прикладом".

Автор фото, Jake Kenny Підпис до фото, Багатьох птахів, як-от цю американську малинівку, яку виявили у квітні 2020 року, можна побачити заплутаними в еластичній стрічці від маски

Провідна дослідниця Джастін Аммендолія з Університету Далхаузі у Канаді сказала BBC News, що вчених приголомшили масштаби впливу сміття на види тварин у всьому світі.

"У квітні 2020 року у Канаді вперше зафіксували на фото, як птах повис на масці на дереві, заплутавшись у ній, згодом схожі світлини почали надходити з усього світу", - каже вона.

"Це показує, яку шкоду люди здатні завдати навколишньому середовищу за дуже короткий проміжок часу в усьому світі".

Автор фото, Sam M Підпис до фото, Цю лиску у Нідерландах важко помітити серед усього сміття в її гнізді

"Перехід на бамбукову зубну щітку чи полотняну сумку для покупок не врятує світ, більшість великомасштабного виробництва пластику сьогодні є комерційним і промисловим", - каже доктор Бонд.

"Має бути поєднання політики згори вниз і тиску знизу, щоб ми сказали "досить".

Автор фото, Malcolm Jolly

Дослідниця Джастін Аммендолія додає: "Це нормально відчувати сум, коли бачиш ці зображення вперше. Але ми також повинні виносити уроки з непотрібних і часто непомітних страждань, яких зазнали деякі дикі тварини під час пандемії".

"Я сподіваюся, що люди трансформують свій сум у дії".

Автор фото, Joe Chowaniec Підпис до фото, Дослідники кажуть, що нам потрібно зробити висновки з фото страждань диких тварин

Доктор Бонд порівняв глобальні дії, необхідні для подолання пластикового забруднення, із Монреальським протоколом, який забороняє хімічні речовини, які руйнують озоновий шар, - договір, який вважається однією з найуспішніших глобальних угод, коли-небудь підписаних.

"Нам потрібно те ж саме з пластиковим забрудненням, і ми рухаємося у цьому напрямку, але дуже, дуже повільно".