Кит застряг у Сені біля Парижа. Як він там опинився

Лео Сандс

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Науковці кажуть, що тварина має явні ознаки недоїдання

Французька влада відчайдушно намагається врятувати білугу, яка застрягла у Сені за 70 км на північ від Парижа. Тварину помітили ще у вівторок, однак усі проби направити її до океану поки що не мали успіху. Нова стратегія - вітамінний коктейль.

Як повідомляє AFP, рятувальники сподіваються, що це допоможе загубленому киту відновити апетит і енергію, необхідні для повернення в море.

Ссавця з явними ознаками виснаження вперше помітили в річці у вівторок. Спроби змусити його виплисти до моря поки що безуспішні, тож учені хвилюються за здоров'я кита.

Рятувальники годували чотириметрову білугу замороженим оселедцем і живою фореллю, але місцева влада департаменту Ер сказала, що тварина, схоже, не прийняла цієї їжі.

"Вона виснажена, і, здається, їй важко їсти", - цитує AFP заяву керівниці департаменту, зроблену у суботу.

Влада сподівається, що ін'єкція вітамінів стимулюватиме апетит і допоможе тварині здійснити 160-кілометрову подорож назад проти течії Сени до Ла-Маншу, звідки вона зможе вирушити у своє арктичне середовище існування.

Розглядають також інший варіант. Кита можна було б дістати з річки, але для такої більш ризикованої подорожі ссавцю знадобиться більше сил.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білуга вдихає повітря на поверхні Сени між двома шлюзами на річці

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У суботу чиновники заявили, що на шкірі кита з'явилися невеликі плями, але поки неясно, чи це реакція на прісну воду річки Сени - на відміну від звичної для тварини солоної води, - чи ознака погіршення стану здоров'я ссавця.

Науковці, які спостерігають за китом, сказали, що він нервувався. Він ненадовго підіймався на поверхню та видавав менше звуків, ніж очікується від цієї тварини. Це спричинило додаткове занепокоєння щодо стану тварини.

Фахівці спантеличені, як киту вдалося заплисти так далеко від свого природного середовища існування - холодних арктичних і субарктичних вод.

Восени, коли утворюється лід, білуги час від часу відправляються на південь у пошуках їжі. Але вони рідко бувають так далеко від свого рідного дому. Втім, такі історії все ж таки трапляються.

У травні у Нормандії загинула косатка, яка намагалась плисти вгору проти течії Сени. План повернути чотириметрового самця назад до моря за допомогою звукових подразників провалився, і пізніше експерти дійшли висновку, що він був серйозно хворий.

У 2019 році у Темзі поблизу Грейвсенда виявили мертвого кита, повідомляли тоді представники Великої Британії.

Це сталося лише через кілька тижнів після загибелі горбатого кита, якого бачили у тій же ділянці річки. Вважалося, що він потрапив у Темзу, помилившись у навігації під час припливу.