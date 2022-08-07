Караван суден з зерном та олією вийшов з українських портів

Х'юго Бачега, Київ, та Ельза Майшман, Лондон

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Ще чотири судна із зерном та соняшниковою олією вийшли з українських портів безпечним морським коридором.

Мільйони тонн зерна застрягли в Україні через російську блокаду, що призвело до дефіциту та підвищення цін на продовольство в інших країнах.

Минулого тижня з портів України вийшло перше з початку повномасштабного вторгнення судно.

Суховантажі, які вийшли останніми, прямують до Туреччини, де їх перевірять у рамках угоди, досягнутої з Росією та ООН.

Судна вирушили у неділю з портів Одеси і Чорноморська та пройдуть через Босфорську протоку.

Після перевірки два судна мають причалити до берегів Туреччини, а інші прямують до Італії та Китаю.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Суховантаж Star Helena виходить з порту Чорноморська

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Судно Riva Wind у порту Одеси

Ще одному порожньому судну дозволили йти в Україну для завантаження.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Експерти Росії, України, Туреччини та ООН інспектують торгове судно M/V Fulmar S у Стамбулі

Українські чиновники кажуть, що це явні ознаки того, що експорт зерна безпечний, і закликають судноплавні компанії повернутися до країни.

У своєму нічному зверненні у суботу президент Володимир Зеленський привітав відновлення експорту, але зазначив, що ризики для безпеки залишаються.

Згідно з угодою, укладеною минулого місяця за посередництва Туреччини та ООН, Росія погодилася не атакувати кораблі, які йдуть транзитом. Україні заявила, що проведе судна через заміновані води.

Угода, розрахована на 120 днів, може бути продовжена, якщо обидві сторони погодяться.

Перше судно, яке покинуло Україну минулого тижня - Razoni, - вирушило з Одеси з 27 тисячами тонн кукурудзи і прямувало до ліванського порту Триполі.

Однак офіційні особи заявили, що суховантаж не пришвартується в Триполі в неділю, як планувалося.

У посольстві України в Лівані повідомили Reuters у неділю, що корабель "затримався". Подробиць щодо причини чи уточненої дати прибуття поки немає.

Спільний координаційний центр, який був створений для нагляду за експортом, заявив, що рейс Razoni буде пробним, а його досвід буде використовуватися для точного налаштування процедур для наступних рейсів.