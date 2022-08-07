Число загиблих у Газі зростає, вбили другого командира "Ісламського джихаду"

Йоланда Кнелл, Єрусалим, та Ельза Майшман, Лондон

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

В Ізраїлі третій день поспіль лунають сирени повітряної тривоги. Обстріли з сектору Газа, які почалися у п'ятницю після вбивства високопоставленого бійця "Ісламського джихаду", у суботу не припинилися, як і удари ізраїльської авіації по цілях у Газі.

Ізраїль убив другого бойовика та лідера палестинського "Ісламського джихаду", число загиблих від авіаударів у Газі продовжує зростати.

Серед 32 загиблих палестинців є шестеро дітей і кілька бойовиків "Палестинського ісламського джихаду", зокрема лідери Халед Мансур і Тайсір Джабарі.

Майже 600 палестинських ракет випустили по Ізраїлю з п'ятниці, повідомив ізраїльський чиновник.

Ізраїль заявляє, що розпочав операції через "безпосередню загрозу" з боку "Палестинського ісламського джихаду".

Останній спалах конфлікту є найсерйознішим між Ізраїлем і Газою після 11-денного конфлікту у травні 2021 року, в результаті якого загинули понад 200 палестинців і десяток ізраїльтян.

Ізраїльські військові попереджають, що ця остання операція під кодовою назвою "Світанок" може тривати тиждень.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

У неділю палестинські ракети, випущені з сектора Газа, вдарили по Єрусалиму вперше після конфлікту 2021 року.

Напади відбулися після того, як Ізраїль убив високопоставленого лідера "Ісламського джихаду" Халеда Мансура, завдавши авіаудару по будинку в таборі біженців Рафах на півдні Гази.

Командувач раніше пережив п'ять замахів ізраїльських військових, які звинуватили його в плануванні бойових операцій з Гази.

Окрім авіаударів по сектору Газа, де, за словами Ізраїлю, цілями є мережа тунелів "Ісламського джихаду", на окупованому Західному березі річки Йордан тривають рейди з арештами. За даними Ізраїлю, затримані десятки членів "Ісламського джихаду".

Міністерство охорони здоров'я Гази поклало відповідальність за загибель палестинців і понад 200 поранених на Ізраїль.

Ізраїль звинуватив бойовиків "Ісламського джихаду" у тому, що вони спричинили загибель принаймні деяких із цих людей. Влада Ізраїлю стверджує, що у суботу угруповання випустило блукаючу ракету, яка вбила кількох дітей у Джабалії, що у секторі Газа. ВВС не змогла незалежно перевірити це твердження.

Позиція "ХАМАСу"

Наразі "ХАМАС", найбільше войовниче угруповання в регіоні, чия ідеологія схожа на ідеологію "Ісламського джихаду", і яке часто координує з ним свої дії, не відкривало вогонь зі свого значного ракетного арсеналу.

Як наслідок, немає жодних повідомлень про удари ізраїльської авіації по "ХАМАСу", які б означали ескалацію насильства.

"ХАМАС" оприлюднив різкі заяви, стверджуючи, що "групи опору" - єдині у своїй діяльності. Але оскільки він керує Газою, у нього є свої практичні міркування, які можуть зупиняти угруповання від втручання у конфлікт.

Утім, розрахунки "ХАМАСу" можуть змінитися, якщо, наприклад, кількість загиблих серед цивільного населення в Газі швидко зросте.

Якщо угруповання вирішить приєднатися до бойових дій, їхня інтенсивність різко зросте.

Зростає занепокоєння щодо гуманітарної ситуації на палестинській території. Минулого тижня Ізраїль закрив пункт пропуску з Газою через побоювання, що "Ісламський джихад" помститься за арешт одного зі своїх лідерів на півночі Західного берега.

У суботу єдина електростанція в Газі закрилася, тому що вона не отримала поставок палива, повідомив речник електроенергетичної компанії.

Державний департамент США закликав усі сторони уникнути подальшої ескалації. Відомство підтвердило свою підтримку права Ізраїлю на самооборону, водночас відзначаючи стурбованість США повідомленнями про жертви серед цивільного населення, повідомляє агентство Reuters.

Сподіваючись запобігти подальшому насильству, Єгипет також виступив посередником між двома сторонами і, як повідомляється, у суботу відправив делегацію офіційних осіб до Ізраїлю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над південною частиною сектора Газа після авіаудару Ізраїлю

Останнє загострення конфлікту відбулося після арешту Ізраїлем у понеділок увечері Бассема Сааді, який, як повідомляється, був головою "Ісламського джихаду" на Західному березі.

Його затримали в районі Дженіна під час серії арештів після нападів ізраїльських арабів і палестинців, унаслідок яких загинули 17 ізраїльтян і двоє українців.

"Палестинський ісламський джихад" є одним із найсильніших угруповань бойовиків, які діють у Газі. Їх підтримує Іран, і вони мають свою штаб-квартиру в столиці Сирії Дамаску.

Угруповання несе відповідальність за численні напади на Ізраїль, зокрема ракетні обстріли та стрілянину.

У листопаді 2019 року між Ізраїлем і "Палестинським ісламським джихадом" тривав п'ятиденний конфлікт після вбивства Ізраїлем командира угруповання, який, за словами Ізраїлю, планував напад.

Внаслідок конфлікту 34 палестинці загинули та 111 були поранені, а понад 60 ізраїльтян потребували медичної допомоги.

Ізраїль заявив, що 25 із загиблих палестинців були бойовиками, деякі з них готувалися до запуску ракет.