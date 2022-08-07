Під час пожежі у будинку в США загинули 10 людей. Пожежник упізнав у них свою сім'ю

1 година тому

Автор фото, Reuters

В американському штаті Пенсильванія у ніч проти п'ятниці спалахнув житловий будинок, у ньому загинули 10 людей. Один із пожежників, які приїхали гасити вогонь, впізнав у них свою родину.

Жертвами пожежі, що сталася у місті Нескопек за 150 км від Філадельфії, стали семеро дорослих та троє дітей у віці п'яти, шести та семи років.

Пожежник-волонтер Гарольд Бейкер, насилу стримуючи емоції, розказав агентству Associated Press, що це були його син, дочка, тесть, сестра дружини та її чоловік, троє онуків та двоє інших родичів.

"Найбільше горе для мене, що я не зміг зайти та врятувати їх", - додав пожежник.

Поліція вважає, що пожежа розпочалася близько 02:30 ранку у п'ятницю на порозі сімейного будинку. Що стало причиною займання, поліцейські сподіваються встановити під час кримінального розслідування.

Автор фото, cbs

Бейкер розповів місцевій газеті Citizens' Voice, що швидко впізнав будинок, який його команда приїхала гасити.

"Я був на першій пожежній машині. Коли ми повернули за ріг вулиці Деві, я одразу зрозумів, який будинок горить. Коли ми під'їхали, у вогні була вся будівля. Ми намагалися пробитися до них", - сказав Бейкер.

У результаті рятувальники змогли витягти тіла загиблих з-під уламків зруйнованого будинку за допомогою натренованих собак.

Троє дорослих, які також перебували в будівлі, змогли врятуватися, йдеться у заяві поліції.

Серед загиблих, як повідомила поліція, були Дейл Бейкер, 19 років; Стар Бейкер, 22 роки; Девід Дауберт, 79 років; Шеннон Дауберт, 42 роки; Лора Дауберт, 47 років; Маріан Слуссер, 54 роки. Тіла дітей на момент опублікування рапорту ще не ідентифікували офіційно.

За словами Бейкера, його загиблий 19-річний син Дейл також працював пожежником.

Загиблі діти не жили у будинку, який згорів, а були в гостях у тітки та дядька на літніх канікулах, додав рятувальник.

"Пожежники робили сміливі спроби проникнути у будівлю через задні двері, але сильне полум'я та високі температури виштовхували їх назад", - сказав журналістам у п'ятницю представник поліції штату Пенсильванія Дерек Фелсман.

Губернатор Пенсильванії Том Волф написав у твіттері, що трагедія стала великою втратою.