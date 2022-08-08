Жорсткіший контроль над експортом електроніки зашкодить армії Росії - звіт

Френк Гарднер

Кореспондент ВВС з питань безпеки

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські військові оглядають місце російського ракетного удару у Донецькій області

Російські військові можуть бути не в змозі керувати високотехнологічною зброєю та системами зв'язку, які вони використовують в Україні, якщо Захід посилить контроль над експортом, йдеться у звіті Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

Майже всі сучасні військові системи Москви залежать від мікроелектроніки західного виробництва.

РФ знайшла способи обійти санкції та експортний контроль. Якби лазівки вдалося закрити, кажуть у RUSI, російська армія може остаточно деградувати.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Мікросхема Texas Instruments, датована 1988 роком, яку українські військові виявили всередині російської ракети 9M727

Дослідники інституту провели місяці в Україні, досліджуючи 27 найсучасніших систем Росії, захоплених, виведених з ладу або покинутих російськими військами.

Вони виявили щонайменше 450 різних видів унікальних компонентів іноземного виробництва, більшість з яких виготовлені у США, а також в інших західних країнах.

У російських системах озброєнь на полі бою виявляється продукція знайомих брендів, як-от Sony і Texas Instruments. Ніхто не припускає, що ці фірми причетні до відправки деталей Росії.

Джек Вотлінг, старший науковий співробітник Rusi та один з авторів 60-сторінкового звіту, сказав BBC, що є шанс назавжди позбавити Росію доступу до цих важливих компонентів, багато з яких виробляють у США, але також у Швейцарії, Нідерландах, Великій Британії, Німеччині та Франції.

"Якщо їх позбавити доступу до цих компонентів, то росіяни не зможуть поповнити арсенал обладнання, який вони витратили в Україні", - каже Джек Вотлінг.

Він зазначає, що Росія дуже покладається на артилерію та ракети, які спустошили міста і села східної України та дозволили російським сухопутним силам поступово просуватися через спалену землю.

"Російська стратегія ведення бойових дій значною мірою залежить від так званого розвідувального удару: вони виявляють цілі, а потім вражають їх переважною вогневою міццю, - каже дослідник. - Ми виявили, що майже кожна ланка цього ланцюга залежить від західних компонентів".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російські безпілотники "Орлан-10" можуть наводити артилерійський вогонь по позиціях противника за лічені хвилини

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Російські бойові безпілотники, які ведуть розвідку розташування українських позицій, перш ніж обстріляти їх артилерією, також використовують імпортну мікроелектроніку, камери та системи зв'язку. Усі мають високі технологічні характеристики, і вони також повинні підлягати експортному контролю.

Для того, щоб балістичні та крилаті ракети великої дальності були точними, каже доктор Вотлінг, вони повинні мати мікрочіпи західного виробництва.

Отже, як саме Росія змогла отримати ці високотехнологічні компоненти?

Здається, знайшли кілька методів. Підпільна мережа у тій чи іншій формі існує ще з радянських часів. Під керуванням офіцерів російської розвідки вона використовує проміжні центри доставки, як-от Гонконг і Малайзія.

Крім того, деякі компанії, які експортують ці життєво важливі компоненти, не знають, хто насправді є кінцевим споживачем.

Інші, каже доктор Вотлінг, вважають за краще не задавати занадто багато питань.

Автори звіту вважають, що залишилось мало часу, аби запобігти створенню нових незаконних мереж, які забезпечуватимуть російську армію цими життєво важливими компонентами.

Щоб припинити те, що автори доповіді називають "кремнієвим рятівним кругом", і назавжди зменшити здатність Росії вести війну в Україні, Захід має тепер унікальну можливість посилити контроль над експортними ліцензіями, поки не пізно.

Росія, йдеться у звіті, намагається закупити оптом усе що можна, перш ніж мережа закриється.

"Час діяти зараз", - підсумовують автори звіту RUSI.