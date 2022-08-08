Нідерландця засудили за сексуальні домагання і шантаж онлайн. Дівчина скоїла самогубство

1 година тому

Підпис до фото, Перед смертю 2012 року Аманда Тодд опублікувала відео, в якому описала пережиті неї знущання

Суд у Британській Колумбії визнав винним нідерландця, якого звинувачують у домаганнях канадської дівчини, яка згодом скоїла самогубство.

Звинувачення проти 44-річного Айдіна Кобана включали шантаж, грумінг (налагодження довірливих стосунків з дитиною задля сексуального насильства. - Ред.), розповсюдження дитячої порнографії та домагання.

Аманда Тодд, якій на той час було 15 років, опублікувала у 2012 році відео, в якому вона докладно описувала, як чоловік мучив її в інтернеті.

Відео зібрало мільйони переглядів на YouTube і спричинило національні дебати про онлайн-цькування.

Тодд вкоротила собі віку всього через п'ять тижнів після того, як завантажила відео та незабаром після того, як її відверті фотографії просочилися в інтернет.

У 2017 році нідерландський суд засудив Кобана до 11 років ув'язнення за шантаж і переслідування десятків молодих жінок в інтернеті, деякі з них мешкали у Британії, Канаді та Сполучених Штатах.

Пізніше його екстрадували до Канади, де йому пред'явили додаткові звинувачення, пов'язані з виготовленням і розповсюдженням дитячої порнографії, вимаганням і переслідуванням. Однак його не звинувачують у смерті Тодд.

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Кобан відбуватиме покарання, яке буде вирішено на наступних слуханнях, у Нідерландах.

У суді після винесення вироку у суботу мати Тодд, Керол, сказала журналістам, що, на її думку, суд однозначно показав, що "сексуальний шантаж" має наслідки навіть за міжнародними кордонами.

"Цей день був найкращим днем ​​з моменту народження Аманди, - сказала вона Vancouver's CityNews. - Цього дня голос Аманди яскраво пролунав".

Протягом семи тижнів судового розгляду, в якому брали участь десятки свідків, прокурори стверджували, що Кобан роками переслідував Тодд, яка жила зі своїм батьком у Британській Колумбії. Зловмисник робив це через 22 фейкові акаунти у соціальних мережах.

Переслідування включало прохання здійснювати сексуальні акти онлайн та погрози надіслати відверті фотографії її родині та друзям, якщо вона відмовиться.

Адвокат Кобана не представив жодних доказів на свій захист.

Прокурори заявили, що Тодд розказала у Фейсбуці, що чоловік роками шантажував її. За їх словами, домагання почалися незадовго до того, як дівчинці виповнилося 13 років у листопаді 2009 року.

Її мати засвідчила, що її донька була налякана через повідомлення, які вона отримувала в інтернеті, й страждання підлітка зростало з кожним інцидентом.

У відео, яке Аманда опублікувала на YouTube перед смертю, дівчина розповіла, що незнайомець спокусив її оголитися на вебкамеру. А потім надіслав фото її знайомим у Фейсбуці, через що дівчинка зазнала знущань від однолітків.

"Якби я могла зв'язатися з Амандою, я би розповіла їй про те, у чому ми не сумнівалися від самого початку", - сказала її мати за межами зали суду.