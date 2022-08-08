Українські танцюристи виступлять на престижному фестивалі. Потім повернуться на війну

25 хвилин(и) тому

Автор фото, FREEDOM BALLET Підпис до фото, Українська трупа Freedom Ballet виступає на цьогорічному Единбурзькому фестивалі Fringe

Танцюристи Ukrainian Freedom Ballet кілька років мріяли виступити на Единбурзькому фестивалі.

Коли три місяці тому вони забронювали місце, артистам-чоловікам довелося отримувати спеціальний дозвіл на поїздку від міністра культури України.

Більшості українських чоловіків заборонено виїжджати з країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Серед тих, хто наприкінці місяця повертається до військових обов'язків - Павло та Ігор.

Підпис до фото, Павло (ліворуч) та Ігор (праворуч) змогли виїхати з України на місяць, щоб виступити на фестивалі

"Те, що ми тут, схоже на жарт, - каже Ігор. - Щороку влітку у нас так багато роботи в Україні - багато проєктів, великих шоу - але цього року ми не можемо працювати в Україні, й причина цього зовсім не гарна, тому вирішили приїхати сюди".

Дружина Ігоря та дві доньки покинули Україну в перші дні війни у пошуках безпеки - зараз вони живуть на круїзному лайнері, пришвартованому в Единбурзі, де проживає понад 100 біженців.

Дружина Павла залишала дім вагітною їхньою третьою дитиною, вона народила у Лондоні. Родина переїхала до Шотландії, щоб провести час разом.

"Для моєї родини це безцінна можливість провести час разом, а для мене - не пропустити перші дні життя сина", - сказав Павло.

"Кричати про війну"

Через закриття неба над Україною танцювальній трупі з Києва у кількості 14 людей знадобилося три дні, щоб доїхати до Великої Британії.

Родини багатьох артистів, які тікали від війни, розкидало по всій Європі. Однак сім'я Ігоря приїхала до Единбурга подивитися його виступ.

Він каже: "Я дуже вдячний уряду Шотландії та Великої Британії за те, що ми тут. Я не можу залишитися, у нас є обов'язки в Україні, і ми чекаємо призову на фронт, тому не все так добре".

"Ми тут, щоб представляти Україну, щоб кричати про війну, щоб показати світові, що ми можемо робити нашу роботу, наше мистецтво, наші шоу, щоб описати наші почуття".

Обидва чоловіки є артистами балету близько восьми років, приєднались до трупи одночасно.

Під час фестивалю вони виступатимуть з адаптацією шоу Boudoir, серії історій про секс і насильство, які обертаються навколо величезного гардеробу.

За словами керівника шоу, трупа відома в Україні, тому вони сподіваються, що вистава здобуде популярність і у міжнародної аудиторії.

"Це також прем'єра наших костюмів, - додає Ігор. - Спектаклю вже п'ять років, але костюми були розроблені спеціально для поїздки на фестиваль".

Автор фото, FREEDOM BALLET Підпис до фото, Сюжет вистави обертається навколо гігантської шафи

На честь 75-річчя Единбурзького фестивалю Fringe цього року тут відбудеться понад 3000 вистав із 58 країн.

Фестиваль вперше з 2019 року матиме повну програму - й українці не втратять можливості бути побаченими і почутими цього складного року.

Павло каже: "Ми багато чули про цей фестиваль. Один наш менеджер намагався привезти нас сюди багато разів, але ми чомусь не могли. Ми так довго чекали, це чудово бути тут".

"Ми багато говоримо про війну в Україні, але це великий крок і для нашого балету".

"Ми й досі не можемо повірити, що опинилися тут і що ми зможемо показати наш професіоналізм, а також бути голосом України".

Freedom Ballet виступатиме на Единбурзькому фестивалі Fringe до 28 серпня.