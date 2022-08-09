Світовий банк виділить Україні $4,5 млрд. На що підуть ці гроші

49 хвилин(и) тому

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Група Світового банку оголосила про додаткову допомогу Україні у 4,5 мільярда доларів. Кошти допоможуть Києву сплачувати соцпослуги й пенсії, а також пом'якшать економічні наслідки війни.

До пакета фінансування входить грант 4,5 мільярда доларів, наданий Сполученими Штатами. Допомога надається у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Як зазначено у заяві банку, кошти підуть на надання державних послуг - охорону здоров'я, освіту і соціальний захист, щоб запобігти подальшому погіршенню умов життя і бідності.

Кошти доповнюють попереднє фінансування у 1,49 млрд доларів, ухвалене в червні 2022 року.

На сьогоднішні, Світовий банк мобілізував близько 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для підтримки української економіки. Понад 6,3 мільярда доларів США з цього траншу вже перераховано наприкінці липня.

У травні з'явились перші заяви уряду України про те, що країні щомісяця потрібно не менше 5 млрд доларів, аби покривати дефіцит.

Загалом, за даними міністерства фінансів, від початку російської агресії із зовнішніх джерел Україна отримала майже 212 млрд грн.

Головними фінансовими донорами є США та ЄС, МВФ, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Канади, Японії, французькі та німецькі кредитні установи.

Від початку року Україна вже отримала 12,7 млрд доларів грантової та кредитної міжнародної допомоги. А нині, за словами міністра фінансів, тривають переговори щодо отримання ще 14 млрд доларів. Тобто до кінця року країна розраховує отримати від партнерів до 27 млрд доларів.