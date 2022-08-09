Агентство Reuters: у Росії почали розбирати на запчастини авіалайнери

56 хвилин(и) тому

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Російські авіакомпанії, зокрема, "Аерофлот", почали розбирати деякі літаки на запчастини через брак деталей, спричинених санкціями, стверджує агентство Reuters, посилаючись на чотири джерела в галузі.

За словами одного зі співрозмовників агентства, розбирати вже почали два літаки, які експлуатує "Аерофлот", - російський літак Sukhoi Superjet 100, а також "практично новий" Airbus A350.

Крім того, "Аерофлот" зняв обладнання з Boeing 737 та Airbus A320 для інших літаків таких самих моделей, стверджує ще одне джерело агентства.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не було, але, як зазначає Reuters, це відповідає рекомендаціям, які російський уряд дав авіакомпаніям у червні, щоб літаки іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

За підрахунками агентства, що базуються на даних сервісу Flightradar24, з кінця липня польоти не здійснювало близько 50 літаків "Аерофлоту", що становить приблизно 15% від авіапарку компанії.

Три з семи літаків Airbus A350, які експлуатує "Аерофлот", зокрема той, який зараз розбирають на запчастини, не злітали близько трьох місяців, стверджує Reuters.

Мінтранс Росії та "Аерофлот" не відповіли на запити Reuters про коментарі.

За словами джерела агентства в західній авіаційній промисловості, це "тільки питання часу", коли російські літаки зазнають "канібалізації".

Нові покоління літаків - A320neo, A350, Boeing 737 MAX та 787 - оснащені технологіями, яким потрібне постійне оновлення, зазначає агентство.

Незабаром після початку російського вторгнення в Україну Євросоюз та інші країни запровадили санкції проти Росії. Зокрема російські перевізники більше не можуть отримувати літаки та деталі до них, а також страхувати свої борти.

У результаті станом на середину липня російські авіакомпанії, як і раніше, не повернули понад 400 літаків іноземних лізингодавців із 515, які були у користуванні перевізників на момент введення санкцій (за даними видання Washington Post, яке посилалося на аналітичну компанію Cirium).

Іноземні лізингодавці змогли отримати назад лише близько 80 лайнерів. У результаті сума позовних вимог до страхових компаній щодо неповернення літаків від російських перевізників досягла $10 млрд.

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Кореспондент BBC Марія Кисельова про практику "канібалізації" на авіаційному ринку:

Як справедливо зазначає Reuters, практика "канібалізації" літаків - це рідкісне явище. Найчастіше воно пов'язане з фінансовими труднощами в конкретній авіакомпанії, але ніколи не відбувалося в таких масштабах, які очікуються у Росії.

Оскільки перестановка деталей з одного літака на інший у звичайній ситуації - симптом фінансових проблем, компанії найчастіше заперечують це.

Наприклад, на початку 2018 року єдиний експлуатант Sukhoi Superjet у Латинській Америці - мексиканська Interjet - нібито переставляв деталі з чотирьох зі своїх 22 літаків SSJ-100 для заміни запчастин на решті бортів (про це раніше повідомляло агентство Блумберг). Сама компанія категорично заперечувала це. 2020 року Interjet припинила польоти.

Ще одна гучна історія з "канібалізацією" флоту - вже на російському ринку - була пов'язана з компанією "Трансаеро". Після того, як мінтранс анулював сертифікат компанії наприкінці жовтня 2015 року, "Комерсант" писав за посиланням на лізингодавців, що вони виявили на своїх літаках деталі з інших бортів.

Через вплив санкцій всі російські компанії опинилися в особливих обставинах. Кількість рейсів, особливо зарубіжних, значно знизилася. За даними галузевої асоціації, пасажиропотік із березня по червень упав на 20-28% порівняно з тими самими місяцями 2021 року.

При цьому повернути незатребувані літаки іноземним лізингодавцям складно - для цього потрібен дозвіл влади (а його не так просто отримати).

Таким чином, літаки, що стоять на землі, можуть перетворюватися на джерело деталей. Це дає компаніям відстрочку для того, щоб знайти інші канали постачання деталей, але також дедалі більше ускладнює можливе повернення бортів у легальне поле у ​​майбутньому.