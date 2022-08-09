Серія вибухів на російській авіабазі в Криму. Що відомо?

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Фотографії диму над аеродромом в Новофедорівці почали активно поширювати в соцмережах. Багато з них зробили відпочивальники на сусідніх пляжах.

Військова база росіян в селищі Новофедорівка в анексованому Криму опинилась під ударом. На території авіаційної частини і полігону пролунало декілька потужних вибухів.

Це перша така подія на території півострова з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Близько 16 години 9 серпня в соцмережах почали масово поширюватись фото і відео вибухів біля Новофедорівки. Туристи на пляжах полишили відпочинок і фільмували потужні стовпи диму, що здіймалися з боку військової авіабази РФ.

За свідченнями очевидців, пролунали близько 7-10 вибухів з боку військової частини.

До місця події вирушили дестяки карет швидкої допомоги. Призначений Росією "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що теж терміново виїхав на "місце події".

Обстріл чи "випадкова детонація"?

В українському сегменті інтернету фото- і відео вибухів на російському аеродромі зустріли з ентузіазмом.

Справа в тому, що аеродром в Новофедорівці розташований на відстані понад 200 км від українських позицій в Херсонській області.

Відповідно ракети, що мають на своєму озброєнні Збройні сили України, як, наприклад, "Точка-У" з дальністю до 120 км, не могли б дістати до цієї цілі.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко висловив припущення, що Україна могла використати для атаки американські ракети ATACMS великої дальності. Про них раніше публічно просив офіційний Київ, але США не повідомляли про поставку таких ракет.

"Може, Україні вже поставили ракети ATACMS для HIMARS з дальністю ударів 300 кілометрів? Чи це удари наших партизанів?", - написав Геращенко в своєму телеграм-каналі.

Заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки і оборони Юрій Мисягін ("Слуга народу") називає 9 серпня "історичним днем". За його даними, база в Новофедорівці була захищена потужними системами російської протиповітряної оборони.

"Сьогодні Історичний день! "Хлопки" в окупованому Криму! Та не деінде, а на військовому аеродромі ПКС (повітряно-космічних сил) РФ. На тому аеродромі, який захищений знаменитими російськими комплексами ЗРК (зенітно-ракетними комплексами) С-400 і де зосереджена велика кількість бойової авіації", - написав депутат у фейсбуці.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, На авіабазі РФ пролунало близько десятка вибухів

Що кажуть в Росії

Водночас Росія спростовує, що її військова база стала жертвою атаки ЗСУ. За повідомленням міноборони РФ, в Новофедорівці просто відбулась "детонація кількох боєприпасів".

"Близько 15:20 на території аеродрому "Саки" в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів", - сказано в заяві відомства.

Міністерство запевняє, що авіаційна техніка не ушкоджена.

"Згідно з доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було", - запевнили в Москві.

Щоправда, в той самий час "голова Криму" Сергій Аксьонов з місця подій повідомив, що говорити про причини інциденту та про наявність постраждалих "поки що зарано".

Пізніше рорсійські ЗМІ повідомили, що внаслідок вибухів у Новофедорівці постраждали п'ятеро людей, зокрема дитина.

Приблизно о 18:30 стало відомо про загибель одного з постраждалих.

Сергій Аксенов наголосив, що "ситуація під контролем", але мешканців будинків біля військового аеродрому почали відселяти.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Наразі відомо про 5 поранених від вибухів в Новофедорівці. Про це заявляє окупаційна влада Криму. Міноборони РФ запевняло, що "постраждалих немає".

Вкрадений аеродром

Авіабаза у селищі Новофедорівка розташована біля міста Саки на південно-західному узбережжі Криму.

До весни 2014 року тут була військова частина 10-ї бригади морської авіації Збройних сил України. Вона відома тим, що під час захоплення Криму російськими військовими чи не єдина змогла непомітно перемістити свою авіаційну техніку на материкову частину України.

Військові під командуванням командира Ігоря Бедзая змогли евакуювати із заблокованого росіянами аеродрому два літаки і шість вертольотів.

Бедзай продовжив службу в ЗСУ в командуванні Військово-морських сил. В травні цього року він загинув, керуючи гвинтокрилом в Одеській області. Його ракетою вразив російський винищувач. Бедзаю посмертно було присуджено звання Героя України.

Після анексії Криму Росія продовжила використовувати аеродром в Новофедорівці за військовим призначенням.

Тут розмістився 43-й винищувальний авіаційний полк, у складі якого переважно літаки Су-30, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Ця авіабаза активно використовувалась з початку повномашстабного російського вторгнення в Україну для атак на українські позиції, зокрема в Херсонській і Запорізькій областях.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Авіабаза в Новофедорівці - це не лише аеродром, але й унікальний тренувальний комплекс "НИТКА". Він дістався Україні після розвалу СРСР.

Крім того, саме біля Новофедорівки розташовані склади з боєприпасами та унікальний навчально-тренувальний комплекс "НИТКА" (абревіатура російською "Наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный").

Цей тренувальний полігон збудований за часів СРСР в 1970-80 роках для відпрацювання льотчиками палубної авіації техніки зльоту і посадки літака на палубу авіаносця.

Після розвалу СРСР полігон дістався Україні, яка не має авіаносного флоту. Росія ж, володіючи одним авіаносцем, залишилася без необхідної тренувальної бази. Певний час Москва платила Києву за його використання. В 2008 році спільна експлуатація "НИТКИ" була припинена.

В 2014 році РФ вирішила цю нагальну для себе "проблему", просто захопивши весь півострів і українські військові бази на ньому.

"Сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна!", - так прокоментувала вибухи на півострові український віце-прем'єр Ірина Верещук.