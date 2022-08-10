Зеленський закликав Захід заборонити в'їзд росіянам. Чи це реально?

Лоуренс Пітер

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Анталія в Туреччині залишається популярним місцем для російських туристів (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам, на що Кремль відповів зневажливо.

Росіянам слід "жити у своєму власному світі, поки вони не змінять свою філософію", сказав Зеленський The Washington Post.

Така заборона, стверджував він, була б ефективнішою, ніж нинішні санкції, які стосуються російських авіакомпаній та офіційних осіб, пов'язаних із Кремлем.

Росіяни наразі можуть отримати візи ЄС і США.

Заклик Зеленського може отримати лише обмежену підтримку, оскільки Росія, попри санкції, має розгалужені глобальні ділові зв'язки, а російських туристів досі чекають на відпочинок у таких країнах, як Єгипет, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати.

Але у вівторок прем'єрка Естонії Кая Каллас написала у твіттері: "Припиніть видавати туристичні візи росіянам. Відвідати Європу - це привілей, а не право людини".

Минулого місяця міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив сайту Politico, що країни ЄС повинні обмежити видачу віз для росіян, за винятком гуманітарних причин.

І в понеділок їхній північний сусід Фінляндія також підтримала обмеження для російських відвідувачів.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін заявила національній телерадіокомпанії YLE, що "неправильно, що в той час, коли Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами".

Очікується, що незабаром Естонія та Фінляндія піднімуть візове питання на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Речник президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков засудив пропозицію Зеленського, заявивши, що "це можна сприймати виключно негативно".

"Будь-які спроби ізоляції росіян чи Росії - це безперспективний процес", - сказав він.

Автор фото, AFP

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Шенгенська віза ЄС дозволяє відвідувачу вільно подорожувати в межах Шенгенської зони терміном до 90 днів з метою туризму або бізнесу. Вона охоплює 26 країн - 22 країни ЄС, а також Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Тож росіяни досі можуть відвідувати більшість країн ЄС, попри відсутність прямого авіасполучення. Однак тим, хто входить до санкційних списків Заходу - багатьом олігархам і чиновникам, пов'язаним із президентом Путіним і російськими військовими - в'їзд заборонено.

Вторгнення Росії в Україну 24 лютого спричинило широкомасштабні санкції Заходу та змусило десятки тисяч росіян виїхати за кордон. Серед них - опозиційні активісти, а також багато тих, хто політично не заангажований і бачить кращі можливості за межами Росії.

Зеленський сказав, що "найголовніші санкції - це закрити кордони, бо росіяни забирають чужу землю".

Раніше він засуджував неспроможність Заходу заборонити весь імпорт російського газу та нафти - це торгівля, яка допомагає підживлювати війну Путіна в Україні.

Російське вторгнення вбило тисячі людей та змусило мільйони українців тікати за кордон, переважно до Польщі та інших сусідніх країн ЄС.

Український гнів на російську агресію вилився у негативну реакцію на російську мову та культуру.

Деякі українські знаменитості оголосили в соцмережах, що більше не використовують російську мову в публічних місцях.

У Києві на початку цього року громадське онлайн-голосування вибрало нові назви для п'яти станцій метро, ​​щоб замінити назви, що пов'язані з Росією чи СРСР.

Країни Балтії, які раніше входили до Радянського Союзу - Естонія, Латвія та Литва - є одними з членів ЄС, які найбільше підтримують Україну.

Зараз Естонія та Латвія більше не видають шенгенські візи росіянам, але в них є велика кількість етнічних росіян. Однак росіяни з шенгенськими візами, виданими іншими членами ЄС, все ще можуть в'їжджати до країн Балтії та подорожувати далі.

У Болгарії виникла дипломатична суперечка з Росією, і вони припинили видавати туристичні візи громадянам одна одної.

Пєсков порівняв таку позицію з націоналістичними настроями, які панували напередодні Другої світової війни.

"У своїй недружності багато з цих країн скочуються в забудькуватість, - сказав він. - І вони вдаються до заяв, які ми чули від кількох європейських країн у центрі Європи 80 років тому".

У Франції в замку Шато де Венсен під Парижем заборонили вхід росіянам після вторгнення в Україну. У колишній королівській резиденції - популярному туристичному об'єкті - зберігаються архіви французьких збройних сил.