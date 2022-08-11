Удар по російській авіабазі в Саках. Що показали супутникові знімки

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Свіжі супутникові знімки російської авіабази в Саках показали значні пошкодження та кілька знищених російських військових літаків.

9 серпня там проілунало кілька вибухів. Україна не взяла на себе відповідальність, але знімки стали новим доказом того, що це могла бути цілеспрямована атака.

На знімках, зроблених американською лабораторією Planet Labs, видно великі ділянки випаленої землі, що залишилася від пожеж.

Основні злітно-посадкові смуги бази виглядають неушкодженими, але принаймні вісім літаків, схоже, пошкоджені або зруйновані.

Більшість з них була припаркована просто неба - на відстані від прикриття ангарів.

Супутникові знімки до і після:

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Авіабаза в Саках 9 серпня - до вибухів

Автор фото, PLANET LABS PBC Підпис до фото, Авіабаза в Саках 10 серпня - після вибухів. Видно декілька пошкоджених бойових літаків

Зображення до і після від Planet Labs, яка відстежує сотні супутникових каналів над Україною, є першим незалежним підтвердженням того, що база могла бути пошкоджена. Досі подробиць про масштаби наслідків вибухів було мало.

Але досі не зрозуміло, як і чим завдали ураження.

Росія наполягає на тому, що вибухи сталися внаслідок займання боєприпасів на складі через порушення правил пожежної безпеки.

Україна не взяла на себе відповідальності, а її міністр оборони припустив, що винними можуть бути необережні російські солдати.

"Мені здається, що російські військові на цій авіабазі порушили своє дуже просте відоме правило: не курити в небезпечних місцях", - сказав Олексій Резніков.

Військово-повітряні сили України заявили про знищення близько десятка російських військових літаків, хоча Росія заперечує цю інформацію.

Раніше російська влада заявляла, що будь-яка атака України на анексований Крим буде розцінена як ескалація війни. Експрезидент Дмитро Медведєв пригрозив, що "миттєво настане Судний день", якщо Україна атакує Крим.