Вибухи на білоруському аеродромі "Зябрівка". Що відомо

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За даними української влади, на території аеродрому є зокрема дивізіон ракетного комплексу С-300/400. Фото ілюстративне.

Вночі білоруські телеграм-канали повідомляли про вибухи на білоруському аеродромі "Зябрівка"у Гомельській області. Звідти російські військові регулярно обстрілювали територію України.

Згодом білоруське міноборони оприлюднило заяву, що вибухи та спалахи на аеродромі пов'язані із займанням техніки.

"Повідомляємо, що 10 серпня близько 23.00 під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом вчасно вжито заходів щодо гасіння. Постраждалих немає", - йдеться у заяві відомства у телеграмі.

Українська влада вибухи офіційно ніяк не коментувала.

Цього тижня білоруський телеграм-канал "Беларускі гаюн" повідомляв, що до Білорусі, вочевидь, привезли нову партію російських ракет для ЗРК С-300/400, які, як припускав канал, могли вирушити саме на аеродром "Зябрівка".

Ані білоруська, ані російська влада цю інформацію не коментували.

За даними української влади, аеродром "Зябрівка" перебуває під контролем російських військових.

"Аеродром "Зябрівка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Поки що там облаштовується російська військова база. На території аеродрому є ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400", - говорив на початку липня заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Звідти війська РФ регулярно обстрілювали територію України, заявляли українські військові.

Зокрема, наприкінці липня звідти запускали ракети оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".