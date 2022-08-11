Кит-білуха, який заплив у Сену, помер. Його понад тиждень намагалися врятувати

1 година тому

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Кит-білуха, який заблукав у Сені, не вижив - попри всі спроби врятувати тварину. Французькі рятувальники тиждень намагалися допомогти білому полярному киту, який застряг у річці за 70 км від Парижа.

"Ми з жалем змушені повідомити про загибель кита", - заявила французька влада. За їхніми словами, під час перевезення у білухи виникли проблеми з диханням, її довелося приспати, щоб не завдавати ще більше страждань.

У середу рятувальні служби виловили виснажену білуху, щоб перевезти її до спеціально підготовленого шлюзу з морською водою у місті Вістреам.

Рятувальний процес тривав майже шість годин. З річки білуху виловили сіткою та краном і перемістили на баржу. Діставали 800-кілограмову тварину 80 людей. Після чого її перевірили ветеринари та перенесли до авторефрижератора.

Але 160-кілометровий шлях до прибережного нормандського міста білуха вже не здолала. У тварини виникли проблеми з диханням, її довелося приспати.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Рятувальникам вдалося витягнути тварину з річки - перший етап рятувальної операції пройшов добре

Чотириметрового ссавця, який зазвичай живе у північних морях, помітили у нетиповій для нього теплій прісній воді Сени у вівторок минулого тижня.

Кит вже тоді виглядав неабияк схудлим і знесиленим. Тварина не їла кілька тижнів, а то й місяців.

Автор фото, Reuters

За даними французької обсерваторії "Пелагіс", що вивчає морських тварин, найближча від Сени популяція китів-білух перебуває за 3 тисячі кілометрів від Франції, біля берегів полярного архіпелагу Шпіцберген на північ від Норвегії.

Як полярний кит потрапив до Європи, вчені не знають, але той факт, що він заплив так далеко від свого природного довкілля, викликає занепокоєння.

Відомо, що білухи час від часу переміщуються у південному напрямку восени, щоб добути їжу, але опинитися так далеко від будинку для них рідкість.

При цьому нинішній випадок із китом у Сені не поодинокий. У травні в Нормандії загинув кит-косатка, який застряг у Сені - він теж був виснажений, а спроби допомогти йому вибратися в море провалилися. Вчені потім з'ясували, що він був серйозно хворий.

У 2019 році мертвого кита знайшли у Темзі неподалік Лондона, а за кілька тижнів до цього помер горбатий кит, раніше помічений у тих же водах.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Білуха піднімається на поверхню Сени, щоб запастись повітрям

Але у 2018 році у Темзі був помічений здоровий кит-білуха. На ділянці річки, яка протікає через графство Кент, кит провів три місяці, харчувався самостійно та регулярно.

Користувачі соцмереж прозвали його Бенні-білуха, а місцеві жителі навіть почали продавати туристам присвячені Бенні сувеніри. Через три місяці місцева влада повідомила, що Бенні, з великою ймовірністю, сплив додому.