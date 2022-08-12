Робітники ЗАЕС: "Росіяни тримають нас під прицілом"

Джеймс Вотерхаус

BBC News, Київ

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Персонал окупованої Запорізької АЕС розповів BBC, що їх тримають під прицілом, а російські війська використовують атомну електростанцію як військову базу.

Російські війська захопили найбільшу атомну станцію в Європі на початку березня. Проте її досі обслуговують українські фахівці.

Нещодавно Москву звинуватили у тому, що вона використовує ЗАЕС "як щит", водночас запускаючи з її території ракети у прилеглі регіони.

У четвер з'явились повідомлення про нові обстріли - генсек ООН випустив нове попередження щодо боїв поблизу ядерного майданчика, які "можуть призвести до катастрофи".

Двоє робітників електростанції розповіли BBC про щоденну загрозу викрадення, а також про свої побоювання щодо "радіоактивного зараження територій навколо" або ядерної катастрофи.

У південному місті Нікополь розташована одна з найнебезпечніших оглядових точок України.

На березі Дніпра за 16 км на іншому березі можна побачити Запорізьку АЕС.

Це місце зазнало потужних обстрілів протягом останніх кількох тижнів, повідомлялося про 120 ракет за одну ніч.

Вони летять з боку Енергодара, міста, де розташована атомна станція.

У свою чергу Енергодар - й електростанція - також зазнають сильних обстрілів.

Ядерний наглядовий орган ООН стверджує, що існує "реальний ризик ядерної катастрофи", якщо бойові дії не припиняться, а інспекторам МАГАТЕ так і не дадуть доступ.

Україна і Росія звинувачують одна одну. Картина туманна, але ризики очевидні.

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"Мій робочий день - це постійне напруження", - каже Світлана, яка спілкується з нами через СМС.

Вони з її колегою Миколою тепер можуть користуватися тільки російськими сім-картами і сигнал дуже обмежений. Ми не використовуємо їхні справжні імена задля їхньої безпеки.

"Змоги працювати, як раніше немає, - каже Світлана. - Останній тиждень немає навіть можливості приїхати на своє робоче місце - це небезпечно".

"У суботу був обстріл азотно-кисневої станції, що викликало пожежу. Якимось дивом люди, що працюють там, вціліли".

Ще один енергодарець розповідає, що ціни в магазинах і аптеках зараз у чотири рази вищі, ніж на підконтрольній Україні території, а також не вистачає лікарів. Більшість банкоматів також закриті.

Світлана багато років працювала на станції й каже, що снаряди падають неподалік від нього щодня.

"Психологічна ситуація важка, - додає вона. - Всюди ходять військові зі зброєю, й всі фактично "під дулом".

Росію звинувачують у розміщенні на території ЗАЕС близько 500 військових. На нещодавніх кадрах видно, як всередину станції заїжджає військова техніка, Світлана підтверджує, що росіяни використовують станцію як базу.

"Щодня вони їздять туди-сюди на своїй техніці", - каже вона.

"Вони розмістили свою техніку впритул до будівель станції, так щоб унеможливити прильоти від ЗСУ".

Від Миколи надходить повідомлення: "Персонал зараз - це заручники росіян".

"Інтернет вони відключили, телефони лише стаціонарні, а харчування в одній єдиній їдальні, інші вони перетворили на свої бази".

Україна стурбована тим, що Росія почала обстріл окупованої нею території, щоб спробувати створити неправдивий наратив, наприклад: "Україна атакує вас, тому краще проголосуйте за приєднання до Росії, щоб ми могли вкоренитися та захистити вас".

Призначені Росією чиновники Запорізької області щойно підписали розпорядження про проведення незабаром "референдуму". У минулому Росія влаштовувала фіктивні голосування на території України, як-от у Криму, який вона анексувала 2014 року.

Микола розповідає далі: "Прохід на всі дахи заборонений, там вони (росіяни) зробили свої пункти спостереження. Учбовий корпус теж став їхньої казармою".

"Зараз усе частіше персонал викрадають просто на виході зі зміни біля воріт безпеки".

Невідомо, чому відбувається викрадення, але жителі вважають, що метою є залякування, тому що росіяни намагаються встановити свої закони.

Світлана та Микола також кажуть, що росіяни скрізь залишають сміття, але вони також додають, що персоналу все ще вдається належним чином стежити за реактором.

Запоріжжя: Як розгорталася криза

Березень 2022 : Невдовзі після початку вторгнення в Україну російські війська захоплюють станцію. Її керівництво повідомляють, що вони тепер підлеглі російської атомної енергетичної компанії "Росатом". Український персонал продовжує керувати заводом під контролем Росії.

: Невдовзі після початку вторгнення в Україну російські війська захоплюють станцію. Її керівництво повідомляють, що вони тепер підлеглі російської атомної енергетичної компанії "Росатом". Український персонал продовжує керувати заводом під контролем Росії. Липень : Повідомляється, що російські війська розмістили на території станції ракетні установки, перетворивши його на військову базу.

: Повідомляється, що російські війська розмістили на території станції ракетні установки, перетворивши його на військову базу. 3 серпня : Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що станція "повністю вийшла з-під контролю" і потребує перевірки та ремонту.

: Міжнародне агентство з атомної енергії стверджує, що станція "повністю вийшла з-під контролю" і потребує перевірки та ремонту. 5 серпня : "Енергоатом" України заявив, що внаслідок двох ракетних обстрілів росіянами оператори були змушені відключити один із реакторів від енергомережі.

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: Україна стверджує, що внаслідок нового російського обстрілу пошкоджено три радіаційні датчики та поранено одного працівника. Призначена Росією місцева влада стверджує, що українські сили влучили у це місце з реактивних систем залпового вогню. 10 серпня : Міністри закордонних справ країн G7 заявляють, що Росія має негайно повернути контроль над станцією Україні.

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Колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков каже, що ризики "великі", доки Запорізьку електростанцію контролюють росіяни.

Він визнає, що росіянам знадобиться "два-три" місяці, щоб перенаправити електроенергію до власної мережі, якщо це було їхньою метою.

Енергодар є частиною південної лінії фронту, де останніми тижнями точаться більш інтенсивні бої.

Однак кроків все ще здійснено дуже мало, що свідчить про те, що найбільша атомна електростанція Європи продовжує вислизати з-під контролю України.