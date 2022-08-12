Вибухи на авіабазі в Криму суттєво вдарили по російському флоту – Велика Британія

Джордж Врайт

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Після вибухів над авіабазою у вівторок вдень піднімався дим

Вибухи на аеродромі "Саки" в Криму "суттєво погіршили" стан Чорноморського флоту Росії, стверджує міністерство оборони Великої Британії.

На базі в Саках у анексованому Криму у вівторок пролунала серія вибухів, у результаті яких одна людина загинула.

Вибухи призвели до втрати щонайменше восьми російських бойових літаків, повідомляє міноборни у щоденному звіті британської розвідки.

Україна не взяла на себе відповідальність, але супутникові знімки свідчать про можливість цілеспрямованої атаки.

Причина вибухів невідома, але щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників і три багатоцільових літаки були "майже напевно знищені або серйозно пошкоджені", йдеться у заяві.

Втрата восьми бойових літаків лише незначно вплине на загальний авіапарк Москви, але стане суттєвою невдачею для Чорноморського флоту ВМС Росії, йдеться у повідомленні.

"Спроможність морської авіації флоту зараз значно знижена", - додають у міністерстві.

Сакський флот літаків використовували для боротьби з силами ЗСУ на півдні України, а також можливо для розвідувальних польотів далі на схід.

Деякі з бомбардувальників вирушали з бази до Маріуполя під час боїв за місто у березні й квітні.

Росія заперечує, що будь-який з її літаків був пошкоджений в результаті вибухів, але супутникові зображення свідчать про інше.

Авіабаза Саки - до та після:

Автор фото, Planet Labs PBC Підпис до фото, Авіабаза Саки 9 серпня - до вибухів

Автор фото, Planet Labs PBC Підпис до фото, Фотографія, зроблена 10 серпня, на якій видно наслідки того, що сталося

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Президент України Володимир Зеленський закликав чиновників припинити розповідати журналістам про військову тактику Києва після вибуху в Криму.

New York Times і Washington Post посилались на невідомих офіційних осіб, які стверджують, що відповідальність за атаку несуть українські війська, але міністр оборони України припустив, що причиною інциденту могли бути необережні дії російських солдатів.

"Війна - точно не час для марнославства та гучних заяв. Чим менше ви будете розголошувати подробиць про наші оборонні плани, тим краще буде для реалізації цих оборонних планів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім Криму, Зеленський також згадав ситуацію на ЗАЕС, він закликав міжнародне співтовариство діяти негайно, щоб "вигнати" російські війська з окупованої Запорізької АЕС - найбільшої в Європі.

"Тільки повний вихід росіян... гарантував би ядерну безпеку для всієї Європи", - додав він, засудивши "ядерний шантаж Росії".

Персонал окупованої станції розповів BBC, що їх тримають під прицілом і що російські війська використовують ЗАЕС як військову базу.