Сім'я американської акторки Енн Геч повідомила, що вона не виживе після аварії

1 година тому

Автор фото, Reuters

Американська акторка Енн Геч, зірка "Я знаю, що ви робили минулого літа" і "Донні Браско", певно, не виживе після автокатастрофи, повідомила її родина. Минулого тижня Геч врізалася на своєму автомобілі у двоповерхову будівлю в Лос-Анджелесі, відтоді вона перебуває в комі.

За повідомленням близьких актриси, вона страждає від гострого аноксичного ураження головного мозку (при такому пошкодженні мозок відчуває нестачу кисню).

"Ми хочемо подякувати всім за добрі побажання та молитви про одужання Енн", - сказано в заяві сім'ї.

Близькі актриси уточнюють, що зараз лікарі підтримують життєдіяльність її органів, щоб встановити, чи можна їх використовувати з донорською метою.

Геч потрапила в аварію у п'ятницю минулого тижня. За повідомленням поліції, вона на великій швидкості врізалася в житловий будинок у Лос-Анджелесі, після чого її машина спалахнула, для гасіння пожежі знадобилося близько години.

Поліція уточнила, що попередні результати аналізів крові показали присутність в її організмі хімічних речовин, проте, щоб встановити, про які саме препарати йдеться, потрібні додаткові дослідження.

Автор фото, Universal Pictures Підпис до фото, Енн Геч знялася у ремейку фільму "Психо", випущеному 1998 року

Поліцейський департамент Лос-Анджелеса повідомляє, що аварія кваліфікується як ДТП, пов'язана з керуванням автомобілем у нетверезому стані.

Геч, якій зараз 53 роки, відома ролями в таких популярних голлівудських фільмах, як "Донні Браско" (там вона знімалася разом з Аль Пачіно та Джонні Деппом), а також "Я знаю, що ви зробили минулого літа".

Вона також грала головну роль у ремейку класичного фільму Альфреда Хічкока "Психо", випущеному 1998 року.

В останні роки Геч брала участь у танцювальному телешоу Dancing with the Stars (американської версії популярної у всьому світі програми "Танці із зірками").