"На сьомому небі від щастя". Українці бурхливо відреагували на повернення McDonald's

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Я була на сьомому небі від щастя". Мешканка Києва 28-річна Катерина не приховує емоцій від новини про повернення McDonald's. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну позбавило її щотижневого "ритуалу" походу в улюблений заклад.

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's заявила 11 серпня, що готується частково поновити роботу в Україні.

Усі заклади мережі в країні були закриті 24 лютого, коли стало відомо про напад російських військ. Тоді керівництво компанії обіцяло, що повернеться після "стабілізації ситуації".

Присутність McDonald's, який є одним із найвпізнаваніших символів Америки, на пострадянському просторі - це не тільки про ресторани або швидкий поживний перекус.

Перший заклад відкрився в Москві ще за рік до розпаду Радянського Союзу в 1990 році і викликав справжній фурор та кілометрові черги відвідувачів.

Прихід ресторанної мережі до вже незалежної України в 1997 році також став непересічною подією. За 25 років роботи McDonald's не зупиняв свою присутність в країні, а навпаки, розширювався.

Все змінила війна.

Символічно, що від війни чи не найбільше постраждав саме перший український "Мак" - заклад біля станції метро "Лук'янівська" в Києві.

Єдиний заклад, що потрапив в окупацію з 24 лютого - херсонський McDonald's - і взагалі був знищений майже повністю в результаті російської атаки.

Підпис до фото, Фасад McDonald's на київській Лук'янівці суттєво постраждав від обстрілів. Росія тричі обстрілювала ракетами оборонний завод поруч з цим рестораном.

Повернення "Золотої арки"

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"У найтемніші часи Золоті Арки (символ McDonald's, велика літера "М" золотистого кольору) сяють найяскравіше. Зобов'язання всієї нашої Системи годувати та розвивати громади - будь вони за рогом чи на іншому кінці світу - це те, чим ми всі можемо пишатися", - таку цитату свого керівника Кріса Кемпчинські використала компанія в своєму пресрелізові щодо повернення в Україну.

Хоч вона була сказана ще до вторгнення Росії, але, на думку McDonald's, чітко показує, з якою філософією ресторанна мережа повертається до роботи під час війни.

Крім того, компанія наголошує, що відновлення роботи - це і прохання 10 тисяч українських співробітників. До речі, на час простою компанія продовжувала виплачувати їм зарплату.

"Ми багато спілкувалися з нашими працівниками, які висловили велике бажання повернутися до роботи та побачити, як наші ресторани в Україні знову відкриються, де це можна зробити безпечно та відповідально. В останні місяці віра в те, що це додасть невелике, але важливе відчуття нормальності, зміцнилася", - сказано в заяві.

McDonald's повідомив, що після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання співробітників, вирішив запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України.

Це обіцяють зробити "протягом кількох наступних місяців". За цей час необхідно відновити ланцюги постачання продуктів у ресторани, підготувати заклади до обслуговування клієнтів і повернути співробітників у робоче середовище.

Компанія також запевняє, що впроваджує розширені процедури і протоколи для підтримки безпеки персоналу і клієнтів.

Реакція українців

Навіть без оголошення конкретної дати "великого повернення" заява від McDonald's спричинила справжній фурор в українських соцмережах.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Чоловік гуляє біля закритого McDonald's на Майдані Незалежності в Києві

Емодзі з бігмаком, картоплею фрі і прапором України - так лаконічно висловив свою радість від повернення McDonald's керівник Офісу президента України Андрій Ермак.

Автор фото, Андрій Ермак

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба був більш багатослівним.

Він повідомив, що український уряд вів довгі переговори з компанією і переконував її повернутись до роботи.

"Адже справа далеко не лише у бігмаках, за якими так скучили мільйони українців, - наголошує голова МЗС. - Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни".

Крім того, це також робочі місця та податки до українського бюджету, необхідні для виживання економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, "частина відновлення України", резюмує міністр.

Українці зустріли з радістю і гумором новини про повернення гамбургерів і картоплі в свої міста у "найближчому майбутньому".

Письменник Сергій Жадан порівняв McDonald's зі своєю улюбленою футбольною командою - харківським "Металістом". Вона теж після тривалої перерви повертається у вищу лігу українського футболу.

Автор фото, Сергій Жадан

Художник Олександр Грехов відреагував відразу двома ілюстраціями. В одній він показав "нетерплячих" українців, які вимагають від "Мака" відкриватись скоріше.

Автор фото, Oleksandr Grekhov

Інша - висміює засилля "військових експертів" на телеекранах країни. Художник вважає, що багато хто з них доречніше виглядатиме за касою в McDonald's.

Автор фото, Oleksandr Grekhov

Мем про відкриття ресторану і очікувані черги до нього запостила в своїх соцмережах навіть "Укрпошта".

Автор фото, Укрпошта

Дехто звертав увагу на схожіть емблеми ресторану з абревіатурою "ЗСУ" (Збройні сили України).

Автор фото, Дмитрий Коваленко

Автор фото, Гусь

Хтось вже почав займати чергу в McDonald's.

Автор фото, Анастасия Дайнод

Колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій порадів за Україну і нагадав, що в Росії McDonald's тепер взагалі немає.

Автор фото, Vladyslav Kryklii

А як там в Росії?

Очікуване повернення McDonald's в Київ відбувається на тлі відходу компанії з Росії. Вочевидь, це рішення керівництву ресторанної мережі давалось не просто.

Про тимчасове припинення роботи деяких закладів в РФ стало відомо лише після того, як сплинули два тижні повномасштабної військової агресії Кремля проти Києва.

Публічно про намір залишити країну й продати усі свої 850 ресторанів представники McDonald's заявили після майже 100 днів війни.

"Хтось може заперечити, що правильним було б продовжувати забезпечувати доступ до їжі та зайнятість десятків тисяч простих громадян. Але неможливо ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні. І неможливо уявити, щоб McDonald's уособлював ті ж надії та обіцянки, які привели нас до виходу на російський ринок 32 роки тому", - процитувало заяву керівника компанії Кріса Кемпчинські американське видання The New York Times.

Автор фото, ANATOLY MALTSEV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, На заміну McDonald's в Росії створили "місцевий аналог" - мережу ресторанів "Вкусно и точка"

Остаточний розрив з російським ринком відбувся за місяць, коли на початку червня в Москві в ресторанах колишнього американського фаст-фуду відкрився місцевий "замінник" - ресторани "Вкусно и точка" ("Смачно і крапка").

Його меню не двозначно натякало на те, що новий бізнес хоче бути продовжувачем традицій американської мережі. Зокрема, бургери й інші страви мали схожі назви з тими, які продаються в McDonald's.

При цьому на російських сайтах, що збирають відгуки відвідувачів, клієнти "Вкусно і точка" переважно жаліються, що він "не такий як Мак". Претензії викликають зокрема якість і зовнішній вигляд страв.

А керівництво мережі "Вкусно и точка" заявило про проблеми з постачанням продуктів, які могли б повернути смак "того самого" McDonald's. Так, гендиректор Олег Пароєв поскаржився, що причини з картоплею фрі криються у відмові світових виробників постачати її до РФ. В самій Росії при цьому є дефіцит спеціального виду картоплі для ресторанів.

McDonald's і війни

Мережа американського фастфуду існує вже 80 років і поширилась на більшість країн світу. Вона має свій потужний символізм і специфічне ставлення до військових конфліктів.

Зокрема, McDonald's як один із символів глобалізації й "американського способу життя" нерідко ставав об'єктами для нападів у різних країнах.

Водночас існує конспірологічна теорія, яка навпаки стверджує, що саме цей фастфуд є запобіжником воєн між державами.

Цю ідею в 1996 році висунув американський журналіст і триразовий лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман. У своїй статті для The New York Times він напівжартома сформулював таку теорію: "Не існує двох країн, у яких є ресторан McDonald's і які коли-небудь воювали б одна проти одної".

Ця ідея отримала назву "теорія Золотих арок". Вона полягає в тому, що поява американської мережі фастфуду в певній країні є свідченням її глобалізації, в процесі якої ця країна досягає необхідного рівня розвитку і при цьому достатньо сильно інтегрується в світову економіку. Ведення військових дій в такій ситуації створює занадто багато проблем, а значить, є не вигідним для країни.

Фрідман уточнив, що громадянські конфлікти під його гіпотезу не підпадають.

Щоправда, реальне життя швидко зруйнувало "миролюбну" теорію публіциста.

Вже в 1999 році країни НАТО, зокрема та сама Америка, бомбили столицю Сербії Белград, де з 1988 року працював McDonald's.

Автор фото, AFP Підпис до фото, В лютому 2008 року сербські націоналісти розгромили будівлю McDonald's в центрі Белграду. Це стало відповіддю на визнання незалежності Косово владою США

В його приміщенні навіть було облаштоване бомбосховище для громадян. Щоправда, незадоволені місцеві мешканці все одно декілька разів розгромили ресторан, що був для них символом США, а значить ворога.

Працював McDonald's і в Панамі, куди в 1989 році вторглися американські війська для повалення режиму місцевого диктатора Мануеля Норьєги.

Росія, в якій, як вже було зазначено, з 1990 року працює американський фастфуд, проводила військову операцію у 2008 році проти Грузії. В цій країні McDonald's працює з 1999 року.

Також військові дії були між Індією і Пакистаном, де присутні ресторани мережі, і між Індією і Китаєм. Щоправда, в повномасштабну війну вони не переросли.

Наявність розгалуженої системи американських фастфудів не завадила Росії в 2014 році анексувати українські Крим і Донбас, а в 2022 році почати криваву атаку на сусідню країну.

Вочевидь, теза Томаса Фрідмана про "невигідність" війни в глобалізованому світі поширюється далеко не на всі країни.