"Воювати доведеться навіть непідготовленим". Військові курси для цивільних

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"Воювати доведеться навіть непідготовленим". Військові курси для цивільних

28 хвилин(и) тому

Майже в кожному українському місті діють тактичні курси для цивільних, які ніколи не служили в армії і не мають військових навичок.

Тут навчають, як поводитися зі зброєю, орієнтуватися на місцевості, надавати першу медичну допомогу.

У Львові, наприклад, такі курси проводить місцевий батальйон тероборони "Лев". Організатори тренінгу кажуть, що в останні тижні до них записуються особливо багато жінок.

Двоє відвідувачів таких курсів розповіли ВВС News Україна свої історії.