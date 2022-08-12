У Норвегії можуть приспати моржиху. Усе через надмірну увагу

Ельза Майшман

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Моржиха, яка стала популярною у норвезькій затоці Осло-фіорд, під загрозою зникнення через надмірну увагу відвідувачів. Влада побоюється, що тварину доведеться приспати, якщо увага не зменшиться.

Моржиха на прізвисько Фрея стала відомою після того, як почала забиратися на човни, щоби погрітися на сонечку. Іноді вона їх перевертала.

Але міністерство рибного господарства Норвегії каже, що люди підходять занадто близько до неї, піддаючи ризику й себе, й тварину.

У відомстві кажуть, що розглядають серед інших заходів евтаназію.

Попри неодноразові попередження, туристи продовжують збиратися поблизу моржихи вагою 600 кг, повідомило міністерство.

Його заява містить фотографію великої групи людей, зокрема дітей, які стоять на відстані дотику до тварини.

Автор фото, Norwegian Directorate of Fisheries Підпис до фото, Міністерство рибного господарства опублікувало фотографію людей, які підійшли дуже близько до моржихи

Прессекретарка відомства Надя Дждаїні сказала, що минулого тижня влада стала свідком кількох потенційно небезпечних інцидентів. Люди плавали з нею, підходили до тварини з дітьми, щоб сфотографуватися, та кидали у неї речі.

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"Той факт, що моржиха стала місцевою пам'яткою, посилює необхідність подальших заходів. Найбільше ми боїмося, що постраждати можуть люди", - сказала вона.

Про ці інциденти повідомили поліцію, додала чиновниця.

У твіттері поширювали відео, на якому Фрея видирається на яхту, пришвартовану у берега.

За словами чиновників, необхідно вжити подальших заходів і для добробуту самої Фреї, стан якої погіршився.

Моржиха не отримує достатньо відпочинку, і ветеринар, який оглядав її, вважає, що вона переживає стрес.

Міністерство рибного господарства пильно стежить за нею на патрульному катері.

Відомство розглядає подальші заходи, зокрема "контрольовану операцію з присипання тварини", сказала Дждаїні.

Інші варіанти включають переміщення із ​​затоки. Наразі немає остаточного рішення.

Дждаїні додала: "Тим часом ми наполегливо рекомендуємо людям відмовитися від плавання з моржихи та триматися на відстані від місця, де помічали тварину".

"Це важливо, як для власної безпеки, так і для самої тварини".

Фрею, яку вперше помітили у столиці Норвегії в середині липня, назвали на честь скандинавської богині краси і кохання.

Моржі зазвичай живуть північніше в Арктиці.

Вони зазвичай не нападають на людей, але такі випадки іноді трапляються.

У парку дикої природи в Китаї у 2016 році морж вбив туриста й доглядача зоопарку. Повідомлялось, що турист робив селфі з твариною, коли його схопили та потягнули під воду. Доглядач намагався врятувати чоловіка, але також був затягнутий під воду.