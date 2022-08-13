Керівник британської військової розвідки: до кінця року ні Росія, ні Україна не зроблять прориву

Джонатан Біл

кореспондент ВВС з питань оборони

1 година тому

Автор фото, Gov.uk Підпис до фото, Генерал Хоккенхалл одним з перших оприлюднив детальний план нападу Росії на Україну

Росія та Україна навряд здійснять вирішальні воєнні дії в цьому році, сказав у інтерв'ю ВВС керівник військової розвідки Великої Британії, генерал-лейтенант Джим Хоккенхалл.

Виступаючи в рідкісному своєму публічному інтерв'ю, генерал також сказав, що він дуже уважно стежить за потенційним використанням Росією ядерної зброї.

23 лютого цього року генерал Хоккенхалл працював до пізньої ночі. Він приїхав додому опівночі на велосипеді, а спати ліг приблизно о 01:00.

Через годину йому зателефонували і сказали, що на українському кордоні були якісь дивні ознаки активності, тому він сів на велосипед і повернувся на роботу.

Згодом прийшло підтвердження того, що Росія справді вторглася до свого сусіда.

Через кілька хвилин він проінформував британського прем'єр-міністра та міністра оборони про початок найбільшого збройного конфлікту в Європі після Другої світової війни.

Протягом останніх чотирьох років генерал Хоккенхалл очолював розвідку міністерства оборони Великої Британії та працював в тіні, керуючи організацією, яка має справу з секретною інформацією. Війна в Україні зробила його роботу ще більш важливою.

Він каже, що дедалі більше почав переконуватися, що Росія збирається почати вторгнення, в листопаді минулого року. Тоді він подумав, що "це станеться", згадує генерал.

За тиждень до вторгнення він прийняв дуже незвичайне рішення опублікувати в Twitter карту, яка передбачала ймовірні плани вторгнення Росії. Це рішення, за його словами, було нелегким, але він був переконаний, що необхідно оприлюднити інформацію.

"Важливо донести правду до того, як прийде брехня", — каже він.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Керівник британської військової розвідки здивований прорахунками Путіна і "слабкістю" російської армії

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Керівник розвідки також захищає рішення Заходу висвітлювати потенціальну можливість використання Росією хімічної та біологічної зброї.

Він вважає, що це допомогло їм зупинити проведення так званих операцій "під фальшивим прапором", які мали на меті спробувати зобразити українців чи Захід ініціаторами конфлікту.

Рідко коли з громадськістю ділилися такою кількістю секретних розвідданих. З початку війни розвідка міністерства оборони Великої Британії публікує щоденні оновлення.

Розвідка - це не наука, прогнози робляться за шкалою ймовірностей, і є вже ряд речей, які здивували британську розвідку.

Генерал Хоккенхалл каже, що сила західної єдності та український опір перевершили очікування. Так само, як і невдачі російської армії, чиє командування, управління і логістика були "поганими", каже він. Збройні сили РФ постраждали також від політичного втручання, від стратегічного до тактичного рівня, додає розвідник.

Між російським політичним і військовим класом бракує довіри, і генерал Хоккенхалл каже, що він здивований тим, що Москва зазнала всіх цих проблем одночасно.

Автор фото, Sopa Підпис до фото, Генерал Хоккенхалл почав думати, що РФ дійсно готує вторгнення в Україну ще в листопаді минулого року

Що буде далі?

Нам слід остерігатися думати в бінарних термінах - про поразку чи перемогу - або про безвихідь, говорить генерал Хоккенхалл.

Росія, за його словами, явно намагається згенерувати більше сил після значних втрат.

Їй також доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де, за його словами, вона зазнає значного тиску з боку українських сил у Херсоні та навколо нього.

Але генерал Хоккенхалл каже, що все ще нереалістично очікувати вирішального зрушення на півдні в найближчі місяці.

Він зазначає, що розуміє бажання України повернути собі територію, але додає, що, хоча будуть контратаки та контрнаступи, він не вірить, що жодна зі сторін цього року вживе рішучих дій.

Він розраховує на тривалий конфлікт.

Ядерний варіант

У зв'язку з цим виникає ще одне питання - що робитиме президент Володимир Путін, якщо він продовжить боротися за досягнення поставлених цілей? Чи може він вдатися до застосування ядерної зброї?

Генерал Хокекнхалл каже, що за цим стежать "дуже, дуже уважно".

Російська військова доктрина, на відміну від західної, передбачає використання тактичної, або бойової, ядерної зброї для військових дій.

Хоча він вважає малоймовірним, що тактичну ядерну зброю буде використано найближчим часом, генерал каже, що це те, за чим розвідка продовжуватиме спостерігати.

Імовірність її використання може змінитися, якщо зміниться динаміка на полі бою, пояснює Хоккенхалл.

Автор фото, Nurphoto Підпис до фото, Використання Росією ядерної зброї найближчим часом малоймовірне, каже Хоккенхалл

Стурбованість Китаю

Після чотирьох років на посаді керівника розвідки оборони Великої Британії генерал Хоккенхалл тепер очолить Стратегічне командування оборони, яке включає в себе нагляд за діяльністю Британії в космосі, кібернетичному просторі та за використанням спеціальних сил.

Він досі вважає Росію найбільшою загрозою, але його також дедалі більше турбує Китай.

Останніми тижнями Пекін показує свою військову силу біля Тайваню.

Генерал Хоккенхалл каже, що було б недоречно з його боку не вважати проблемою "неймовірну військову модернізацію з країною, яка має намір вирішити політичне питання".

Робота британської військової розвідки не стане легшою.