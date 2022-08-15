Хто такі ДШГ "Ведмеді", яких у "ДНР" хочуть засудити до страти

Сергій Морфінов

для BBC News Україна

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Фейсбук Олександра Кравцова

В окупованому Маріуполі "судять" дев'ятьох українських бійців із Диверсійно-штурмової групи (ДШГ) "Ведмеді" - їм загрожує страта, якою, за "законами" самопроголошеної "ДНР", є розстріл.

Процес намагаються зробити максимально показовим - йому передували численні допити і сюжети у російських медіа, а у маріупольській камерній філармонії спеціально зібрали клітки з арматури для "підсудних".

Що відомо про ДШГ "Ведмеді", яких російська пропаганда та окупаційні сили обрали для показового "суду" і вироку.

ДШГ "Ведмеді"

Група отримала назву за позивним свого командира - Олександра "Ведмедя" Кравцова.

Довгий час цей підрозділ був "добробатом" - добровольчим формуванням, яке офіційно не входило ні у ЗСУ, ні у Нацгвардію чи інші структури МВС.

"Ведмеді" були частиною Української добровольчої армії (УДА) - формування, яке виокремилося з Добровольчого українського корпусу "Правого сектору" в 2015 році.

Автор фото, Фейсбук Олександра Кравцова Підпис до фото, УДА як бойовий підрозділ відокремилась від ДУК ПС у 2015 після відходу Дмитра Яроша з "Правого сектору"

Воювали переважно на південному напрямку, зокрема біля Маріуполя та Широкиного.

Чисельність самої ДШВ - 10-15 людей.

У жовтні 2018 року на "Громадському" вийшов сюжет "Чи йдуть добровольці з передової?", в якому, поміж інших добровольців, згадували і "Ведмедів".

Зокрема один з бійців розповідав про поранення Олександра Кравцова у 2014 році, коли той воював ще як солдат ЗСУ (тривалий час він був кадровим військовим української армії у званні старший сержант).

Автор фото, Фейсбук Олександра Кравцова Підпис до фото, Олександр Кравцов близько десяти років прослужив у ЗСУ ще до початку війни

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"На "Зеніті" (позиція неподалік шахти "Бутівка" біля Донецька та Донецького аеропорту. - Ред.), коли вони там стояли, то в них влучив снаряд танка. Побратима вбило, а Саня отримав серйозне поранення. Збирали його по частинах у Мечникова (обласна лікарня ім. Мечникова у Дніпрі, куди привозять поранених з Донбасу. - Ред.)", - пригадував доброволець з позивним "Бєлий".

"Щоб потрапити назад у ЗСУ, коли його "танчик" розірвав, він купував собі групу (інвалідності. - Ред.) нижчу, щоб саме потрапити назад. Але вони кажуть: ні, такі сержанти нам не потрібні. І він тоді пішов у "Правий сектор", потрапив в УДА. І ось "Ведмідь" воює, ще рік тому йому було боляче з автомата стріляти, а зараз він вже з "Утеса" (12,7-мм великокаліберний кулемет. - Ред.) "шандарашить" нормально", - додавав "Бєлий".

Сам Олександр "Ведмідь", якого в сюжеті представляли як "командира роти 8-го батальйону УДА", задачі свого підрозділу описував так: "Широкий профіль. Від рити окопи до штурмів".

Автор фото, "Громадське"

"Ведмеді" справді були одним з найбоєздатніших українських формувань на тій ділянці фронту.

У мережу регулярно потрапляли відео з їхньої "роботи" на передовій - контактних боїв з російськими проксі "народною міліцією ДНР".

Найвідомішим епізодом було знищення опорного пункту супротивника, ймовірно, в 2019 році, що було знято на відео з тепловізора.

Автор фото, Фейсбук Олександра Кравцова

На ньому видно, як бійці підходять вночі до позицій супротивника, розстрілюють їх і закидують гранатами, після чого там стався великий вибух.

Крім того, "Ведмеді" активно використовували дрони для скидання ВОГів (гранат підствольного гранатомета) в окопи ворога.

Через такі відео "Ведмеді" стали героями багатьох російських ток-шоу, на яких їх характеризували як "нацистів-есесівців".

Автор фото, "Звезда" Підпис до фото, З сюжету про "Ведмедів" на телеканалі російського міноборони "Звезда"

Причиною відсилок до SS було те, що на відео групи був титр "Ведмеді SS".

Також на фото і відео Олександра "Ведмедя" можна побачити татуювання "1488", яке є одним з символів праворадикальних рухів.

Авторка сюжету "Громадського" Анастасія Станко так описувала "ідеологічний аспект" спілкування з командиром "Ведмедів": "Більшість добровольців називають себе націоналістами. Хоча разом з ними воюють і воювали як громадяни інших країн, включно з росіянами, так і етнічні роми та євреї. Запитуємо і про нацистське татуювання "1488" у "Ведмедя" на грудях. Але він лише віджартовується, каже, що ідеологія тут, на передовій, відходить на другий план, тому що ворог у всіх один. І що з ним тут робити, усім добре зрозуміло".

Автор фото, "Громадське"

Самі "Ведмеді", за даними медіа, абревіатуру SS пояснювали як "Secret Service" - "Секретна Служба".

Вторгнення і полон

З початком повномасштабного російського вторгнення "Ведмеді" продовжили воювати на Донбасі, 25 лютого Олександр Кравцов опублікував фото кількох бійців з автоматами і малюнком ведмедя.

Як складалася доля підрозділу у перші дні великої війни точно невідомо.

За словами рідних, якийсь час вони думали, що ті загинули.

Утім пізніше виявилося, що "Ведмеді" у Маріуполі й тримають оборону на "Азовсталі" разом з полком "Азов" та 36-ю бригадою морської піхоти.

Також стало відомо, що ДШГ "Ведмеді" офіційно є частиною Нацгвардії у складі "Азову".

Разом з "азовцями" вони у підсумку й потрапили у полон до росіян.

"Востаннє ми розмовляли з чоловіком перед виходом з "Азовсталі". Після того я побачила його фото, на яких видно, що він схуд, і навіть мені було дуже важко його впізнати. Це результат тримісячної боротьби за Маріуполь", - розповідала дружина Олександра Кравцова на початку липня.

"Я не розумію, як в ХХІ столітті бойовики невизнаного формування можуть судити людей, які захищали свої землі, захищали свою родину, захищали дітей і людей літнього віку. Тому ми звертаємось до світової спільноти із закликом відреагувати на це", - додавала вона й закликала росіян дотримуватися Женевських конвенцій про права військовополонених.

Далі вся інформація про "Ведмедів" надходила від російських медіа і так званих "воєнкорів".

Один із них 10 липня опублікував відео розмови з Олександром "Ведмедем".

Автор фото, Фейсбук Олександра Кравцова/Телеграм Підпис до фото, Олександр Кравцов до і під час полону

"Сань, виходить, що у підрозділі ви відійшли від усіх статутів", - запитував російський "воєнкор".

У відповідь Кравцов дослівно повторював питання: "У підрозділі ми відійшли від усіх статутів".

"Я не проходив інструктаж в інструкторів. Все з досвіду, набутого під час бойових дій. Все, що треба було зробити - відійти від бойового статуту, застарілого, від кількості групи. Виходити конкретно від задачі. І технічне оснащення та ставлення до озброєння", - розповідав потім "Ведмідь".

Автор фото, Маріупольська міська рада Підпис до фото, Клітки, які підготували для "суду" над "Ведмедями"

На цих відео стали помітні дефекти мови Олександра, яких не було, наприклад, у сюжеті "Громадського" - він відчутно запинався.

Про це його запитали під час іншого "інтерв'ю" російські журналісти з "РИА Новости".

Діалог був такий:

- Чому так важко розмовляєте?

- Після "Азовсталі". Воно було нормально, потім якось потроху…

- Тобто це не у нас вам щось відбили?

- Ні-ні, це на Азовсталі.

Також на відео російських ЗМІ з'являлися інші бійці ДШГ "Ведмеді", зокрема Вадим Кітар, який розповідав про поранення під час авіаудару російської авіації.

Автор фото, Телеграм

Загалом у полоні росіян опинилося десять членів українського підрозділу.

Утім 9 серпня російська державна агенція ТАСС повідомила, що один з бійців помер у СІЗО, начебто від "хронічних захворювань" викликаних "наркоманією". "Ведмедів" залишилося дев'ять.

Це не вперше російські медіа повідомляють про такі причини смерті полонених. Так само "хронічною хворобою і стресом" вони пояснили смерть британського волонтера Пола Урі.

Раніше у червні у так званій "ДНР" винесли "смертний вирок" двом британцям та мароканцю, які воювали за Україну.

Про приведення його у дію наразі нічого невідомо.

Україна та більшість країн світу не визнають "судові рішення" самопроголошеної "республіки".