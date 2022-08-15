Шотландія першою у світі гарантує безкоштовні засоби гігієни для жінок

16 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Згідно з законом, школи, ради, коледжі та інші громадські місця повинні безкоштовно надавати засоби жіночої гігієни

Шотландія увійшла в історію охорони здоров'я. Її уряд ухвалив закон, який зобов'язує державні установи безкоштовно надавати засобі жіночої гігієни.

Це перша країна, яка захистила право на гігієнічні засоби новим законодавством, що набуло чинності в понеділок.

Закон про товари для інтимної гігієни означає, що ради та заклади освіти мають надавати їх безкоштовно тим, хто їх потребує.

З 2017 року на забезпечення доступу до засобів жіночої гігієни у громадських місцях витрачено близько 30 млн доларів.

Депутатка від лейбористів Моніка Леннон виступала за проєкт, який підтримали у парламенті Шотландії у 2020 році.

Леннон сказала: "Місцеві органи влади та партнерські організації наполегливо працювали, щоб реалізувати законне право на доступ до безкоштовних засобів гігієни".

Це ще одна віха для активістів, які борються проти стигматизації менструації.

"У часи, коли вартість життя дорожчає, закон про засоби жіночої гігієни є ознакою надії, яка показує, чого можна досягти, коли політики об'єднуються заради людей".

Макарони або засоби гігієни для жінок

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Соціальне підприємство Hey Girls, яке бореться з бідністю у Британії, заявило, що товари жіночої гігієни мають бути такими ж доступними, як туалетний папір у громадських туалетах.

Джорджі Ніколсон розповіла в ефірі BBC Radio Good Morning Scotland, що перед пандемією організація провела дослідження, яке показало, що кожна четверта жінка в Шотландії колись стикалася з бідністю.

"Є простий спосіб описати менструальну бідність: ви йдете в супермаркет і змушені обирати, чи зможете ви купити пачку макаронів або коробку тампонів. Ось так", - пояснила вона.

"Ми чуємо про багатьох матерів, які обходяться без засобів гігієни під час місячних, щоби нагодувати своїх дітей. Вони користуються шкарпетками, в які набивають газети або хліб... це дешевше, ніж засоби жіночої гігієни".

Ніколсон додала, що те, що Шотландія стала першою країною в світі, яка надає безкоштовні засоби гігієни для жінок, - це "дійсно величезна" віха.

Міністр соціальної справедливості Шотландії Шона Робісон заявила, що надання предметів гігієни для жінок є "фундаментальним для рівності та гідності".

Вона додала: "Ми пишаємося тим, що стали першим урядом у світі, який вжив таких заходів".

"Це як ніколи важливо в той час, коли люди роблять важкий вибір через кризу вартості життя".

"Ми не хочемо, щоби жінки опинялися в такому становищі, коли у них немає засобів гігієни під час менструації".