Моржиху Фрею приспали. Туристи не давали їй спокою

30 хвилин(и) тому

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Норвезька влада каже, що моржиха була надзвичайно популярна серед туристів в Осло й її довелося вбити з міркувань безпеки людей.

Моржиха на прізвисько Фрея стала місцевою пам'яткою у затоці Осло. Вона забиралася на пришвартовані біля узбережжя човни, щоби погрітися у сонячних променях.

Попри численні попередження влади, люди підходили до тварини, яка важить 600 кг, надто близько, піддаючи себе та її ризику.

Як повідомляють ЗМІ, одного разу поліція заблокувала зону для купання після того, як моржиха погналася за жінкою.

Минулого тижня міністерство рибного господарства Норвегії опублікувало фотографію групи людей з дітьми, які стояли надто близько від тварини.

Автор фото, Norwegian Directorate of Fisheries Підпис до фото, Міністерство рибного господарства опублікувало фотографію людей, які підійшли дуже близько до моржихи

У неділю генеральний директор рибного господарства Френк Бакке-Єнсен заявив, що рішення приспати тварину ґрунтувалося "на оцінці постійної загрози безпеці людей".

"Стало зрозуміло, що громадськість нехтувала рекомендаціями триматися на відстані від моржа. Управління дійшло висновку, що ймовірність потенційної шкоди людям була високою, а добробут тварини - не гарантувався", - сказав пан Бакке-Єнсен.

Він додав, що розглядалися й інші варіанти, наприклад, переміщення Фреї з фіорду, але їх відкинули через ризик для тварини.

Операцію з евтаназії провели "гуманно", тіло тварини доставили ветеринарам для подальшого дослідження.

Фрею, яку вперше помітили у столиці Норвегії в середині липня, назвали на честь скандинавської богині краси і кохання.

Моржі зазвичай живуть північніше в Арктиці. Вони зазвичай не нападають на людей, але такі випадки іноді трапляються.

У парку дикої природи в Китаї у 2016 році морж вбив туриста й доглядача зоопарку. Повідомлялось, що турист робив селфі з твариною, коли його схопили та потягнули під воду. Доглядач намагався врятувати чоловіка, але також був затягнутий під воду.