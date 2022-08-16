Вибухи біля Джанкоя: все, що відомо

10 хвилин(и) тому

Автор фото, скріншот із відео з соцмереж

В анексованому Росією Криму біля Джанкоя чути вибухи і видно вогонь. Це зокрема підтверджує Рефат Чубаров, один із лідерів Меджлісу кримських татар.

Спочатку він написав у соцмережах, що це міг бути удар по військовій частині росіян у селищі Азовське, а потім оновив пост, додавши, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Інформація про ці вибухи з'явилась і в російських ЗМІ.

У міноборони РФ згодом повідомили про пожежу на майданчику тимчасового зберігання припасів у військовій частині.

Агентство "Крыминформ" пише, що у Джанкойському районі було два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське, що за кілометр від Азовського.

В агентстві повідомляють, що в екстрених службах цю інформацію підтвердили.

Місцеві публікують відео пожеж у соцмережах. Там видно чорні клуби диму з різних точок.

У Росії кажуть про "детонацію боєприпасів"

Згодом вибухи підтвердили у російському міноборони.

За їхніми словами, у Майському сталося "загоряння на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині".

"У результаті загоряння трапилася детонація боєприпасів", - стверджують у російському відомстві.

За їхніми даними, серйозних постраждалих немає, пожежу гасять.

А так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов, який виїхав у село Майське, заявив, що серед місцевих постраждало двоє людей, але їхньому життю нічого не загрожує.

Українські військові поки що ніяк не прокоментували вибухи у Джанкої.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк написав, що окупований Крим - це не про туризм, а про "вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв".

"Демілітаризація в дії", - написав він у твіттері.

Нова хвиля евакуації

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що у п'ятикілометровій зоні навколо палаючого складу в Джанкойському районі евакуюють населення.

Чубаров додав, що тисячі громадян Росії вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

"Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...", - додав він.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Що кажуть кримчани про вибухи біля Новофедорівки?

9 серпня опинилась під ударом військова база росіян в селищі Новофедорівка. Декілька потужних вибухів пролунало на території авіачастини і полігону.

Після цього на виїзді з Новофедорівки утворилися пробки з машин, оскільки туристи та місцеві жителі намагалися залишити селище.

Пізніше українські військові та президент Володимир Зеленський повідомили, що на авіабазі згоріло 9 російських літаків, що також підтверджують супутникові знімки.

Якою далекобійною зброєю могли вдарити по Новофедорівці, досі достеменно невідомо.