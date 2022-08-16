Британці, яких утримує "ДНР", заперечують, що вони найманці. Одному з них загрожує страта

Емма Варді, Андре Роден-Пол

BBC News

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Family / SWNS Підпис до фото, Ендрю Гілл (ліворуч) і Ділан Гілі

П'ятеро чоловіків, троє з яких є громадянами Великої Британії, заперечують, що вони найманці, які воюють разом з українськими силами проти Росії, у підконтрольному РФ "суді ДНР".

Джон Гардінг, Ділан Гілі та Ендрю Гілл постали перед "судом" у так званій "Донецькій народній республіці".

Гардінга, а також шведа Матіаса Густафсона й хорвата В'єкослава Пребега можуть засудити до смертної кари, повідомляють російські ЗМІ.

"Суд ДНР" не визнаний міжнародно.

Нещодавно він засудив двох британців і громадянина Марокко до смертної кари. Вироки досі не привели у виконання.

П'ятьох чоловіків, які постали перед судом у понеділок, привели до зали на непідконтрольній Україні території. Чоловіки були у наручниках і з чорними мішками на головах.

За даними російського інформаційного агентства "ТАСС", усіх трьох чоловіків, яким загрожує смертний вирок, доставили у Маріуполь або поблизу нього.

Їм інкримінують спробу "силового захоплення влади" та "участь у збройному конфлікті у статусі найманців".

За повідомленнями російських ЗМІ, розгляд справ усіх п'яти чоловіків продовжать на початку жовтня, сказав суддя.

Автор фото, Georgian National Legion Підпис до фото, 50-річний Джон Гардінг родом із Сандерленда переїхав до України у 2018 році

Родина та друзі британців стверджують, що вони не були найманцями, і закликають поводитися з ними як з військовополоненими згідно з Женевськими конвенціями.

Міжнародні договори захищають людей, які не беруть участі у бойових діях, як-от гуманітарні працівники, і тих, хто більше не може воювати, як-от військовополонені, від "актів насильства чи залякування".

Колишній військовослужбовець Гардінг, родом із Сандерленда, воював у ЗСУ з моменту переїзду в Україну у 2018 році. У липні він з'явився на відео, в якому звертався до прем'єр-міністра Бориса Джонсона і просив про допомогу

Гілл воював в українському Інтернаціональному легіоні.

Гілі з Гантінгдона, Кембриджшир, був волонтером в Україні, як повідомляє благодійна організація Presidium Network. У квітні його схопили на контрольно-пропускному пункті разом із Полом Урі, який помер у липні у в'язниці..

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Домінік Бірн з благодійної організації закликав поводитися з чоловіками гуманно. "Сім'я Ділана дуже стурбована", - сказав він.

"Шокує бачити їх на цьому судилищі, яке не має жодного статусу в міжнародному праві.

"З ними поводяться абсолютно всупереч Женевським конвенціям і дуже вороже, їх перевозять, не повідомляючи місця їхнього утримання, а це абсолютно неприйнятно".

Іноземні уряди назвали ці процеси нелегітимними, вони не збираються вести переговори із самопроголошеною "ДНР".

Міністерство закордонних справ Хорватії заявило, що "відкидає обвинувачення та не вважає його обґрунтованим і законним".

Міністерство закордонних справ Великої Британії раніше заявляло, що засуджує експлуатацію цивільних ув'язнених у політичних цілях.

Той же суд у червні засудив Шона Піннера та Ейдена Асліна до смертної кари. Британців, захоплених під час боротьби за Україну, звинуватили у тому, що вони найманці.

Їхні сім'ї наполягали, що вони були українськими військовими з тривалим терміном служби, а не найманцями.

Велика Британія та Україна засудили вироки за порушення міжнародних законів про захист військовополонених.