У Нарві прибрали скандальний Т-34. Естонія демонтує радянські військові пам'ятники

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Естонія вирішила прибрати з вулиць радянські військові пам'ятники Другої світової війни.

Крок спрямований на те, щоб не дати "розпалити ворожнечу у суспільстві та роздирати старі рани" після вторгнення Росії в Україну, заявив уряд.

Культовий танк Т-34 у прикордонному з Росією місті Нарва демонтували й вивезли до Естонського військового музею.

Нарва є третім за величиною містом Естонії, де 97% населення (близько 60 000 осіб) розмовляють російською.

Навколо танка та намірів його прибрати останніми місяцями тривали гарячі суперечки. Він став одним із символів мешканців, які підтримують Росію та ностальгують за СРСР.

Копію танку зняли з постаменту у вівторок вранці та на військовому трейлері повезли за 200 км на захід, повідомляє суспільний мовник ERR. Влада заявила, що обмежує доступ громадськості до території навколо танка, а також до інших місцевих пам'яток.

Естонія побоюється, що війна Росії в Україні спричинить напругу в Нарві.

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Прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що її уряд "не дасть Росії можливості використовувати минуле, щоб порушити мир в Естонії".

"З огляду на те, як швидко зростає напруга та плутанина навколо меморіалів у Нарві, ми повинні діяти швидко, щоб гарантувати громадський порядок і внутрішню безпеку".

Міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу заявив, що такі пам'ятники спорудили для прославлення російської окупації, і їм не місце в публічному просторі Естонії.

Окрім танка Т-34 планують перенести й цвинтар часів Другої світової війни. Однак уряд побоюється, що це може викликати напруженість.

Минулого тижня Росія висловила обурення планами Естонії.

"Війна проти історії, до того ж спільної історії, та знищення пам'ятників тим, хто врятував Європу від фашизму, - це, звичайно, обурливо", - заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Естонія також скасовує приблизно 50 000 віз, виданих громадянам Росії.

"Ми маємо визнати, що російське суспільство загалом також несе пасивну моральну відповідальність за ці звірства, які відбуваються на українській землі", - сказав глава естонського МЗС.

Латвія, Литва та Чехія також значною мірою припинили видавати візи росіянам. Фінляндія скорочує до 10% кількість віз, які видає росіянам.

Естонія була частиною Радянського Союзу й здобула незалежність під час розпаду СРСР у 1991 році.

СРСР захопив Естонію в 1940 році.