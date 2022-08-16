Чому Зеленський не попередив українців про напад Росії? Розслідування The Washington Post

1 година тому

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Зеленський каже, що намагався втримати країну від хаосу і тому не повідомляв громадянам про плани РФ

За декілька днів до того, як російські танки стрімко перетнули українські кордони і почали рух до столиці-Києва, президент Володимир Зеленський радив громадянам не хвилюватися і готуватися до "травневих шашликів". На той момент вже майже пів року західні ЗМІ гуділи про "божевільні плани" Кремля атакувати Україну.

Американське видання Washington Post встановило, як влада США отримала і відреагувала на інформацію про підготовку російського нападу на Україну. Журналісти поспілкувались з більш ніж 30 джерелами з-поміж високопоставлених офіційних осіб США, України, Європи та НАТО, деякі з яких говорили на умовах анонімності.

Також Washington Post взяло інтерв'ю у президента Зеленського. Він спробував пояснити, якими мотивами керувався, коли вирішив до останнього не інформувати населення про наближення повномасштабної війни.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент США Джо Байден отримав перші дані про підготовку російського вторгнення в жовтні 2021 року

"Розумна країна не могла б піти на це"

За даними Washington Post, в жовтні минулого року в Білому домі відбулась термінова зустріч американського президента Джо Байдена і керівників розвідки, військового командування та дипломатичного сектору.

Темою була отримана розвідувальна інформація про підготовку російського вторгнення в Україну. Звіт розвідки був складений на основі нещодавно отриманих супутникових знімків, перехоплених повідомлень і розмов з джерелами.

Таких зустрічей в адміністрації Байдена щодо України тієї осені було кілька. Співрозмовники видання зазначають, що деяким присутнім у Білому домі важко було усвідомити масштаб амбіцій російського лідера, вони не вірили, що "розумна країна могла б піти на таке".

Згідно з даними американської розвідки, війська РФ розраховували на захоплення більшої частини України. Зокрема, рухаючись з території Білорусі вони планували за 3-4 дні оточити Київ. Російський спецпідрозділ мав знайти і усунути президента Зеленського і встановити дружній Кремлю маріонетковий уряд в Україні.

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Паралельно російські війська мали рухатись зі сходу і пройти через центральну Україну до Дніпра, а війська з Криму зайняли б південно-східне узбережжя. Ці дії, за планом Кремля, могли тривати кілька тижнів. Після паузи для перегрупування та переозброєння, росіяни мали рушити на захід до умовної лінії, що простягалася від Молдови на півдні і до Білорусі на півночі.

Вільною від російської окупації мала залишитись лише невелика територія на заході України. Там, на думку Путіна, живуть "невиправні неонацисти-русофоби".

Дані розвідки США передали українському керівництву, але в Києві до них поставилися скептично. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював це тим, що Україна просила подробиць, але їх не було надано.

12 січня голова ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Києві з президентом Зеленським і повідомив, що, за даними розвідки, Росія має намір завдати блискавичного удару по столиці України та обезголовити центральну владу. США також припускали, що Росія спробує спочатку висадити свої війська в аеропорту в Гостомелі, передмісті столиці, і потім розпочне штурм Києва.

На цій таємній зустрічі в Білому дому Байден, повідомляє Washington Post, вирішив, що російського президента Володимира Путіна потрібно або стримувати, або протистояти йому, і що США не повинні діяти самостійно.

За словами радника президента США з національної безпеки Джейкоба Саллівана, Джо Байден ухвалив рішення направити посланця до Москви, щоб попередити Путіна про наслідки у разі нападу на Україну.

Також американський президент наказав поінформувати союзників про дані розвідки та схилити їх до того, щоб разом протистояти РФ і допомагати Україні.

Автор фото, офіс президента України Підпис до фото, Зеленський каже, що попередження США були без конкретики, "загальними словами".

"В країні був би хаос"

Президент Зеленський визнає, що отримував інформацію від США про російську загрозу. Він також пригадує, що зустрічався в січні з директором ЦРУ Бернсом.

Але при цьому наполягає, що західні партнери не давали подробиць ймовірного нападу, а говорили про нього "загальними словами".

"Я не готовий повідомити про все, що тоді говорив Бернс, але його головні сигнали були про загрози моєму життю. І це були не перші сигнали — вони надходили звідусіль, від наших спецслужб, від іноземних колег і так далі", - зазначив український президент в інтерв'ю Washington Post.

Голова держави вказує, що не казав про цю загрозу громадянам, щоб не посіяти хаос і не спровокувати економічні проблеми. Він наводить такі цифри: зараз Україна витрачає в місяць 5-7 млрд доларів через війну. Витримати таке навантаження під час зими і опалювального сезону країна не змогла б, впевнений президент.

"Ви не можете просто сказати мені: "Слухай, ти повинен почати готувати людей зараз і сказати їм, що треба відкласти гроші і запастися їжею". Якби ми це повідомили — а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, — тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за 3 дні", - сказав Зеленський.

"Якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас зжеруть".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленський впевнений, що зробив правильно не попередивши людей. На фото - зруйнований російськими обстрілами Маріуполь.

Він вважає своє рішення правильним і таким, що допомогло підготуватися до нападу. "І ось що сталося, коли почалося вторгнення — ми були настільки сильними, наскільки могли бути", - пояснив Зеленський.

Голова держави наголосив, що вдячний США за допомогу. Хоча і наголошує, що Україна потребувала більших обсягів зброї від своїх союзників, щоб відбити російське вторгнення.

"У мене немає жодних претензій — аж до моменту, коли хтось починає говорити мені: "Але ж ми посилали тобі сигнали". До цього моменту у мене немає претензій. Але коли хтось стверджує, що вони надсилали нам якісь сигнали, я кажу їм: "Надішліть нам зброю", - каже керівник України. - Я був абсолютно правий, і я в цьому впевнений навіть зараз".