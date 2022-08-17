Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Marina H. Smith Foundation Підпис до фото, Технологія забезпечує ілюзію розмови з померлим

Американський стартап StoryFile створює "цифровий клон" людини, з якою родичі можуть "спілкуватися" після її смерті.

Одним з перших клієнтів компанії стала Марина Сміт, мати співзасновника і генерального директора StoryFile Стівена Сміта. Вона померла у червні у віці 87 років.

Перед цим Стівен створив її цифрову копію, яка виголосила на "своєму" похороні промову про життя і духовність. За словами Сміта, це дозволило його матері "бути присутньою у певному сенсі".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "А поговорити?": як працює бармен-бот

Про використання технології на похороні Марини Сміт уперше розповіла The Telegraph.

Стівен Сміт заявив ВВС, що технологія призначена для того, щоб після смерті людини з нею можна було поговорити так, "ніби вона з вами і відповідає на запитання".

За його словами, це дозволило його матері передати "найважливіші для неї аспекти свого життя людям, які любили її найбільше. І це мало для них велике значення".

Слова матері були її власними, а не створені штучним інтелектом, наголосив Сміт.

Як це працює?

Щоб створити відео, людина повинна ще за життя зробити запис, відповідаючи на запитання про своє життя.

Пізніше, після смерті людини, система штучного інтелекту обирає відповідні епізоди для відтворення відповідей на запитання людей, що переглядають відео пам'яті; людина на відео слухає і відповідає.

Ролло Карпентер, який створив чат-бот CleverBot і не пов'язаний з компанією Сміта StoryFile, каже, що система не намагалася сконструювати власні відповіді й не використовувала штучний інтелект для цього.

"Це просто вибір з попередньо записаного набору послідовностей і вдалий спосіб дозволити людям відтворювати їх", - каже він.

Інші приклади

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

За життя Марина Сміт була філантропкою й отримала нагороду британської королеви за збереження пам'яті про Голокост.

Засновники StoryFile вважають, що їхня технологія має багато можливостей для комерції: від обслуговування клієнтів до продажів.

Також відомо, що послугами стартапу вже скористався Вільям Шетнер, виконавець ролі капітана Кірка із серіалу "Зоряний шлях". Актор переконаний, що його цифрова копія допоможе "зберегти пам'ять та спадщину для нащадків". Його відео можна переглянути на сайті компанії.

Стівен Сміт вважає, що у майбутньому люди зможуть постійно документувати своє життя. Приміром, користувачі могли б "у 50-річному віці поговорити із собою 18-річними, познайомити своїх дітей із собою 16-річним".

Раніше лунали припущення, що штучний інтелект зможе створювати повністю синтетичні версії мертвих людей.

Але Сміт відкидає ідею про те, що сучасні технології здатні на це: "В людині все - абсолютно унікальне. Ви не можете створити синтетичну версію мене, навіть якщо вона виглядатиме, як я".

З ним погоджується Ролло Карпентер. Він вважає, що використання сучасних технологій штучного інтелекту для створення "комп'ютерної" людини призвело б до ризику "вкласти чужі слова в уста померлої людини. І навіть гірше - цим словам може повірити публіка".

Автор фото, Storyfile Підпис до фото, Стівен Сміт - син Марини Сміт - в інтерактивному відео на сайті StoryFile

Межі співрозмовників зі штучним інтелектом продемонстрував чат-бот від компанії Meta BlenderBot 3, який розкритикував свого боса Марка Цукерберга, заявивши, що той експлуатує користувачів для прибутку.

Meta попереджала, що BlenderBot 3 - це лише прототип, і його відповіді можуть бути грубими чи образливими.

Причина подібних висловлювань чат-бота досить проста: його алгоритм шукає відповіді на запитання користувачів в інтернеті, і його думка про Цукерберга, найімовірніше, була просто скопійована в інших людей.