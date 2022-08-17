Тисячі євреїв виїхали з Росії після початку війни з Україною

Алім Макбул

Кореспондент з питань релігії, BBC News

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Conference of European Rabbis Підпис до фото, Пінхас Гольдшмідт виїхав з Росії і виступив проти війни

З Росії масово їдуть євреї.

За даними ізраїльського Єврейського агентства "Сохнут", від початку війни з Україною з РФ емігрували вже 20,5 тисячі євреїв.

Згідно з цими даними, до вторгнення в Росії мешкало 165 тисяч людей єврейського походження.

Багато російських євреїв не підтримують війну, не мають можливості відкрито проти неї виступати і в умовах, що склалися в Росії, більше не почуваються у безпеці.

Після падіння комунізму у Москві було докладено величезних зусиль для розвитку єврейської громади. Серед тих, хто стояв в авангарді, був Пінхас Гольдшмідт, головний рабин російської столиці з 1993 року.

За два тижні після початку війни Гольдшмідт та його родина залишили Росію, спочатку вирушивши до Угорщини, а потім - до Ізраїлю.

"Я відчув, що повинен щось зробити, щоб показати, що не маю жодного стосунку і не погоджуюсь із вторгненням в Україну. Але якби я це зробив, коли залишався в Москві, то наразив би себе на небезпеку", - сказав Гольдшмідт кореспонденту ВВС.

У липні головний рабин Москви подав у відставку.

Наприкінці липня стало відомо, що Росія має намір закрити представництво Єврейського агенства "Сохнут".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пінхас Гольдшмідт очолював Московську хоральну синагогу, одну з головних синагог Росії та колишнього Радянського Союзу

"Як історик я бачу, що кожного разу, коли в Росії щось відбувається, якісь потрясіння і зміни, євреї - завжди в небезпеці", - каже Ганна Штерншис, експертка з радянського їдишського фольклору та усної історії.

Професорка Штерншис сама народилася й виросла у Росії. Вона каже, що її особливо непокоїть те, як євреї знову у світовій історії відчувають, що хоч би скільки вони не присвятили побудові життя, це можуть раптово відібрати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Люди в Тель-Авіві розмахують прапорами України й Ізраїлю на знак протесту проти військового вторгнення Росії в Україну, березень 2022 року

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ВВС поговорила з чоловіком, який збирається виїхати з РФ. З міркувань безпеки він відмовився назвати своє справжнє ім'я й представився як Олександр з Москви.

"Після 24 лютого моя сім'я усвідомила, що ми категорично проти цієї війни, але ми не знали, як висловити свій протест. Мій син - призовного віку, і це ще одна причина, чому ми хочемо виїхати", - каже він.

"Влада в Росії - непередбачувана, є погані тенденції, євреї стають однією з їхніх пропагандистських мішеней. Ми для них - традиційний спосіб знайти внутрішніх ворогів. Мої пращури теж постраждали від цього", - каже він.

Олександр подав заявку на отримання ізраїльського громадянства і має пройти співбесіду у найближчі тижні.

Його також стривожила заява Кремля про намір закрити представництво Єврейського агенства "Сохнут".

"Ми побачили це в новинах і запитали себе: що буде далі? Ми почуваємося у великій небезпеці".

Додатковий репортаж Гаррі Фарлі.