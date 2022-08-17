Російській військовий написав книгу про вторгнення в Україну. Основні моменти

1 година тому

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Армянськ, російська військова техніка рухається дорогою на Херсон, 24 лютого

Російський десантник Павло Філатьєв написав книгу про вторгнення в Україну. Він розкритував війська РФ і засудив війну. Після публікації військовий поїхав зі своєї країни.

Мемуари 34-річного сержанта Філатьєва були оприлюднені на його сторінках в соцмережах, а також в деяких російських ЗМІ.

В своєму творі, який має назву "ZOV" (за умовними позначками військ вторгнення РФ), він критикує стан російської армії, але водночас розповідає, як йому разом з іншими колегами по зброї вдалося швидко окупувати український Херсон.

Слід зазначити, що твір вочевидь не проходив редактуру, він рясніє помилками і самоповторами.

Військовий "правдоруб"?

Сам Філатьєв називає себе в творі "правдорубом", який під час перебування в армії скаржився на умови і ставлення офіцерів до солдатів.

В книзі він описує, як потрапив в збройні сили Росії на контракт в серпні 2021 року. Служив Філатьєв в 56-му десантно-штурмовому полку ЗС РФ, який раніше дислокувався в Камишині (Волгоградська область), а потім був переміщений в Феодосію (анексований Крим).

Це рідний підрозділ для автора, де тривалий час служив його батько. Павло пише, що до того, як потрапити на контрактну службу, займався розведенням коней і начебто хотів емігрувати з Росії. Але в певний момент передумав і вирішив заробити грошей в армії.

Але в збройних силах РФ він побачив незадовільне забезпечення.

"Наступні кілька днів ми ходили на стрільбища, там я нарешті вперше взяв свій автомат. Виявилося, що мій автомат зі зламаним ременем і просто іржавий".

За декілька днів до вторгнення російських десантників перемістили на північ Криму, а офіцери повідомили, що з 24 лютого їм підвищать зарплати.

Автор фото, Дождь Підпис до фото, Під час інтерв'ю російському телеканалу "Дождь"

Вторгнення в Україну

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Вранці колона, в якій був Філатьєв, вторглася в Херсонську область. Автор став учасником перестрілок і очевидцем бойових дій та воєнних злочинів.

Сенсу вторгнення військовий не розумів. Але, пояснює він, відмовитись від участі в цьому він теж не міг.

"Ми виконували наказ, для мене особисто було б соромно та ганебно відмовитись перетинати кордон України 24 лютого, адже я не володів інформацією на той момент і не знав стратегічної та військово-політичної ситуації".

На початку березня підрозділ Філатьєв зміг потрапити в Херсон. Голодні та злі російські військові почали мародерити в приміщеннях і красти їжу та одяг у цивільних.

"В офісах була їдальня з кухнею та холодильниками. Ми, як дикуни, з'їли все, що там було. За ніч ми перевернули все".

Російський військовий описав ставлення українців до окупаційних військ.

"У населених пунктах нас зустрічали рідко люди та проводжали похмурим поглядом. Над деякими будинками, здавалося показово, розвивалися українські прапори, ці прапори викликали змішані почуття поваги до відважного патріотизму цих людей і почуття того, що ці кольори тепер належать ніби як ворогові, й цим ці люди так демонстрували, що нам вони не раді".

На війні під Херсоном Філатьєв пробув до початку квітня. Тоді під час обстрілу земля потрапила йому в око, почалось зараження, його відправили в лікарню в Крим. Там він побачив велику кількість поранених російських солдатів і звернув увагу на жахливе ставлення до них.

Після лікування йому вдалося не без проблем уникнути повторного відправлення на український фронт.

Автор фото, TASS/Getty Images Підпис до фото, Російські військові утримують Херсон в окупації вже майже 6 місяців

Ставлення до війни

Павло Філатьєв прямо пише, що засуджує вторгнення Росії в Україну і вважає його помилкою.

"Настав час прояснити, як я ставлюся до війни. Як будь-який розсудливий військовий, до війни я ставлюсь негативно... Взагалі не розумію, навіщо нам потрібна війна з Україною, не бачу ні однієї хоч скільки-небудь значущої причини для цього і навіть більше, я був проти приєднання Криму (де перебуваючи, пишу ці рядки) та "заварювання каші" в ЛНР та ДНР".

Щоправда, військовий каже, що думав і про повернення на фронт.

"Повернувшись до Росії, я боровся з дивним почуттям того, що я проти війни і мені шкода народ України, і того, що мене тягне назад, оскільки справжнє і реальне життя відкривається перед тобою лише перед лицем смерті, коли ти розумієш, що в будь-який момент тебе не стане, лише в цей момент ти розумієш, що таке життя і який прекрасний цей світ".

Автор визнає, що за свої "одкровення" може отримати в Росії тюремний строк.

"Мені, як військовослужбовцеві, за те, що я пишу це, від 7 до довічного світить, а можливо і смерть від якогось схибленого "товариша", що вирішить, що я зрадник, який ганьбить нашу армію".

17 серпня засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Філатьєв покинув Росію. Його начебто хотіли затримати правоохоронці.

Маршрут і місце перебування втікача не розголошується.