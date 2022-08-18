Вчені розкрили загадку стародавньої істоти без ануса

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Автор фото, University of Bristol Підпис до фото, Сучасні рентгенівські технології дозволяють в деталях розглянути цю безхребетну істоту розміром близько міліметра

Вчені стверджують, що розкрили загадку еволюції стародавньої тварини, яка існувала 500 млн років тому. Довгий час вони не могли зрозуміти, чому у цієї крихітної безхребетної істоти під назвою Saccorhytus coronarius є рот, але відсутній анус.

Вперше про існування цієї тварини вчені дізналися у 2017 році. Тоді висували припущення, що рештки мішкоподібної морської істоти належать прадавньому предку людини. У той час Saccorhytus coronarius був попередньо віднесений до групи вторинноротих - примітивних пращурів хребетних (до яких належить і людина).

Однак у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, вказано, що тварину потрібно віднести до зовсім іншої групи. Його автори - вчені з Китаю та Великої Британії - провели дуже детальне дослідження скам'янілості за допомогою рентгена й встановили його приналежність до линяючих (Ecdysozoa), тобто предків сучасних павуків і комах.

Одним з факторів, що заважали вченим точно встановити приналежність Saccorhytus coronarius, була відсутність у них ануса.

"Це трохи нас бентежило - у більшості вторинноротих анус є, то чому ж він був відсутній у цього виду?" - сказала в інтерв'ю ВВС Емілі Карлайл, яка вивчала цих тварин.

За її словами, одне з можливих пояснень полягає в тому, що у предків усієї цієї групи анус був відсутній, оскільки вони його не потребували.

"Можливо, вони його втратили під час власної еволюції. Напевно він просто не був потрібен, тому що вони просто сиділи на місці - і один отвір виконував усі завдання".

Але головна причина, через яку вчені вирішили поміняти місце Saccorhytus coronarius у світі тварин, - функція крихітних отворів, розташованих навколо рота цієї істоти. Раніше вважали, що тут були зябра, що є ознакою вторинноротих.

Однак після того, як скам'янілість цієї істоти розміром близько одного міліметра ретельно проаналізували за допомогою рентгенівських променів, стало зрозуміло, що в отворах колись були шипи, які пізніше відламалися.

Автор фото, Cambridge University Підпис до фото, Зображення Saccorhytus coronarius, зроблене художником на основі знайдених скам'янілостей

Вчені, які вивчають ці скам'янілості, намагаються встановити їхнє місце на дереві життя. Воно цілком нагадує родинне дерево і дозволяє скласти уявлення про те, звідки взялися ті чи інші тварини та як вони розвивалися.

"Saccorhytus coronarius жили в океані, в осадовому шарі, і ці шпильки допомагали їм залишатися на місці", - пояснює Карлайл, яка працює в Університеті Брістоля. - Ми вважаємо, що вони просто залишалися без руху в дуже дивному середовищі з великою кількістю тварин, деякі з яких були схожі на сучасні істоти, а деякі виглядали як щось зовсім чуже".

Тим часом вчені продовжують вивчати каміння, що містить скам'янілість Кембрійського періоду, до якого належить і Saccorhytus coronarius.

"Нам ще доведеться дуже багато дізнатись про його середовище існування, - каже Карлайл. - Чим більше я вивчаю палеонтологію, тим більше розумію, наскільки багато ми не розуміємо. Якщо говорити про цю істоту і про світ, в якому вона жила, то ми поки що тільки розпочали ці дослідження".

Автор фото, University of Bristol Підпис до фото, Вчені продовжують вивчати каміння, що містить скам'янілість Кембрійського періоду, до якого належить і Saccorhytus coronarius