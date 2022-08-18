Яку тактику обрала Україна у битві за Херсон

Абдужаліл Абдурасулов

Південь України

1 година тому

Впродовж кількох тижнів українська армія заявляла про початок контрнаступу на півдні, і от зараз високопоставлений військовий офіцер ЗСУ розповів ВВС, що Україна найближчим часом планує повернути Херсон. Очікується, що замість повномасштабного наступу українці оберуть іншу стратегію - за участю невеликих безпілотників.

Не відриваючи очей від монітора, український військовий керує дроном, що летить над російськими позиціями, і раптом помічає заховану в окопах бронемашину."Стріляйте, коли будете готові", - віддає він команду артилерії.

Позиції росіян розташовані лише за 3 км від нас, і цьому бійцю доводиться приховувати свою особу: його позивний - Меверік, як у фільмі "Найкращий стрілець".

Завдання Меверіка та його команди - виявляти потенційні цілі противника та передавати їхні координати. Потім вони спостерігають й коригують вогонь.

Важка зброя має велике значення у цьому конфлікті.

"Це війна артилерії, високотехнологічної зброї та розуму. Солдат, як і раніше, відіграє важливу роль, але успіх здебільшого залежить від ракет, артилерії та ударів з повітря", - каже генерал-майор Дмитро Марченко, який організував успішну оборону Миколаєва минулої весни. Ця війна не схожа на Другу світову, коли одна велика армія напала на іншу, стверджує він.

Підпис до фото, Деяким артилерійським підрозділам безпілотники допомагають точно визначати цілі на передовій

Саме на це спирався наступ Росії на сході та півдні України. Невпинні обстріли російської артилерії руйнують усе на своєму шляху, знищуючи військові позиції та житлові квартали.

За даними української влади, росіяни відправляють на південь додатково 30 батальйонних тактичних груп - близько 22 тисяч військових - щоб відповісти на заявлений контрнаступ Києва.

Прибуття американських реактивних систем залпового вогню Himars та М270 дало українцям можливість вражати цілі, які вони раніше не могли дістати. Але вони кажуть, що потрібно більше такої техніки, щоб протистояти російському вогню та вражати пріоритетні цілі, як-от ППО, склади боєприпасів та логістичні ланцюжки.

Генерал-майор Марченко вважає, що Україна поверне Херсон "найближчим часом" - впродовж кількох тижнів.

Але для того, щоб досягти успіху, їм потрібно зламати те, що він називає стратегією статичної оборони РФ.

"Ми повинні мати втричі більше людей, зброї та артилерії. На жаль, у нас немає такої переваги. Тому ми маємо діяти нестандартним чином, витягуючи їх із займаних позицій, щоб зрівняти наші сили та ресурси".

Підпис до фото, Дрони виявляють ціль і передають її координати в артилерійську частину

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Однією з їхніх нестандартних тактик є робота артилерії у тандемі з аеророзвідкою. Це може допомогти розбити російські сили на дрібніші групи та оточити їх, не зазнаючи значних втрат, які були б неминучі у відкритому протистоянні.

"Ми перетнули річку Інгулець, - пояснює Меверік, - і тепер намагаємося розширити цю ділянку, підвезти більше техніки і розрізати тут російські сили на дві групи - Каховську та Херсонську".

Ключовою частиною їхньої стратегії є перекриття росіянам шляхів постачання на півдні.

Генерал-майор Марченко каже, що лише за два тижні ЗСУ знищили "понад 20 складів боєприпасів [у Херсонській області], багато пунктів управління та інші об'єкти, зокрема, стратегічно важливі мости".

У Херсоні та Новій Каховці неодноразово обстрілювали мости через Дніпро, а нещодавні вибухи на авіабазі та складі боєприпасів у Криму, схоже, є частиною того ж плану, хоча Україна офіційно не визнала свою причетність до цих атак.

Але визначення таких цілей та наведення артилерійських ударів - справа небезпечна. Меверік і його колеги уважно стежать за атакою на російську машину, яка, на їхню думку, може глушити сигнали українського зв'язку.

Після кількох десятків пострілів вони наближаються до цілі на 15 м, перш ніж росіяни встигають відкрити вогонь у відповідь. Страшний свист російського снаряда заганяє всіх в укриття. Навколо літають ракети. Кургани землі здіймаються фонтаном. Снаряди влучають у землю, утворюючи на місці розриву вирви.

Росіяни зрозуміли, що українська аеророзвідка веде артилерійський вогонь, і почали безладно обстрілювати територію.

Безпілотники все ще на полі бою, і Меверік з напарником відчайдушно намагаються їх повернути.

"Вони увімкнули РЕБ!" — кричить Меверік, попереджаючи про загрозу з боку російської системи радіоелектронних перешкод.

З відключенням супутникової навігації та втратою сигналу дистанційного керування дрони стають некерованими.

Бійці не постраждали, але один зі своїх безпілотників втратили.