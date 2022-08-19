Серія вибухів на військових об'єктах у Криму, Бєлгороді та Херсонській області. Що відомо

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У четвер ввечері стало відомо відразу про кілька вибухів на російських військових об'єктах. Вибухи та велику пожежу підтвердили на складі боєприпасів у селі Тимонове у Бєлгородській області. Також звуки вибухів чули в районі аеропорту Бельбек біля Севастополя в анексованому Росією Криму та в окупованій армією РФ Новій Каховці.

Бєлгородська область, Росія

Першою почала надходити інформація про пожежу на складі боєприпасів у селищі Тимонове Валуйського міського округу Бєлгородської області. Після 21:00 губернатор регіону В'ячеслав Гладков повідомив у своєму телеграм-каналі, що там спалахнув склад із боєприпасами.

"За останніми даними, постраждалих немає, жертв немає, - стверджує Гладков. - Глава округу вивозить мешканців сіл Тимонове та Солоті на безпечну відстань. На місці працюють оперативні служби, причина пожежі встановлюється".

У соціальних мережах з'являються неверифіковні відео, на яких видно та чути численні вибухи.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович написав у своєму твіттері, що "в Бєлгородській області вибухають склади армійського рівня (20А) [армії], що воює на Ізюмському напрямі".

Як повідомляє агентство ТАСС, у Тимоновому мешкає близько 530 осіб, у сусідньому з ним Солоті - приблизно 650 людей.

Крим: вибухи в Бельбеку та Керчі

У ніч на п'ятницю також з'явилися дані про вибухи в районі військового аеродрому Бельбек, розташованого біля Севастополя в анексованому Криму.

Reuters передає з посиланням на дані трьох місцевих джерел, що біля аеродрому пролунали чотири вибухи.

Так званий глава адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв увечері заявив, що в районі аеропорту збили безпілотний літальний апарат. Пошкоджень та постраждалих немає, додав він.

"Нещодавно в районі аеропорту Бельбек засобами ППО, за попередніми даними, було збито безпілотний літальний апарат. Жодних пошкоджень немає. Ніхто не постраждав", - написав Развожаєв у своєму телеграмі.

До цього так званий радник голови анексованого Криму Олег Крючков написав, що система ППО спрацювала у четвер ввечері у Керчі. "Небезпеки для міста та [Кримського] мосту немає", - зазначив при цьому Крючков.

ТАСС пише з посиланням на пресслужбу так званої адміністрації Керчі, що "звук був схожий на гуркіт грому, в автомобілів спрацювали сигналізації". Агентство уточнює, що місцеві жителі повідомляють про два вибухи.

Колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) у своєму телеграм-каналі написав, що "на цей раз обійшлося без шкоди".

"Але я вважаю, що в обох випадках противник провів розвідку боєм, спрямовану на виявлення сил і засобів, а також ступеня готовності нашої ППО/ПРО щодо оцінки доцільності масованого удару", - написав він.

У Бельбеку розташована найбільша авіабаза російської армії у Криму.

Нова Каховка у Херсонській області

В окупованій армією РФ Новій Каховці на Херсонщині в четвер увечері теж лунають вибухи, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на місцевих жителів.

У соцмережах поширюють відеозаписи із роботою ППО. Ці відео не верифіковані.

Голова окупаційної адміністрації Каховського району Володимир Леонтьєв повідомив агентству ТАСС, що місто піддається обстрілу збройних сил України. За словами Леонтьєва, працюють системи ППО, дані про руйнування та жертви уточнюють.

Нова Каховка обстрілюється регулярно. Напередодні у ЗСУ повідомили, що знищили базу російських військових у місті.

У ніч на п'ятницю надходить найбільша за останній час кількість повідомлень про вибухи на російських військових об'єктах.

В останні тижні сталися потужні вибухи на російському військовому аеродромі в Новофедорівці біля курортного міста Саки та на складі боєприпасів у селі Майське під Джанкоєм. До цього нападу зазнав штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

Київ офіційно не брав на себе відповідальність за ці інциденти, проте українська влада просить жителів Криму та інших зайнятих російською армією територій не наближатися до військових об'єктів.

У четвер ввечері радник голови офісу президента України Олексій Арестович перерахував у своєму твіттері всі останні повідомлення про вибухи і додав: "Як ви розумієте, ми тут ні до чого. Курити менше треба".