Україна попереджає про велику провокацію на ЗАЕС. Що відбувається на станції

42 хвилин(и) тому

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Головне управління розвідки міноборони України, а згодом ДП "Енергоатом" повідомили, що 19 серпня Росія, ймовірно, готує велику провокацію на Запорізькій атомній електростанції.

У цей день, за їхніми даними, росіяни заявили керівництву ЗАЕС, що вони обмежують доступ персоналу до станції. На майданчик пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків.

"Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв'язку видачі потужності в українську енергосистему", - повідомляє "Енергоатом".

За інформацією розвідки, 18 серпня ввечері до Енергодару прибули російські ЗМІ, які провели нараду разом з представниками ФСБ.

А після півночі Україна зафіксувала обстріли з боку Росії у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції.

"Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць - автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку - 1,5 секунди і удар, а в другому - удар лунав через три секунди", - йдеться в повідомленні.

"Зрозуміло, що окупанти роблять це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах. Вчергове закликаємо міжнародне співтовариство якомога швидше вжити всіх необхідних заходів для деокупації Запорізької АЕС", - підкреслює "Енергоатом".

Російські ЗМІ повідомили, що йдеться про додаткові заходи безпеки, через "можливу спробу української армії завдати удару по об'єкту".

Раніше окупаційна влада у Запорізькій області звинувачувала Україну у обстрілах ЗАЕС та погрожувала зупинити роботу станції.

Ризик нового Чорнобиля

Росіяни окупували ЗАЕС - найбільшу атомну станцію в Європі - в перші тижні війни, останнім часом провокації та обстріли довкола неї посилилися.

Україна звинувачує Росію в тому, що до станції стягнули багато військової техніки, а також в "ядерному тероризмі", посилаючись на те, що РФ обстрілює території біля станції, погрожуючи світу новою ядерною катастрофою.

В перспективі, як стверджують в Києві, Росія планує перепідключити ЗАЕС до російської енергетичної мережі.

Крім того, український персонал, який працює на станції під окупацією Росії, попередив про потенційну ядерну катастрофу на об'єкті.

У їхній заяві в телеграмі йдеться про те, що три з чотирьох ліній електропостачання, що з'єднують станцію з національною енергосистемою України, були пошкоджені внаслідок обстрілу.

Український ядерний регулятор попередив, що повна втрата електропостачання означатиме, що "ядерне паливо почне плавитися, що призведе до викиду радіоактивних речовин до навколишнього середовища".

"Станцію треба демілітаризувати"

У серпні МАГАТЕ та ООН висловили глибоку занепокоєність ситуацією довкола станції та закликали створити там демілітаризовану зону.

У четвер ситуація на ЗАЕС стала однією з головних тем розмови під час перемовин президента Володимира Зеленського з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніо Гутеррешем у Львові.

"Військові мають покинути ЗАЕС і вивезти звідти усю техніку. Треба уникати розгортання там військових сил у майбутньому. Ушкодження ЗАЕС - це самогубство. Станцію треба демілітаризувати", - ще раз підкреслив генсек ООН.

"Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль", - заявив Реджеп Таїп Ердоган.

Автор фото, MURAT CETINMUHURDAR/PPO

Президент України й генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію.

"ООН підтримує місію МАГАТЕ на АЕС. Вона має їхати з Києва за згоди України і Росії", - сказав Антоніу Гутерреш.

Росія раніше наполягала на виїзді представників місії МАГАТЕ з непідконтрольної Україні території. А можливість створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС - відкидала.