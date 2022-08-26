Брати Байрактар: гроші не пріоритет, наша підтримка на боці України

Джафер Умеров, Тетяна Януцевич

BBC, Стамбул

26 серпня 2022, 05:05 GMT

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Ударні безпілотники "Байрактар" використовуються українською армією

Безпілотники "Байрактар" стали символом українського опору у війні Росії проти України, а саме слово "Байрактар" стало невіддільною частиною популярної культури. За створенням цих безпілотників стоять два брати Халук і Сельчук Байрактар. Брати рідко дають інтерв'ю, але погодилися поговорити з кореспондентами ВВС Джафером Умеровим і Тетяною Януцевич.

Ми зустрілися з братами Байрактар ​​у їхньому офісі у віддаленому районі Стамбула.

Територія та сама будівля більше нагадують кампус західного університету, а не компанію, де виробляють військові безпілотники, які змінили хід воєн у різних регіонах світу.

При вході для співробітників виставлений великий вибір безкоштовних книг з історії Османської імперії, а поруч - книги про те, як правильно робити намаз. Мало кабінетів та багато відкритого простору. Відчуття, що ми перебуваємо в університеті, додають і самі співробітники - середній вік, за словами братів, 29-30 років.

На другому поверсі три кабінети поспіль - по одному для кожного з братів.

Інтерв'ю у нас погоджено з двома старшими, як виявилось, молодший брат Ахмет не публічний і, за словами пресслужби, не займається безпілотниками.

Двері до його кабінету були відчинені, і в клубі сигаретного диму нам вдалося побачити великий турецький прапор та герб Османської імперії на стіні.

Кабінети йшли старшинством, ніби нагадуючи про те, що ми перебуваємо в консервативній Туреччині, де сім'ї надають великого значення.

Підпис до фото, Халук Байрактар із гордістю показує український орден "За заслуги", який йому вручав особисто президент Зеленський

Найперший кабінет у старшого брата - Халука. У компанії він обіймає посаду СЕО, генерального директора.

У нього світлий кабінет, на стіні висить картина української хатини з бурштину, на журнальному столику м'яка іграшка - безпілотник Bayraktar TB2 із тризубом.

Насамперед він з гордістю показує державний орден "За заслуги", який отримав у Києві з рук президента України Володимира Зеленського у 2020 році.

У розмові Халук часто згадує батька Оздеміра Байрактара, який помер минулого року. В інтерв'ю про батька згадує і середній брат Сельчук, який працює технічним директором компанії та вважається "архітектором дронів".

Стати зятем Ердогана

Халук каже, що любов до авіації прищепив саме батько, який був пілотом-аматором. Оздемір Байрактар ​​у 1984 році створив компанію із виробництва запчастин для автомобілів.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Президент Ердоган виступає на весіллі Сельчука Байрактара та Сюмейї Ердоган

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Окрім виробництва, він активно займався політикою, завдяки чому познайомився з нинішнім президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом (щоправда, тоді він ним ще не був).

Обидва були членами забороненої 1998 року ісламістської Партії благоденства (тур. Refah Partisi). Влада вважала, що партія підриває світські цінності, на яких заснована сучасна Туреччина першим президентом республіки Кемалем Ататюрком.

Згодом партія перереєструвалася під назвою Партії справедливості та розвитку, і тепер є правлячою у Туреччині.

А у 2016 році їх і без того близькі родини поріднилися офіційно: Сельчук одружився з дочкою Ердогана Сюмейє. І це викликало у багатьох у Туреччині критику, що зв'язок із лідером країни став основою процвітання сімейного бізнесу.

Сельчук із цією критикою не згоден.

"Ми запустили виробництво БПЛА ще в 2000-х роках, і в певному сенсі цьому присвятили своє життя мій батько, брат, мама, та й я сам", - каже він. Весілля з дочкою Ердогана було у 2016 році, нагадує Сельчук, і на той час перші безпілотники, Mini та Bayraktar TB1, вже були розроблені.

Сельчук зазначає, що після шлюбу з'явилося більше політичної критики, але життя мало змінилося.

За словами братів, родина Байрактар ​​завжди жила "на виробництві", і вони з дитинства привчилися до роботи на фабриці: допомагали з програмуванням верстатів і поєднували це з навчанням у школі.

Сельчук на той час навчався в одному з найпрестижніших ліцеїв країни - американському коледжі Роберт у Стамбулі.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, На поминках Оздеміра Байрактара минулого року був президент Ердоган

Обидва брати отримали вищу освіту в Туреччині та США, де Сельчук спеціалізувався на виробництві безпілотників.

Закінчивши навчання, повернулися на батьківщину, щоб "розвинути технологічні здібності своєї країни" та почали працювати в компанії батька Baykar.

"Прапороносці авіації" та "рівноправного світу"

Кажуть, що виробництво безпілотників починали з дуже маленькою командою інженерів і вкладали в компанію лише власні кошти.

Однією з головних складових їхнього успіху вважають постійне спілкування з турецькими солдатами, реальними учасниками бойових дій, що, за їхніми словами, допомагає оновлювати дрони відповідно до вимог і потреб військових.

На питання, чому військові дрони названі їхнім прізвищем, брати відповідають, що "Байрактар" ​​у перекладі з турецької означає "прапороносець", і вони вважали цю назву ідеальною для їхніх дронів.

"Ми хотіли бути прапороносцями у галузі авіації, де відбувається зміна парадигми", - каже Сельчук.

Халук на питання, що для них особисто означає "Байрактар", відповів, що хоче, щоб дрони зробили свій внесок у створення більш справедливого і рівноправного світу.

Тут ми плавно перейшли у розмові до теми війни в Україні, де дрони Bayraktar ТВ2 активно використовує українська армія проти російських військ.

Відео того, як ці дрони знищують російську бронетехніку, розлетілися по всьому світу. А для українців турецькі дрони стали символом спротиву російській агресії. Про них почали писати пісні, на їхню честь називають дітей та домашніх улюбленців, і поступово слово "Байрактар" зайняло свою нішу у популярній культурі країни та української діаспори.

Підпис до фото, Сельчук Байрактар назвав російське вторгнення в Україну "несправедливою та незаконною війною"

Брати відкрито підтримують Україну і вже кілька разів безкоштовно передавали дрони українським військовим, а зібрані волонтерами гроші спрямовували на потреби українських біженців.

На питання, що він думає з приводу того, що "Байрактари" стали для українців своєрідним символом свободи, Халук зазначив, що пишається тим, що розроблені ними технології підтримують Україну у боротьбі за незалежність.

Він додав, що Україна виборює вільний світ. А Сельчук назвав російське вторгнення в Україну "несправедливою та незаконною війною", а український народ шляхетним.

Як брати Байрактар ​​допомагають Україні

Співпраця Baykar з Україною розпочалася до повномасштабного вторгнення Росії до України. Після того, як Росія анексувала український Крим і розпочала військову підтримку так званих "ДНР" та "ЛНР", Київ почав шукати різні способи захисту.

Халук каже, що влада України зверталася до багатьох країн із проханням передати безпілотники. Проте, за його словами, лише Туреччина підтримала угоду.

"Системи Bayraktar використовуються в Україні з 2018 року, - нагадує він. - З Україною підписано дуже важливі проєкти в оборонній промисловості, які сприятимуть нашій співпраці у різних технологічних галузях".

За словами Халука, фахівці компанії навчили багатьох українських військових керувати дроном Bayraktar TB2. Нещодавно в результаті російської атаки загинув офіцер української армії, який потоваришував із братами, - оператор БПЛА.

Представники компанії Baykar були на його похороні, і брати хочуть допомогти його сім'ї.

"Коли почалася війна, ми відправили десять вантажівок гумдопомоги - продовольчу допомогу, дитяче харчування, предмети гігієни. Україна - це країна, з якою у нас тісні стосунки. Ми поділяємо біль українців і цінуємо їхній захист своєї землі та героїчну боротьбу", - каже Халук.

Все це звучить благородно, але є критики, які вказують, що Україна - це лише ринок збуту, куди Baykar продає свою зброю. Що відповідають їм брати Байрактар?

Халук не приховує, що комерційні інтереси є. Але з початку війни компанія доклала багато зусиль для співпраці з Україною. "Для нас пріоритетом є встановлення міцних відносин та розвиток співробітництва, яке принесе користь обом сторонам", - упевнений він.

Так, підтверджує він, з початком російської війни в Україні інтерес до дронів "Байрактар" зріс, зросли й продажі. До війни в Україні дрони успішно використовувалися Азербайджаном у війні з Вірменією в Нагірному Карабаху, а також у Сирії та Лівії. І часто на іншому боці конфлікту була Росія.

"Гроші не є пріоритетом"

Чи була реакція з боку Росії? Питання напрошується саме собою.

"Ми компанія, яка розробляє технології, - каже Халук. - У нас свої цілі. Ми намагаємося зробити внесок у розвиток своєї країни, а також країн, з якими маємо стратегічну співпрацю. Ми не використовуємо ці технології самі. Ми, розробивши, передаємо їхнє використання іншим".

Він нагадує, що, наприклад, в Україні дрони використовують українські військові, саме вони ухвалюють рішення, коли їх застосовувати.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Підпис до фото, Халук Байрактар наполягає, що ніщо не затьмарить співпраці компанії з Україною, гроші тут не першорядні

"Так само, як і з іншими продуктами. Звичайно, на жаль, у російських ЗМІ ми бачимо наклеп, оскільки наші системи знищують їхні ППО та бронетехніку. Але врешті-решт ми компанія, яка надає технології", - каже він, а як вони їх використовуються, то це вже рішення інших людей.

При цьому він не приховує, що безпілотники "Байрактар" роблять "внесок у боротьбу України за незалежність, і ми працюємо над тим, щоб цей внесок було зроблено найкращим можливим способом".

"А якщо Москва запропонує вам велику суму грошей, продасте їм теж?" - питаємо ми.

"Гроші не є для нас пріоритетом. Гроші та матеріальні ресурси ніколи не були метою у нашому бізнесі, - запевняє Халук Байрактар. - З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (Москві дрони. - Ред.) У цей період вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок, і Україна зазнає дуже несправедливої, агресивної та необґрунтованої атаки. ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла".

Інтерв'ю ми провели в день, коли президент Туреччини Ердоган на зборах своєї партії заявив, що Володимир Путін нібито хоче співпрацювати з Байрактарами.

Пресслужба порадила Халуку не використовувати прізвище Путіна у своєму інтерв'ю, а лише сказати "Росія".

А Сельчук взагалі відмовився коментувати, посилаючись на те, що це питання державного рівня.

Автор фото, Twitter Haluk Bayraktar Підпис до фото, Халук Байрактар зустрівся з Володимиром Зеленським під час візиту Ердогана до Львова

На питання, хто таки вирішує, кому постачати військові дрони, Халук відповів, що це рішення як компанії, так і Турецької держави. Однак, схоже, що останнє слово все ж таки за Анкарою, яка бере до уваги і свої зовнішньополітичні інтереси.

Відомо, що Москва має інтерес до іранських безпілотників Shahed 129. Сельчук каже, що не знає технічну характеристику іранських дронів. Але вважає, що "Байрактар" - найкращий у своєму класі.

"У світі немає іншого безпілотного літального апарату, який так добре зарекомендував себе в ході битв", - підкреслює він.

Та інші дрони…

Компанія Baykar також займається розробкою іншого дрону - "Акинджи". У ньому використовують турбіни українського виробництва.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, "Акинджи" - нова модель, яка матиме двигуни українського виробництва.

Сельчук підтверджує, вони вищі на клас - більші й швидші. Однак, попри те, що в них використані українські турбіни - в Україні їх ще немає. А на запитання, чи будуть вони поставлені в Україну, обидва брати відповіли, що українська сторона поки що не зверталася з подібним запитом.

Водночас брати розробляють перший турецький надзвуковий безпілотний винищувач "Кизилельма" та працюють над новим бойовим дроном ​​ТВ3.

Обидва безпілотники зможуть злітати і приземлятися на гелікоптерні кораблі-доки. У "Кизилельмі" також використовуються українські турбіни.

Але на цьому співпраця не буде зупинена. Халук зазначає, що у їхніх планах розпочати повне виробництво безпілотних винищувачів на території України та відкрити наукові центри для української молоді.

Брати додали, що вже купили місце для створення центру розробки та виробництва дронів, проте через війну роботу довелося призупинити.