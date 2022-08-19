Прем'єр-міністерка Фінляндії танцювала на вечірці. Стався скандал

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Leaked video/Screenshot Підпис до фото, Коментуючи витік відео, прем'єр-міністерка Фінляндії заявила, що вона лише така ж, як і багато людей її віку

Відео вечірки за участю прем'єр-міністерки Фінляндії Санни Марін у багатьох країнах викликало негативну реакцію. На кадрах, імовірно, взятих із соціальних мереж, вона та її друзі, зокрема фінські знаменитості, танцюють та співають.

36-річна Марін зіткнулася з критикою з боку опозиційних партій - один із провідних політиків навіть вимагав, щоб вона пройшла тест на наркотики.

Прем'єр-міністерка заперечує, що вживала наркотики - за її словами, вона лише пила алкоголь і брала участь у галасливій вечірці.

Наймолодший прем'єр-міністр у світі й раніше не приховувала того, що ходить на вечірки. Окрім того, вона часто фотографується на музичних фестивалях.

Торік Марін вибачилася за те, що ходила до клубів після близького контакту із хворим на Covid-19.

Минулого тижня німецьке видання Bild назвало Марін "найкрутішим прем'єр-міністром у світі".

Коментуючи відео, вона сказала, що знала, що її знімають. Однак вона засмучена тим, що відео стало надбанням громадськості.

"Я танцювала, співала і веселилася на вечірці - абсолютно законні речі. І я ніколи не була в ситуації, коли я бачила, як інші вживають наркотики або знала би це", - пояснила вона.

Лідер опозиційної партії "Істинні фіни" Ріїкка Пурра закликала Марін пройти добровільний тест на наркотики, заявивши, що над прем'єр-міністеркою нависла "тінь сумніву".

Інші політики опозиційної партії критикують як прем'єрку, так і фінські ЗМІ за те, що вони розповідають про вечірки, а не про важливіші внутрішні проблеми. Велику увагу приділили скандальному відео і провладні російські ЗМІ.

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Захищаючи себе, прем'єрка сказала журналістам: "У мене є сімейне життя, у мене є робота, і у мене є вільний час, який я проводжу з друзями. Приблизно так само, як і багато людей мого віку".

Політик також заявила, що не вважає за потрібне змінювати свою поведінку: "Я збираюся бути точно такою самою людиною, якою була досі, і я сподіваюся, що це буде прийнято".

Марін обіймає посаду прем'єр-міністра Фінляндії з грудня 2019 року та зберігає підтримку своєї партії.

Реакція на все, що пов'язано з Марін, дуже поляризована, сказав BBC фінський політичний журналіст та оглядач ЗМІ Yle Роберт Сундман: "Є люди, які вважають, що для жінки її віку нормально веселитися зі своїми друзями... Принаймні, одне можна сказати напевно - фотографії з попередніх вечірок не вплинули - принаймні значно - на популярність її чи її партії".

З серпня 2020 року Марін очолює Соціал-демократичну партію Фінляндії.