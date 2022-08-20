Як удари по Криму психологічно тиснуть на Москву

Френк Гарднер і Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters

Українські удари по Криму мають серйозний як оперативний, так і психологічний вплив на Москву, заявили західні посадовці журналістам.

За їхніми словами, вибухи в Саках 9 серпня вивели з ладу понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ.

Цей флот має шановану історію, але від початку російського вторгнення в Україну зазнав низки принижень.

На думку посадовців, невдачі змусили його обрати оборонну позицію.

У березні Україна знищила ракетний крейсер "Москва". Флагманський бойовий корабель Чорноморського флоту РФ потонув внаслідок українського ракетного обстрілу. Крейсер з екіпажем у 510 людей керував морським нападом Росії на Україну, і його затоплення стало серйозним символічним й військовим ударом.

Міністерство оборони РФ заявляло тоді, що "Москва" отримала серйозні пошкодження внаслідок детонації боєзапасу і перекинулася під час буксирування до порту Севастополя.

У червні Чорноморський флот РФ зазнав ще однієї невдачі - після численних атак українців росіяни були змушені залишити острів Зміїний, крихітний форпост на північному заході Чорного моря, захоплений Росією у перший день її вторгнення.

У серпні в анексованому Росією Криму сталася серія потужних вибухів на військових аеродромах, які супроводжувалися пожежами і детонацією боєприпасів.

Вибухи на авіабазі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більш ніж половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

У липні, за повідомленнями російської влади, через атаку українського безпілотника в Севастополі скасували святкові заходи на честь Дня ВМФ, а 16 серпня на півострові прлунали вибухи на складі боєприпасів.

Після цих подій відпочивальники почали масово тікати з півострова. На фото, які отримала BBC, видно черги автівок на дорогах, що ведуть з Криму.

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Те, що за вибухами в Криму — місці, яке раніше вважали недоступним для будь-якого українського нападу, — спостерігали тисячі російських туристів, багато з яких після цього втекли назад до Росії, психологічно дуже вплинуло на Москву, переконані західні посадовці, які говорили з журналістами на умовах анонімності.

Вони розповіли, що зараз Чорноморський флот Росії скоротився до розмірів прибережної флотилії, яка на тлі українських атак змушена виявляти обачність.

Вони також додали, що здатність Росії піти на штурм Одеського порту вкрай малоймовірна в короткостроковій перспективі.

У середу російські державні ЗМІ повідомили про відставку командувача Чорноморського флоту, адмірала Ігоря Осипова.

У Севастополі членам військової ради представили нового командувача — віцеадмірала Віктора Соколова. За словами ЗМІ, зараз Соколов приймає справи.

Відставка адмірала Осипова стала найпомітнішою за майже шість місяців вторгнення в Україну, зазначає Reuters, і звертає увагу на те, що про призначення стало відомо після того, як російські військові бази на півострові за останні дев'ять днів двічі постраждали від вибухів.

Крім того, Москва, схоже, намагається переозброїти свій обложений флот. Російські державні ЗМІ повідомили, що адмірал Соколов пообіцяв молодим офіцерам, що до кінця цього року вони отримають 12 нових кораблів й додаткові авіаційні й наземні транспортні засоби.

Він також підкреслив, що флот РФ "успішно виконує всі поставлені перед ним завдання", повідомляє ТАСС.

Однак в середу британське міністерство оборони заявило, що плани Кремля були підірвані нездатністю військово-морського флоту РФ взяти на себе повний контроль над Чорним морем.

Чорноморський флот загалом зайняв "вкрай оборонну" позицію і лишається біля берегів Криму, додали у відомстві.