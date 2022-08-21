"Дім Дракона". Стартує довгоочікуваний приквел "Гри престолів"

1 година тому

Автор фото, HBO

Шанувальники фентезі Джорджа Р. Р. Мартіна мають привід для радості: після фіналу "Гри престолів", який багатьох розчарував, на екрани виходить спін-офф під назвою "Дім Дракона", дія якого розгортається за 200 років до основних подій.

Стрічка стартує на НВО 21 серпня.

У серіалі, знятому за книгою Джорджа Р. Р. Мартіна "Полум'я і кров", покажуть період розквіту родини Таргарієнів.

Біляві предки Данерис майже три століття правлять із Залізного трону Сімома королівствами Вестероса з Королівської гавані. З цього моменту і починається історія "Дому Дракона".

Дружина Візеріса Емма (Сіан Брук) вагітна, але немає гарантій, що вона народить спадкоємця чоловічої статі.

Якщо ж цього не буде, то Залізний трон перейде до брата Візеріса, Деймона, дикого і потенційно тиранічного правителя, темну харизму якого блискуче зобразив Метт Сміт; або - порушуючи традицію - до доньки-підлітка Візеріса Рейніри (спочатку її грає Міллі Олкок).

Однак "чоловіки радше підпалять королівство, ніж побачать, як на Залізний трон сходить жінка".

Автор фото, HBO

Між спадкоємцями короля Візеріса (Педді Консідайн) починається боротьба за владу, а під ударами мечів та у полум'ї драконів вона переростає у громадянську війну, якій судилося стати початком кінця родини Таргарієнів. Шанувальники саги знають про все це наперед.

Конфлікт отримав назву Танець драконів, тому що супротивники використовували драконів — живу й майже невразливу "зброю масового ураження".

Автор фото, HBO

"Дім дракона" багато в чому відрізняється від "Гри престолів", хоча спочатку виглядає і сприймається як її продовження. Приємно повернутись у той світ, легко перенестись через декорації й велич музики Раміна Джаваді; сидіти на тривалих зборах ради, де хтось скаже щось на кшталт: "Мілорди, союз між вільними містами почав називати себе "тріархією".

Автор фото, HBO

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Як в перших епізодах "Гри престолів", серіал починається розмірено й відносно скромно. Потрібен час, щоб створити своїх персонажів, визначити їхні дивацтва, бажання, стосунки й конфлікти.Це насичена, структурована робота, гостро написана й красиво зрежисована, з бюджетом, що значно перевищує перший сезон "Гри престолів". Наприклад, вже на початку є розкішні епізоди з драконами, а в третьому епізоді глядачі побачать величезне святкове полювання.

HBO покладає на серіал великі надії. За даними Variety, на виробництво десяти серій першого сезону витратили 200 мільйонів доларів - близько 20 мільйонів на епізод. Для порівняння, вартість однієї серії першого сезону "Гри престолів" оцінювалася у 6 мільйонів доларів і до восьмого сезону зросла лише до 15 мільйонів.

Додаткові кошти пішли на спецефекти. Джордж Мартін вже пообіцяв, що глядачі побачать цілих 17 драконів проти трьох драконів з оригінального серіалу.

Феномен "Гри престолів"

За вісім сезонів "Гра престолів" стала найуспішнішим телевізійним шоу на каналі HBO за весь час його існування.

Кожну серію шостого сезону в середньому дивилися по 25 млн людей. І це лише один з рекордів переглядів серій "Гри": інші також набирали десятки мільйонів.

Кіносага зібрала 38 премій "Еммі".

Крім феноменального успіху "Гра престолів" також стала одним із найдорожчих шоу всіх часів, головним чином завдяки бойовим сценам та CGI-драконам, які виглядали дуже реалістично.

Тож не дивно, що фанати стрічки не хочуть з нею прощатися.